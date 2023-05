Machtkampf um Bremen: Kann die CDU auch Großstadt, Frau Winter?

Von: Jens Kiffmeier

Bei Städtern konnte die CDU lange nicht mehr punkten. Für die Bremen-Wahl setzt die Partei auf die junge Spitzenkandidatin Wiebke Winter. Ob es zur Macht reicht?

Bremen - Erst Berlin, dann Bremen? Die CDU träumt von einem Comeback in der Stadt. Bei vielen vergangenen Wahlen hatte sich der urbane Raum für die Union als schwieriges Terrain entpuppt. Während die Grünen mit ihren Ideen in den Ballungsräumen punkten konnten, verloren die Christdemokraten zunehmend an Boden. Doch bei der Bremen-Wahl am kommenden Sonntag (14. Mai) hofft die Partei auf ein ähnlich gutes Ergebnis wie bei der Wiederholungswahl in Berlin vor wenigen Wochen.

Bremen-Wahl 2023: CDU-Spitzenkandidatin Wiebke Winter hofft auf gutes Ergebnis - ein Interview

Wiebke Winter hat die CDU im Tandem mit Frank Imhoff als Spitzenkandidatin durch den zurückliegenden Wahlkampf geführt. In den Umfragen rangiert die Partei vor der Bremen-Wahl 2023 knapp hinter der SPD von Bürgermeister Andreas Bovenschulte. CDU-Parteichef Friedrich Merz lobte Winter bereits als „großes politisches Talent“. Die 27-Jährige, die bereits das erste juristische Staatsexamen abgeschlossen hat und einen Doktortitel besitzt, sitzt seit einiger Zeit mit den Parteigrößen im Bundesvorstand. Zeit für ein Gespräch über die Herausforderung für die CDU bei der Wahl im kleinsten Bundesland von Deutschland:

Will die CDU bei der Bremen-Wahl zur stärksten Kraft machen: CDU-Spitzenkandidatin Wiebke Winter. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Das kleinste Bundesland wählt. Wie sehr ärgert es Sie, dass die Bremen-Wahl immer als eher unbedeutend abgestempelt wird?

Wir sind nicht das allergrößte Bundesland der Republik, das wissen wir. Die Wahl ist für die Bremerinnen und Bremer – und auch für das Umland – jedoch ungemein wichtig. Zudem geht auch von hier eine gewisse Signalwirkung für den Bund aus.

Inwiefern?

Immerhin kommen drei Bundesratsstimmen auch aus Bremen. Und speziell für die CDU wollen wir zeigen: Wir können auch Großstadt.

Wiebke Winter zu Umfragen: Kandidatin der CDU glaubt an Sieg in der Großstadt

In den Umfragen liegt Ihre Partei drei Prozent hinter der SPD. Was stimmt sie siegesgewiss?

Vor vier Jahren sind wir schon stärkste Kraft geworden. Und in Berlin hat die CDU die Kehrtwende geschafft. Dort hätte uns wenige Tage vor der Wahl auch niemand den Sieg zugetraut.

Woran liegt es Ihrer Meinung, dass die CDU in den Städten wieder stärker punkten kann als in der Vergangenheit?

Wir sprechen die Themen an, die die Menschen in den Städten bewegen. Unsere Hauptthemen hier in Bremen sind Bildung, innere Sicherheit und Verkehr. das deckt sich völlig mit dem, was die Wählerinnen und Wähler als wichtigste Themen ansehen. Die SPD duckt sich bei der Bildung weg.

Böse Zungen würden jetzt behaupten, die CDU macht einen auf Grün-light, um bei den Städtern zu punkten. Stimmt das?

Klar ist, das die Menschen in den Großstädten andere Themen beschäftigen als die Menschen, die im lädnlichen Raum leben. Wir wissen zum Beispiel, dass Fahrradverkehr und ÖPNV-Ausbau für viele Menschen in der Innenstadt ein großes Thema ist. Mit der von der CDU initiierten Klima-Enquete haben wir einen Plan erarbeitet, wie Bremen spätestens 2040 klimaneutral werden kann.

Nach der Wahl in Bremen: Wiebke Winter will CDU breiter aufstellen

Wird eine Partei dadurch beliebig?

Nein. Die CDU ist eine Volkspartei. Wir müssen uns breit aufstellen. Wir arbeiten als CDU Deutschlands an einem neuen Grundsatzprogramm. Und ich denke, dass wir darin auch unterschiedliche Antworten auf die Herausforderungen in Stadt und Land geben können. Viele Themen müssen ja auf Landes- oder kommunaler Ebene geklärt werden. Da kann es auch unterschiedliche Schwerpunktsetzungen geben.

Haben Sie ein konkretes Beispiel?

Man hat es am Streit um das 9-Euro-Ticket gemerkt. In der Stadt funktioniert das gut. Auf dem Land sagen die Leute zu recht: Was bringt mir das, wenn der Bus nur einmal am Tag fährt. Da muss man dann beides in den Blick nehmen - die Sorgen in der Stadt als auch auf dem Land, um eine Lösung für alle zu finden. Und das, glaube ich, tun wir auch.

Dass heißt, Sie würden auch mit den Grünen regieren, wenn es am Ende reichen würde?

Wir sprechen mit allen demokratischen Parteien - außer der Linkspartei. Dort sehen wir einfach keine inhaltlichen Schnittmengen. Aber je nach Wahlausgang sind wir zu Gesprächen mit SPD, FDP oder Grünen bereit. Da geht es dann im brigen nicht nur um Verkehrspolitik, sondern auch um eine gute Bildungspolitik. Denn die hat Bremen jetzt wirklich mal verdient. Da muss nach 77 Jahren endlich mal ein Wechsel rein.