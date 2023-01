Wer könnte Pistorius Nachfolger in Niedersachsen werden? Ein Name steht im Raum

Von: Bona Hyun

Wer könnte der mögliche Nachfolger von Boris Pistorius im niedersächsischen Landesregierung werden? © Julian Stratenschulte/dpa

Nach dem angekündigten Wechsel von Innenminister Boris Pistorius ins Bundesverteidigungsministerium sucht die Landesregierung seinen Nachfolger.

Hannover – Die niedersächsische Landesregierung sucht für Boris Pistorius (SPD), der seit 2013 Landesinnenminister ist, einen Nachfolger. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) legte sich am Dienstag weder bei einem Zeitplan fest, noch nannte er Kandidaten. Dennoch gibt es schon Vermutungen, wer den Posten von Pistorius besetzen können.

Nachfolger von Boris Pistorius – Oberbürgermeister Kornblum als möglicher Kandidat?

Pistorius wird am Donnerstag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seine Ernennungsurkunde erhalten und im Bundestag seinen Amtseid leisten. Pistoriu gilt als enger Vertrauter von Wei. Bei den Koalitionsverhandlungen im Herbst deutete viele darauf hin, dass Pistorius im Amt bleiben wird. In wenigen Wochen wäre er Niedersachsens dienstältester Innenminister geworden, doch dazu kommt es nicht mehr.

Eine zentrale Frage dürfte bei seinem Nachfolger sein, ob die offene Stelle aus der Landtagsfraktion besetzt wird oder von außerhalb. Ein möglicher Kandidat ist derzeit Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum, schreibt die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Auch Pistorius war eins Oberbürgermeister in seiner Heimatstadt Osnabrück, zudem fuhr er in Achim den Kommandeur. Der in Lingen im Emsland geborene Jurist Kornblum, kennt sich im Innenministerium in Hannover bestens aus. Er war dort Persönlicher Referent für Minister Pistorius, Referatsleiter und Leiter des Ministerbüros. In Braunschweig wurde er zunächst Dezernent für Personal-, Digitalisierungs-, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten, bevor er Ende 2021 an die Verwaltungsspitze aufrückte. (Mit Material der dpa)