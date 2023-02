Wirtschaftsexperte Roubini sicher: „Schwerste Prüfungen seit dem Zweiten Weltkrieg“

Von: Johannes Nuß

2008 sagte Wirtschaftsexperte Nouriel Roubini als einer von wenigen die Finanzkrise vorher. Jetzt warnt er vor einer nie dagewesnene Krise, der „Mutter aller Krisen“.

Madrid – Erst die Corona-Pandemie, dann der Ukraine-Krieg, der schließlich die Energiekrise mit sich brachte. Von Krisen können die Menschen und die Politik derzeit also ein Lied singen, da lassen die Weissagungen des Wirtschaftsexperten Nouriel Roubini hellhörig werden und die Alarmglocken schrillen. Denn Roubini, der schon 2008 als einer von wenigen die Finanzkrise vorhersah, warnt aktuell, dass nach Corona, Ukraine-Krieg und Energiekrise uns das Schlimmste erst noch bevorstehen könnte. Konkret warnt er vor einer Vielfachkrise, die auf die Menschheit zu kommt, sagte er der spanischen Zeitung „El Pais“. Quasi vor der „Mutter aller Krisen“.

Momentan ist Roubini auf Europatour und stellt sein aktuelles Buch „Megathreats – 10 Bedrohungen unserer Zukunft“ vor. Das hört sich im ersten Moment nach Weltuntergang und Apokalypse an, wird der momentanen Situation auf unserem Planeten aber mehr als gerecht. Denn, schaut man sich seine früheren Vorhersagen an – die Finanzkrise von 2008 ist da nur ein Beispiel – dann ist es wohl besser, dem in Istanbul geborenen Wirtschaftsexperten zuzuhören.

Bekannt wurde Wirtschaftsexperte Nouriel Roubini durch seine Vorhersage der Finanzkrise 2008. Jetzt warnt er davor, dass nach Energiekrise, Pandemie und Ukraine-Krieg das Schlimmste erst noch kommt. © IMAGO / Italy Photo Press

Jetzt könnte man argumentieren, dass sich die Weltwirtschaft nach der Corona-Pandemie gerade erst erholt hat, die Inflation langsam aber sicher zurückgeht und auch die Arbeitsmärkte sich stabil zeigen. Doch all dies lässt der amerikanische Ökonom nicht gelten und warnt vor einer Phase der wirtschaftlichen Kontraktion: „Weil wir die Geld- und Steuerpolitik scharf anziehen, während wir in den beiden vorherigen Rezessionen, die durch die Finanzkrise und die Corona-Pandemie verursacht wurden, diese Politik gelockert haben, um der Wirtschaft dabei zu helfen, sich wieder zu erholen“, sagte er der größten spanischen Tageszeitung El Pais..

Roubini argumentiert und sagt vorher, dass die Inflation langsamer sinken wird als die Zentralbanken es erwarten. Als Grundlage sieht der Ökonom dafür die weiterhin hohe öffentliche und private Verschuldung. Im Gespräch mit der Tageszeitung El Pais nannte er zudem eine Reihe von Faktoren, die eine Stagflation fördern. Etwa die Balkanisierung von Lieferketten, den Klimawandel, den Niedergang des Dollars und andere geopolitische Gefahren, die aktuell auf der Welt eine Rolle spielen.

Auf die Frage nach der größten Gefahr antwortete er, dass es davon abhängt, welchen Zeitrahmen man betrachtet. Sicher aber ist er sich, dass der Klimawandel und ein Konflikt zwischen Großmächten mittel- und langfristig die größte und existenzielle Bedrohung für die Menschheit darstellen.