Windrad im Kreis Rotenburg trotz abgebrochenem Flügel bisher nicht abgebaut

Von: Alexander Eser-Ruperti

Beim Ausbau von Erneuerbaren Energien wie Windkraft will Robert Habeck Tempo machen. In Alfstedt sorgt ein Windrad derweil aus ungewöhnlichen Gründen für Aufregung.

Alfstedt – Das Thema Erneuerbare Energien beschäftigt die Ampelkoalition, denn es braucht Tempo beim Ausbau von Anlagen für Windkraft und Co., soll es mit der Energiewende noch etwas werden. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will deshalb nun die Windkraft- und Solarenergiebranche unterstützen, erst kürzlich stellte er seine Pläne dazu vor. Im niedersächsischen Alfstedt gibt es derzeit indes aus anderen Gründen „viel Wind um Windkraft“: Hier geht es nicht um Ausbau – sondern Abbau.

Erneuerbare Energien in Alfstedt: Ärger um kaputtes Windrad – Windkraftanlage steht immer noch

In Alfstedt im Kreis Rotenburg gibt es Ärger wegen eines defekten Windrads: Das Rotorblatt der Windkraftanlage war abgebrochen, abbauen lassen hat der Betreiber sie bisher dennoch nicht. Laut NDR sollte die Anlage bis zum 20. Februar demontiert werden, so eine Verfügung des Landkreises in Niedersachsen. Geschehen ist: nichts. Landrat Marco Prietz (CDU) hatte laut Angaben des NDR erklärt, das fällige Ordnungsgeld über 50.000 Euro werde vom Betreiber eingetrieben. Die neue Frist ist nun der 06. März, sollte auch sie verstreichen, wird erneut ein Ordnungsgeld fällig – dann über 100.000 Euro.

Die Sonne geht hinter Windrädern auf. Im Kreis Rotenburg gibt es nun Ärger wegen einer defekten Anlage. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Der Betreiber Energiekontor erklärte dem NDR, man wolle die Anlage am Donnerstag, dem 23. Februar abbauen. Dass dies noch nicht geschehen ist, begründet man auch mit Witterungsverhältnissen: Durch den Sturm der vergangenen Tage habe man den geplanten Zeitrahmen zum Aufbau des Krans nicht einhalten können, so der Betreiber der Anlage. Für den Abbau, so heißt es seitens Energiekontor, sei aus Garantiegründen der Hersteller der Anlage, General Electric, verantwortlich. Die kaputte Anlage beeinträchtigt derweil die Landwirtschaft in der Umgebung – verwehte Fasern aus der Bruchstelle sind der Grund.

Ausbau von Windrädern und Erneuerbaren Energien in Niedersachsen: Kreis Rotenburg mit Potenzial

Beim Thema Erneuerbare Energien ist Niedersachsen zumindest im Bereich Windkraft vergleichsweise gut aufgestellt, doch diese Position soll ausgebaut werden. Der niedersächsische Energieminister Christian Meyer (Grüne) sieht unter anderem in Rotenburg besonderes Potenzial bei der Erzeugung von Windkraft. Auch in den Kreisen Uelzen und Lüneburg soll es vorangehen. Bereits jetzt gibt es in Niedersachsen so viele Windräder wie in keinem anderen Bundesland, für die gelungene Energiewende sollen es noch mehr werden. Das stellt auch Rotenburg vor große Aufgaben.

Bis zum Jahr 2026 will man im Bundesland von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) mindestens 2,2 Prozent der Fläche für Windkraft bereitstellen. Bisher werden etwa 1,1 Prozent der Landesflächen genutzt. Laut dem Plan könnten in Rotenburg 15 Prozent der Fläche des Kreises für Windkraft genutzt werden –in der Praxis sollen etwa fünf Prozent mit Anlagen bebaut werden, so butenunbinnen.de. Der Aufbau neuer Anlagen bleibt das große Thema bei Erneuerbaren Energien – in Alfstedt wird es nun vorerst zumindest eine weniger.