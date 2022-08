„Wird bedrohlich“: Stadtwerke erwarten enorme Zahlungsausfälle bei Mietern

Von: Anika Zuschke

Wegen der explodierenden Energiepreise erwarten die Stadtwerke, dass viele Deutsche ihre Rechnungen nicht mehr begleichen können. (kreiszeitung.de-Montage) © Uli Deck/dpa/Action Pictures/Imago

Die hohen Energiepreise werden im Winter Mieter vor eine Herausforderung stellen – Stadtwerke erwarten zunehmende Zahlungsausfälle. Was unternimmt die Politik?

Berlin – Die Energiekrise in Deutschland bereitet der Politik, Wirtschaft und auch Verbrauchern seit Monaten große Sorge – im Winter könnte sie für zahlreiche Mieter aber zu einem noch spürbareren Problem werden. Denn derzeit kommen die explodierenden Gaspreise bei Verbrauchern aufgrund der heißen Monate nur bedingt an, dies wird sich mit sinkenden Temperaturen aber schnell ändern. Die Stadtwerke in Deutschland erwarten infolgedessen enorme Zahlungsausfälle von Kunden – was passiert dann mit Mietern, die ihre Rechnungen nicht mehr begleichen können?

Gaskrise in Deutschland: Verbraucher können Rechnungen nicht mehr zahlen

Der Ukraine-Krieg und im Zuge dessen die reduzierten Gaslieferungen aus Russland treiben die Preise für Energie und Lebensmittel in der Bundesrepublik seit Monaten unerbittlich in die Höhe. Das spüren Verbraucher an allen Ecken und Enden: Ärmere Deutsche verkneifen sich wegen des Teuer-Schocks im Supermarkt sogar schon ganze Mahlzeiten. Mit der Gasumlage kommen ab Oktober dann noch einmal zusätzliche Kosten hinzu.

Die Stadtwerke rechnen daher mit einer deutlich steigenden Anzahl von Kunden, die ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können. „Bisher lagen die Zahlungsausfälle unter einem Prozent. Jetzt preisen viele Stadtwerke schon bis zu acht Prozent an Verlusten ein. Es gibt aber auch Stadtwerke, die mit bis zu 15 Prozent Forderungsausfällen kalkulieren. Das wird dann bedrohlich“, erklärt Ingbert Liebing, Hauptgeschäftsführer des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU), den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Auch Marcel Fratzscher zufolge, dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), hätten vierzig Prozent der Deutschen keine Rücklagen, um auf den aktuellen Kostenanstieg reagieren zu können. „Deshalb ist es so dringend, dass die Politik handelt und Entlastungen herbeiführt, vor allem für Menschen mit geringem Einkommen“, sagte der Wirtschaftswissenschaftler in der Talkshow „Markus Lanz“ im ZDF.

Drittes Entlastungspaket muss her – Stadtwerke befürchten zunehmende Zahlungsausfälle

Dem kann Liebing nur zustimmen. Wenn es nach ihm ginge, sollte die Mehrwertsteuer nicht nur für Gas, sondern auch für Strom und Wärme auf sieben oder fünf Prozent gesenkt und die Stromsteuer auf das zulässige Mindestmaß reduziert werden.

Außerdem müsse auch laut Liebing insbesondere denjenigen geholfen werden, die knapp oberhalb des Transferbezuges lägen. „Die bewährten Instrumente wie das Wohngeld und Heizkostenzuschüsse müssen genutzt werden. Die Einkommensgrenzen sollten dabei erhöht werden, um den Empfängerkreis zu weiten“, sagte der VKU-Geschäftsführer den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Was könnte mit dem 3. Entlastungspaket kommen? Mehr Wohngeld – neuer Heizkostenzuschuss

Mit dieser Idee steht Liebing nicht alleine da. Bundeskanzler Olaf Scholz hat in der Vergangenheit bereits eine „große Wohngeldreform“ angekündigt und auch die Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, Klara Geywitz, unterstützt diese Idee: „Ich will, dass mehr Menschen Wohngeld bekommen. Wir werden den Kreis der Anspruchsberechtigten deutlich ausweiten“, äußerte die Ministerin in einem Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Im gleichen Atemzug mit einem erhöhten Wohngeld wird häufig auch ein erneuter Heizkostenzuschuss erwähnt – beide Aspekte könnten Teil eines dritten Entlastungspaketes werden. Doch solange diese Entlastungen nicht in trockenen Tüchern sind, müssen Verbraucher mit den hohen Energiepreisen alleine zurechtkommen. Und was passiert mit Mietern, die ihre Energiekosten nicht länger begleichen können?

Wegen explodierender Energiepreise: Mieterbund und SPD fordern Kündigungsschutz für Mieter

Der Mieterbund forderte in einem solchen Fall einen Kündigungsschutz für Mieter – genauso wie die SPD. Im Zuge dessen haben die Genossen bereits Ende Juli einen Fünf-Punkte-Plan vorgelegt, der eine Kündigung bei Zahlungsausfall verbieten soll: „Niemand darf auf der Straße landen, nur weil er die horrenden Nebenkosten oder eben die Kaltmiete nicht mehr zahlen kann“, sagte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert laut der Stuttgarter Zeitung.

Konkret sieht die SPD vor, dass Mietvertragskündigungen für sechs Monate ausgeschlossen werden sollen, wenn die Begleichung der Betriebskostenrechnung wegen hoher Energiepreise ausbleibt. Gleiches soll beim Ausbleiben monatlicher Vorauszahlungen gelten. Diesen Vorschlag hat die SPD auch erneut in dem aktuellen Entwurf eines neuen Entlastungspaketes Ende August aufgegriffen. Im Zuge dessen forderte die Partei darüber hinaus, dass Strom- und Gassperren ausgeschlossen werden.

Energiekrise in Deutschland: „Wir laufen sehenden Auges in eine soziale Katastrophe“

Fest steht also: Ohne ein drittes Entlastungspaket könnte es diesen Winter für viele Mieter ungemütlich werden. Deswegen arbeitet die Ampelkoalition derzeit auch mit Hochdruck an einem „wuchtigen Entlastungspaket“, wie Finanzminister Christian Lindner es nannte.

Doch dem zum Trotz wagte der Wirtschaftswissenschaftler Marcel Fratzscher bei „Markus Lanz“ einen extrem pessimistischen Blick in die etwas fernere Zukunft. „Wir haben das Ende der Fahnenstange noch nicht gesehen. Ich glaube, das realisieren viele nicht“, sagte Fratzscher mit Blick auf die steigenden Energiekosten in den kommenden Jahren. Diese kämen nur mit zeitlicher Verzögerung bei den Kunden an, weswegen die Anstiege auch 2023 und 2024 noch zu verzeichnen seien.

„Und das ist, was mir Sorge macht, dass wir hier sehenden Auges in eine soziale Katastrophe laufen“, lautet die wenig erfreuliche Prognose von Fratzscher zur Energiekrise in Deutschland.