„Werden nicht 100 Prozent kompensieren“: SPD-Chef Klingbeil dämpft Erwartungen

Von: Yannick Hanke

Der SPD-Bundesvorsitzende Lars Klingbeil schließt weitere Entlastungspakete nicht aus, will den Bürgern aber auch keine falschen Hoffnungen machen. © Fabian Sommer/dpa/imago/Montage

SPD-Co-Chef Lars Klingbeil spricht im ARD-Sommerinterview über die Rolle der Sozialdemokraten beim Kampf gegen die Energiekrise. Hohe Erwartungen werden gedämpft.

Berlin – Lars Klingbeil ist nicht als Lautsprecher verschrien. Der aus Soltau in Niedersachsen stammende Bundesvorsitzende der SPD nennt das Kind bei seinem Namen, ohne in große Panik zu verfallen. Den sprichwörtlichen Finger weiß der 44-Jährige auf seine ganz eigene Art und Weise in die offene Wunde zu legen. So auch, wenn Klingbeil sich im ARD-Sommerinterview von Sonntag, 11. September 2022, mit dem Ukraine-Krieg und den damit verbundenen wirtschaftlichen Folgen für Deutschland konfrontiert sieht.

SPD-Bundesvorsitzender Lars Klingbeil redet Klartext: Kein Mindestlohn von zwölf Euro ohne die Sozialdemokraten

Derzeit gebe es eine Energiekrise, gegen die Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) emsig an arbeitet und welche „die Bürgerinnen und Bürger wahnsinnig herausfordert, und es sind harte Entscheidungen. Und die Kritik, die es an diesen Entscheidungen gibt, die trifft natürlich zuerst den Kanzler“, sagt Lars Klingbeil. Dementsprechend würden aktuelle Umfragen nicht zugunsten der SPD ausfallen. Entscheidend sei jedoch, dass eben jener Kanzler, also Olaf Scholz, am Ende dieser Krise als der Mann gesehen wird, der zusammen mit der Regierung „das Land gut durch die Zeit gebracht hat“.

Das wird die nähere, politische Zukunft zeigen. Doch weiß sich SPD-Chef Lars Klingbeil auch mit der Gegenwart auseinanderzusetzen. Seine Partei sei es gewesen, die zentrale und aktuelle Entscheidungen der Politik auf den Weg gebracht habe. „Wenn Sie mal auf die Fakten gucken, auf diesen Koalitionsvertrag gucken, gucken, dass wir den Mindestlohn von zwölf Euro durchgesetzt haben – den hätte es ohne die SPD nicht gegeben“, heißt es in diesem Kontext von Klingbeil.

Lars Klingbeil sagt Unternehmen weitere finanzielle Unterstützung zu

Doch auch mit Blick auf die jüngsten energiepolitischen Beschlüsse sieht Lars Klingbeil die Sozialdemokraten als das treibende Element an: „Ohne die Initiative der SPD, für eine Übergewinnsteuer in diesem Land zu werben – zu sagen, wir wollen eingreifen, dass diejenigen, die gerade wahnsinnige Gewinne am Strommarkt machen, dass diese Gewinne wieder verteilt werden an die Verbraucherinnen und Verbraucher – wäre das gar nicht im Koalitionsausschuss und damit in den Beschlüssen der Regierung geendet“.

Intensiv wurde aber auch über etwaige Eingriffe in den Gasmarkt diskutiert. Lars Klingbeil selbst würde dafür plädieren, „dass Gas bezahlbar bleibt oder wieder wird. Das hilft den Verbraucherinnen und Verbrauchern, aber auch den Unternehmen“. Letzteren sagt er weiterhin finanzielle Unterstützung zu, Unternehmenshilfen müssten gar ausgeweitet werden. Grundlegend gehe es natürlich auch darum, Existenzen zu retten und Insolvenzen abzuwenden.

„Wahnsinnige Polarisierung“: SPD-Boss Klingbeil sieht Demokratie in anderen Ländern in Gefahr

Doch kann die jetzige Regierung der Krise überhaupt Herr werden? Eine Frage, welche die Menschen in Deutschland umtreibt. Gar eine Spaltung der Gesellschaft wird befürchtet. Das würde Lars Klingbeil stark beschäftigen, er könne verstehen, dass die Menschen tief verunsichert seien. „Viele haben Sorgen, viele haben Nöte, und das mischt sich mit einer Gruppe, die schon 2015 gegen Flüchtlinge demonstriert hat, die gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert hat, die jetzt eng an der Seite Russlands steht und jetzt auch versucht, die aktuelle Lage zum Spalten zu nutzen“, merkt er an.

Immerhin: In anderen Ländern Europas, darunter Italien und Frankreich, oder auch in den USA, stünden sich die Lager noch deutlicher unversöhnlicher gegenüber als in Deutschland. „Es gibt in vielen Ländern bei Wahlen nur noch den Zustand, dass auf der einen Seite jemand steht, der für den Erhalt der Demokratie kämpft, und auf der anderen Seite jemand, der die Demokratie kaputt macht“, merkt Lars Klingbeil an. Er hätte eine „wahnsinnige Polarisierung“ ausgemacht, die es in Deutschland nicht geben würde.

Weitere Entlastungspakete für Lars Klingbeil möglich: „Aber werden nicht alles zu 100 Prozent kompensieren“

Für Lars Klingbeil steht aber auch fest, dass es letztendlich nicht nur bei der Kommunikation und dem Dialog zwischen der Politik und den Bürgern bleiben kann. Heißt: „Wir brauchen auch die tatsächlichen Entlastungen, und die machen wir gerade mit der Bundesregierung“. Damit spricht Klingbeil die drei Entlastungspakete der Bundesregierung in Höhe von knapp 100 Milliarden Euro an. Doch könne er auch nicht behaupten, dass alles ausgeglichen und kompensiert werden kann.

„Das wird ein harter Winter, und es wird alle Menschen in diesem Land treffen, aber manche eben existenziell - und um die geht es vor allem“. Damit spielt er nicht zuletzt auf die staatliche Gasumlage an. Definitiv werde die Regierung laut Lars Klingbeil aber weiter im Blick behalten, wie sich diese Krise weiterentwickle. Natürlich müsse Politik „immer handlungsfähig sein“. Deswegen werde man schauen, ob weitere Schritte notwendig sind. „Aber natürlich werden wir nicht alles zu 100 Prozent kompensieren“. Ehrlich und schonungslos, ganz dem Naturell von Klingbeil entsprechend.