Wien-Wahl: Historisches Desaster für FPÖ, Straches Pläne zerschmettert - Corona-Urnengang liefert Rekord

Wien hat gewählt - überschattet von Corona. Großer Gewinner ist die SPÖ. Für die FPÖ, aber auch ihren Ex-Chef Strache, gab es schallende Ohrfeigen an der Wahlurne.

Am Sonntag, 11. Oktober , haben die Wiener einen neuen Landtag sowie 23 Bezirksregierungen gewählt.

, haben die Wiener einen neuen sowie 23 gewählt. Sieger ist den Hochrechnungen zufolge die SPÖ. Historische wie schmerzhafte Niederlagen gab es für die Rechtspopulisten.

Entscheidendes Thema war offenbar Corona. H.C. Straches gerade begonnener Neustart in die Politik ist wohl schon wieder versandet.

Update vom 11. Oktober, 20.23 Uhr: Die Wahl-Hochrechnungen aus Wien verfestigen sich: Die SPÖ kommt nach aktuellen Zahlen auf 42,1 Prozent und wird wählen können, ob sie das Bündnis mit den drittplatzierten Grünen (14,1 Prozent) fortsetzt oder mit der zweitplatzierten konservativen ÖVP (18,8 Prozent) koaliert. Einen Zusammenschluss mit der rechtspopulistischen FPÖ hatte sie im Wahlkampf ausgeschlossen. Die FPÖ hatte nach der sogenannten Ibiza-Affäre ihres damaligen Chefs Strache deutlich an Zuspruch eingebüßt - satte minus 23,1 Prozentpunkte bedeuten ein hochgerechnetes Ergebnis von 7,7 Prozent. Strache selbst scheitert an der Fünfprozenthürde.

Entscheidend war laut einer Wahlbefragung der Institute Sora und Isa im Auftrag des ORF offenbar die Coronapolitik: 45 Prozent der Umfrageteilnehmer erklärten, sie hätten vor der Wahl stark das Thema Corona diskutiert. Arbeit und Wirtschaft waren für 32 Prozent der Befragten wichtig. Sicherheit und Kriminalität waren nur für 21 Prozent bedeutsam.

Auch die Zahlen aus den einzelnen Wiener Bezirken zeigen unterdessen klar, dass der Höhenflug der FPÖ beendet ist: In Stadtteilen Simmering und Floridsdorf waren die Rechtspopulisten als stärkste Kraft aus der 2015er-Wahl hervorgegangen - doch auch hier die FPÖ nun abgestürzt, wie der ORF berichtet. In Floridsdorf verloren die „Freiheitlichen“ gar 30 Prozentpunkte, in Simmering mehr als 27. Beiderorts holte die SPÖ nach aktuellen Hochrechnungen nunmehr um die 47 Prozent.

Eine skurrile Randnotiz liefert übrigens auch eine Satirepartei: Die Bier-Partei (Kürzel „Bier“) kommt nach einer Hochrechnung des ORF von 19.59 Uhr auf immerhin 2,0 Prozent - mehr als halb so viel Straches „Team H.C.“ und gleichauf mit der Linken. Ein offizielles Endergebnis wird erst für den Montag erwartet.

Wien-Wahl: Erste Hochrechnung zeigt Desaster für FPÖ, Straches Pläne zerschmettert

Update vom 11. Oktober, 18.35 Uhr: Mittlerweile gibt es aus Wien auch eine erste Hochrechnung: Sie gibt der ÖVP - für die Sebastian Kurz‘ Finanzminister Gernot Blümel ins Bürgermeister-Rennen gegangen war - weiteren Grund zum Jubeln und bestätigt den haushohen Sieg der SPÖ. Vor allem aber trifft sie die FPÖ und ihren abtrünnigen Ex-Chef Heinz-Christian Strache noch härter als die ersten Prognosen. Für zweiteren könnte der Traum einer erneuten Polit-Karriere schon jetzt passé sein.

So kommt die FPÖ nach der Hochrechnung nur noch auf 7,5 Prozent. Das würde einen Verlust von 23,3 Prozent gegenüber der Wahl im Jahr 2015 bedeuten. Straches Bündnis „THC“ landet bei 3,6 Prozent - und damit sehr weit von der Fünfprozenthürde entfernt. Die Wiener Regierungsparteien SPÖ und Grüne notieren etwas niedriger als in den Prognosen, aber immer noch mit Zuwächsen. Und einer deutlichen Mehrheit: 41,7 Prozent stehen aktuell für die SPÖ zu Buche, 14,6 Prozent für die Grünen. Auch die liberalen Neos könnten mit 8,1 Prozent ein möglicher Regierungspartner für die Partei von Bürgermeister Michael Ludwig werden.

Wien-Wahl: Erste Hochrechnung: SPÖ klare Siegerin mit 41,7 %, FPÖ stürzt auf 7,5 % ab, ÖVP mit 18,7 % auf Platz 2, Grüne und NEOS legen zu, Grüne schaffen 14,6 %, NEOS

Prognosen zur Wien-Wahl: FPÖ und Strache vor Desaster - Corona-Urnengang liefert Rekord

Update vom 11. Oktober, 17.56 Uhr: Etwas früher als in Deutschland üblich gibt es in Wien erste Prognosen zum Wahlausgang: Nach ersten vom ORF erhobenen Trends sind die Wiener Regierungspartei SPÖ, die Kanzlerpartei ÖVP und die Grünen die großen Gewinner des Urnengangs.

So könnten die Sozialdemokraten ihr Ergebnis der zurückliegenden Wahl noch einmal um 2,4 Prozentpunkte auf 42 Prozent hochschrauben. Die ÖVP gewinnt noch drastischer - kommt aber aus einem tiefen Tal: 17,5 Prozent sind den Angaben zufolge möglich, 8,3 Prozentpunkte mehr als 2015. Die Grünen legen 3,2 Punkte auf 15 Prozent zu. Auch die liberalen Neos steigern sich um knapp zwei Prozentpunkte auf 8 Prozent.

Ein wahres Desaster steht hingegen für das rechtspopulistische Lager ins Haus: Die skandalgebeutelte FPÖ könnte sagenhafte 20,8 Prozentpunkte verlieren und nur noch auf 10 Prozent kommen. Und auch für den früheren FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache deutet sich eine Schmach an: Mit aktuell 4 Prozent würde sein „Team HC“ den Einzug in den Gemeinderat verpassen. Hier sind allerdings noch entscheidende Schwankungen im Laufe des Wahlabends möglich. Strache war auch in den vergangenen Wochen von weiteren Vorwürfen in ein schlechtes Licht gerückt worden.

Laut einem Bericht des Standard lieferte die Gemeinderatswahl in Corona-Zeiten einen neuen „Rekord“ - und zwar bei der Briefwahl. Bis zu 40 Prozent der Stimmen könnten mittels „Wahlkarte“ abgegeben worden sein, mehr als je zuvor.

Update vom 11. Oktober, 14.57 Uhr: Nicht nur wegen den unerwartet vielen Briefwählern könnten Experten mit ersten Prognosen und der Hochrechnung zur Wahl in Wien Schwierigkeiten haben: Auch das Coronavirus spielt hier eine entscheidende Rolle, sorgt es doch für Unsicherheit hinsichtlich der erwarteten Wahlbeteiligung. „Insgesamt wird das Coronavirus kein Wahlbeteiligungsturbo sein, weil es doch viele geben wird, die zu Hause bleiben“, so Christoph Hofinger vom Institut SORA. Gegenüber dem ORF verwies er weiter darauf, dass die Wahlbeteiligung meist dann sinke, wenn eine Partei gröbere Mobilisierungsschwierigkeiten habe. Meinen könnte Hofinger damit die FPÖ und ihre - wegen der „Ibiza“- und der Spenden-Affäre enttäuschte - Wählerschaft.

In Wien werden im Moment Landtag, Gemeinderat und Bezirksvertretung neu gewählt. Von 7.00 bis 17.00 Uhr sind die Wahllokale noch geöffnet. Wie die SPÖ auf Twitter mitteilt, hat Wiens amtierender Bürgermeister Michael Ludwig, Umfragen zufolge auch diesmal Favorit für das Amt, bereits am Sonntagvormittag gemeinsam mit seiner Frau den Urnengang angetreten. Damit ist Ludwig der einzige Spitzenkandidat, der seine Stimme traditionell direkt im Wahllokal abgibt: „Ich bin das so gewohnt. Das ist ein schöner, demokratischer Akt“, sagte der Bürgermeister und rief alle Wiener dazu auf, ebenfalls wählen zu gehen.

Ludwig wollte damit wohl auch signalisieren, dass man trotz Coronavirus-Pandemie sicher wählen gehen kann, klärt die Stadt doch auch auf Twitter bereits seit Wochen über die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen in den Wahllokalen vor Ort auf. Der Wiener Bürgermeister verbrachte gut zehn Minuten im Wahllokal. Eine kleine Wartezeit ergibt sich also durch die Desinfektion der Hände, die Maskenpflicht, Abstandsregeln und Identifikation hinter einem Paravent aus Plexiglas. Wie der ORF weiter meldet, glaube Ludwig zwar nicht an eine rote Absolute bei der Wien-Wahl, wünsche sie sich jedoch selbstverständlich. Wie berichtet (Update von 8.59 Uhr), gibt es Mandatssimulationen, die dies aus arithmetischen Gründen nicht mehr gänzlich ausschließen.

Update vom 11. Oktober, 12.42 Uhr: Die Hochrechnungen zur Wien-Wahl am 11. Oktober sind offenbar mit größerer Unklarheit behaftet als sonst. Auch hier macht sich die andauernde Coronavirus-Pandemie bemerkbar, wählen doch 2020 erheblich mehr Wiener per Brief als bei vergangenen Wahlen. Insgesamt wurden 382.214 Wahlkarten beantragt, so viele wie nie zu vor - 2015 nur etwa nur rund 200.000 Wahlkarten ausgestellt. Christoph Hofinger vom Institut SORA, das am Wahltag die Hochrechnungen für den ORF erstellt, sagte, dass aufgrund der vielen Briefwähler am Abend des Wahlsonntags eine deutlich größere Stimmenanzahl als üblich noch nicht ausgezählt sein werde.

Dies verkompliziert die Hochrechnungen: Während 2015 für 100 Stimmen, die am Sonntag ausgezählt waren, bei der Auszählung am Montag 22 abgegeben Wahlkarten hinzukamen, werden es in diesem Jahr 70 bis 80 Briefwahlstimmen sein, die pro 100 Urnenstimmen dazukommen, so der Experte gegenüber dem ORF. In Wien werden am Sonntag also nur etwas mehr als die Hälfte der abgegebenen Wählerstimmen ausgezählt. Bei der Fülle an Briefwahlstimmen schaffen es die Wahlhelfer womöglich sogar nicht einmal, noch am Montag ein Wahlergebnis zu präsentieren. Dann steht dieses erst am Dienstag fest.

Auch DU kannst wählen gehen! ✅

Auch die zu erwartenden Verluste der FPÖ von bis zu 20 Prozentpunkten könnten Schwierigkeiten bei der Erstellung einer Hochrechnung bereiten. Zu stark wären die Verschiebungen im Kräfteverhältnis zwischen den Parteien, sagte Franz Sommer von der ARGE Wahlen dem ORF. „Je stärker die Verschiebungen sein werden, desto schwieriger ist es, ein Ergebnis möglichst genau hochzurechnen“, so Sommer. So werde bei Wahlschluss um 17.00 Uhr auf jeden Fall noch keine Hochrechnung vorliegen - lediglich eine „Trendprognose“ auf Basis einer Wahltagsbefragung. Hofinger rechnet außerdem damit, dass nach Vorliegen des Urnenergebnisses die ersten Hochrechnungen gegen 18.00 Uhr am Wahltag selbst noch mindestens eine Unsicherheit von einem Prozentpunkt aufweisen werden.

Wien-Wahl: Wer und was wird heute gewählt? - Prognosen, Wahlbeteiligung und Corona-Regeln

Update vom 11. Oktober, 8.59 Uhr: Eine Mandatssimulation der ARGE Wahlen für die APA zeigt, wie die SPÖ am Wahlsonntag doch noch die absolute Mehrheit holen könnte: Das Wiener Wahlrecht wurde durch die rot-grüne Reform 2015 weniger mehrheitsfreundlich. Würde das Team Strache relativ knapp an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern, könnten der SPÖ immer noch 46,5 Prozent für die Mandatsabsolute reichen. Die Simulation geht dabei von einer Stimmverteilung von 46,5 Prozent für die SPÖ, 16 Prozent für die ÖVP, 12 Prozent für die Grünen, 11,5 Prozent für die FPÖ, 4,5 Prozent für das Team Strache und 2,5 Prozent für sonstige Parteien aus.

Sofern sich die Grund- und Restmandate im angenommen Fall günstig verteilen, könnte die SPÖ sich 51 der insgesamt 100 Gemeinderatsmandate sichern. Sollte es Heinz-Christian Straches Partei knapp über die Fünf-Prozent-Hürde schaffen, bliebe die SPÖ deutlich unter 50 Prozent und damit ohne Mandatsabsolute. Meinungsforscher gehen davon aus, dass die SPÖ rund 42 Prozent der Stimmen und somit laut Mandatssimulation 45 Sitze im Gemeinderat bekommt. Glaubt man den Umfragewerten, kämen als Koalitionspartner wieder mit 15 Mandaten die Grünen in Frage, aber auch die ÖVP, die mit 19 Mandanten rechnen könne.

Trotz der Reform zeigt die Mandatssimulation, dass das „neue“ Wahlrecht noch immer mehr recht mehrheitsfreundlich ist: Wie OE24 berichtet, bekäme die SPÖ als größte Partei mit 42 Prozent 45 Mandate - während alle anderen Parteien, die es über die Fünf-Prozent-Hürde schaffen, ihre Stimmen eins zu eins in Mandate umsetzen würden. Wenn, wie die Simulation annimmt, 2,5 Prozent an Parteien es nicht in den Gemeinderat schaffen, profitiert davon die mit Abstand größte Partei.

Wien: Wahltag beginnt - Mehr als 1,1 Millionen Bürger sind zu Stimabgabe aufgerufen

Update vom 11. Oktober, 07.05 Uhr: Mit der Öffnung der Wahllokale hat am Sonntag die Landtagswahl in Wien begonnen. Wegen der hohen Zahl an Corona-Infektionen in der österreichischen Hauptstadt wurden in den Wahllokalen besondere Schutzvorkehrungen getroffen. Dies teilte die Stadt Wien auch auf Twitter mit. Mehr als 1,1 Millionen Bürger sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Wien ist Stadt und Bundesland zugleich.

Am Sonntag gehst du sicher wählen – dafür haben wir alle notwendigen Vorkehrungen getroffen.



Für die Wahl brauchst du:

- Mund-Nasen-Schutz

- eigenen Kugelschreiber

- Identitätsnachweis



Die sozialdemokratische SPÖ hat Umfragen zufolge beste Chancen, in ihrer Hochburg weiter zuzulegen. Die Demoskopen sehen die Landes-SPÖ unter dem für seine sachliche Art geschätzten Bürgermeister Michael Ludwig bei rund 42 Prozent. Die Stadt wird seit 2010 von einer rot-grünen Koalition regiert. Zu den Gewinnern dürfte auch die konservative ÖVP zählen. Nach einem Minus-Rekord 2015 von gerade einmal neun Prozent der Stimmen kann die Partei nun in etwa mit einer Verdoppelung der Zustimmung rechnen.

Die rechte FPÖ war vor fünf Jahren mit fast 31 Prozent zweitstärkste Kraft - nun droht der Partei laut Demoskopen ein Absturz auf rund zehn Prozent. Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache tritt mit einer eigenen Liste an und muss aufgrund der Fünf-Prozent-Hürde um den Einzug ins Landesparlament zittern.

Wahltag in Wien - Coronavirus-Fahllzahlen steigen auf Rekordwert

Update vom 10. Oktober, 15:58 Uhr: Überschattet wird die Vorfreude auf den Wahltag in der österreichischen Hauptstadt wohl vor allem durch eine beunruhigende Entwicklung: Am Samstag stiegen die Coronavirus-Fallzahlen auf einen Rekordwert von 1235 Neuinfektionen binnen 24 Stunden an. Nach Angaben des österreichischen Gesundheitsministeriums bliebt Wien mit 511 Neu-Infizierten trauriger Spitzenreiter im Landesvergleich. Die Lage in den Krankenhäusern ist zwar bisher unverändert, doch wie die DPA meldet, stieg auch die Zahl der „aktiven Fälle“ auf 10.800. Unter der Berücksichtigung der Einwohnerzahl liegen sowohl die Zahlen der Neuinfektionen, als auch die der „aktiven Fälle“ aktuell noch immer deutlich über den deutschen Werten.

Nichtsdestotrotz, Wien wählt am Sonntag wieder einen neuen Landtag und Gemeinderat - und hat dabei bereits erneut einen Rekord aufgestellt: So viele Wiener wie noch nie stimmen 2020 per Brief ab. Wie Puls 24 berichtet, wurden alleine bis Donnerstag rund 375.000 Wahlkarten ausgestellt. Bis Freitagmittag 12 Uhr gaben die Wahlreferate noch Briefwahlunterlagen aus. In Anbetracht der drastischen Coronavirus-Fallzahlen dürften dieses Angebot wohl auch kurz vor knapp noch viele wahlberechtigte Bürger wahrgenommen haben.

Wien: Ergebnisse der Wahl spätestens am Dienstag bekannt

Was dem Infektionsgeschehen in Wien vielleicht zu Gute kommt, könnte sich aber auf die Geduld der Bürger auswirken. Denn die vielen Briefwähler - jeder vierte Wahlberechtigte soll dieses Mal so abstimmen - könnte das Auszählverfahren der Stimmen deutlich verlangsamen. Somit könnten die Hochrechnungen am Sonntag noch sehr ungenau ausfallen und die wahren Ergebnisse der Wahl sogar noch bis Dienstag offen bleiben, berichtet Puls 24. Im schlimmsten Fall erfahren die Wiener also erst dann die genaue Verteilung der Mandate, eventuelle Koalitionsvarianten und mögliche Einzüge in den Gemeinderat.

Ein Covid-19-Fall führte auch dazu, dass die Grünen ihre letzte Wahlkampf in Wien gänzlich absagten. Während SPÖ, FPÖ und ÖVP ihn am Freitag zu Ende brachten, fand die letzte Wahlkampfveranstaltung der NEOS noch am Samstag statt. Doch glaubt man nicht nur der SPÖ-eigenen Umfrage zur Wahl auf Twitter, sondern auch anderen Meinungsforschern, bleibt die österreichische Hauptstadt wohl ziemlich sicher auch nach dem 11. Oktober noch „rot“ und damit in der Hand von SPÖ-Chef Michael Ludwig.

Bis Mai vergangenen Jahres war die Prognose für die SPÖ noch alles andere als gewiss, befand sich die FPÖ doch stetig auf Erfolgskurs. Das „Ibiza-Video“ änderte die Lage und auch die Coronakrise hat - obwohl die Zahlen in der Stadt bis dato noch immer stark steigen - Ludwigs Aussichten ebenfalls verbessert, verstärkt sie doch den Trend zugunsten der Amtsinhaber. Doch Ludwig hat auch seinen eigenen Beitrag dazu geleistet, schaffte er es doch, die hoch zerstrittene Wiener Partei bei Michael Häupls Abgang 2018 zu befrieden.

Ursprünglicher Artikel vom 9. Oktober: Wien - Am Sonntag, 11. Oktober, ist großer Wahltag in Wien - mitten in einer Zeit, in der die Corona-Infektionszahlen auch in Österreich wieder stark steigen. Die Bürger stimmen über einen neuen Gemeinderat und mehrere Bezirksregierung in der österreichischen Landeshauptstadt ab. Wichtig zu wissen bei den Bezeichnungen: Da Wien Land (Stadtstaat) und Stadtgemeinde zugleich ist, ist der Gemeinderat auch der Landtag. Dieser ist, wie in Deutschland die Länderparlamente, für die Gesetzgebung und die Kontrolle der Regierung zuständig.

Insgesamt werden am Sonntag 100 Abgeordnete für den Gemeinderat gewählt, für die nächsten fünf Jahre. Dazu sind rund 1,1 Millionen Wiener zur Wahl aufgerufen. Fast 1.500 Wahllokale stehen von 7 bis 17 Uhr offen.

Wien-Wahl: Welche Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus wird es geben?

Um die Wähler, die im Wahllokal wählen gehen wollen, zu schützen, hat die Stadt einige Vorsichtsmaßnahmen getroffen. So muss jeder eine Maske tragen und die Wähler werden gebeten, ihren eigenen Kugelschreiber mitzubringen. Zudem gibt es sogenannte „Covid-Sackerl“, in denen Flächen- und Händedesinfektionsmittel, Masken, Gesichtsschilder und Papierhandtücher drinstecken.

Normalerweise wäre geplant, dass Wahllokale auch in Wohnhäusern von Pensionisten aufgebaut werden. Doch um die Sicherheit der Anwohner zu gewährleisten, wurden Außenstehende auf andere Wahlstandorte verteilt.

Wien-Wahl: Wählen die Wiener lieber per Briefwahl statt im Lokal?

Die Briefwahl ist in diesem Jahr natürlich besonders wichtig. Das spiegelt sich auch in den Zahlen wider: Am 8. Oktober wurden an die Wiener bereits rund 375.000 Wahlkarten, wie die Formulare in Österreich heißen, ausgestellt. Auf die Wahlberechtigten gerechnet ist dies also schon jeder dritte Wiener Wähler. So viele waren es noch bei keiner Wien-Wahl. Zum Vergleich vor fünf Jahren: Da beantragten knapp 204.000 Wähler die Wahlkarte.

Dieser hohe Briefwahlandrang könnte auch die Auszählung der Stimmen verzögern. Ein vorläufiges Gesamtergebnis der Urnenwahl steht häufig schon nach drei Stunden, also gegen 20 Uhr zur Verfügung. Mit allen Briefwählern dürfte sich die Zählung mindestens bis in den Montag ziehen.

Wien-Wahl: Wie sehen die aktuellen Prognosen für die Parteien aus?

Zurzeit sind im Landtag sechs Parteien vertreten. Dies könnte Umfragen zufolge auch so bleiben. Klarer Sieger der Wahl dürfte die SPÖ sein, die mit Michael Ludwig auch jetzt schon den Bürgermeister stellt. Mit in Umfragen über 40 Prozent kratzen sie unter Umständen sogar an der Mehrheit. Dahinter liegt die ÖVP mit um die 20 Prozent. Nach einem sehr schlechten Ergebnis 2015 hoffen sie nun auf den Kanzlerbonus von Sebastian Kurz. Dahinter folgen die Grünen, mit Umfragewerten mal bei 13 Prozent, mal eher bei 16 Prozent, wie bei einer Umfrage von Market im Auftrag der Zeitung Der Standard von Anfang Oktober.

+ Michael Ludwig (SPÖ) will weiter Bürgermeister von Wien bleiben. © Helmut Fohringer/APA/dpa

Die FPÖ stützt Umfragen zufolge deutlich auf nur noch etwa zehn Prozent statt vorher 31 Prozent ab. Nach der Ibiza-Affäre um ihren damaligen Chef Heinz-Christian Strache hat die Partei zu kämpfen. Strache selbst hofft auf einen Einzug in den Gemeinderat mit seinem „Team HC Strache“, das sich jedoch in Umfragen um die Fünf-Prozent-Hürde bewegt. Die NEOS landen laut Market-Umfrage bei sechs Prozent - ihr gleiches Ergebnis wie 2015.

Austria (Vienna regional election), Research Affairs poll:



SPÖ-S&D: 42% (+2)

ÖVP-EPP: 19% (+10)

GRÜNE-G/EFA: 13% (+1)

FPÖ-ID: 11% (-20)

NEOS-RE: 7% (+1)

HC-*: 5% (new)



+/- vs. 2015 election



Fieldwork: 3-5 October 2020

Sample size: 800#wahl20

Satirisch geht die Bierpartei die Wahl an - erstmals waren sie bei der Nationalratswahl 2019 wählbar. Ganz oben in ihrem Programm stehen ein Bierbrunnen für Wien sowie ein Eignungstest für Politiker. Doch auch die Rettung der Kulturstätten, die es in Corona-Zeiten besonders schwer haben, zählt zu ihren ernsteren Zielen.

+ Heinz-Christian Strache hofft mit seinem Team HC Strache bei der Wien-Wahl 2020 in den Gemeinderat einzuziehen. © Herbert Pfarrhofer/APA/dpa

Was wird neben dem Gemeinderat gewählt?

Zusätzlich zum Gemeinderat werden 23 Bezirksregierungen gewählt. Wahlberechtigt sind hier ein paar mehr Personen, nämlich rund 1,4 Millionen, da auch EU-Bürger stimmberechtigt sind. Je nach Einwohnerzahl der Bezirke werden 40 bis 60 Mandate vergeben.