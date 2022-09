Ukraine-Krieg: Massiver Stromausfall in zahlreichen Regionen – Ukraine erobert weitere Städte

Ukrainische Truppen rücken weiter vor. Russland zieht seine Truppen vielerorts zurück – so auch in der Region Charkiw. Der News-Ticker am 12. September.

Der Ukraine-Krieg könnte für Wladimir Putin schon bald zu Konsequenzen führen. Hinweis der Redaktion: Alle Neuigkeiten zum Ukraine-Konflikt lesen Sie in diesem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien im Ukraine-Krieg und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

+++ Update vom Montag, 12. September, 3.50 Uhr: Die ukrainische Armee hat nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj die strategisch wichtige Stadt Isjum im Osten des Landes von den russischen Truppen zurückerobert. Die Armee habe „hunderte unserer Städte und Dörfer befreit“, zuletzt die Städte Isjum, Balaklija und Kupjansk, sagte Selenskyj am Sonntagabend in einer Videoansprache.

Zuvor hatten die Behörden einen Stromausfall in weiten Teilen der Ostukraine gemeldet, Kiew machte russische Angriffe auf Infrastruktur für die Blackouts verantwortlich.



Ukrainische Soldaten stellen ihre Nationalflagge auf einem russischen Panzer auf. © Vudi Xhymshiti/imago

Ukraine-Krieg: Massiver Stromausfall in zahlreichen Regionen

+++ 22.10 Uhr: Ukrainischen Angaben zufolge hat Russland nach dem Rückzug aus einigen Regionen offenbar die kritische Infrastruktur der Ukraine beschossen. Demnach seien die ostukrainischen Regionen Charkiw und Donezk komplett ohne Strom, teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Sonntag auf Twitter mit. „Russische Terroristen bleiben Terroristen“, schrieb das ukrainische Staatsoberhaupt. Durch den Angriff sei eines der größten Wärmekraftwerke des Landes getroffen worden, teilte sein Berater Mychajlo Podoljak mit. Probleme mit der Strom- und Wasserversorgung soll es auch in den Regionen Sumy, Dnipropetrowsk, Poltawa, Saporischschja und Odessa geben.

„Das ist eine abscheuliche und zynische Rache des russischen Aggressors für die Erfolge unserer Armee“, schrieb Ihor Terechow, Bürgermeister von Charkiw. Dort waren vor kurzen die russischen Truppen abgerückt. Zudem kam es infolge des Beschusses in vielen Regionen zu Zugausfällen und erheblichen Verspätungen, etwa zwischen Charkiw und Kiew. Zwischenzeitlich gab es in der gesamten Ukraine Luftalarm.

News zum Ukraine-Krieg: Tschetschenen-Führer kritisiert Russlands Militärführung

+++ 21 Uhr: Russland hat in einigen Regionen in der Ukraine massive Niederlagen eingefahren. So mussten aufgrund der ukrainischen Vorstöße die russischen Streitkräfte die Flucht ergreifen, etwa aus den Regionen Charkiw und Cherson. Moskau hatte den Truppenabzug mit einer Umgruppierung in den Donbass begründet. Druck scheint jetzt auch aus den eigenen Reihen zu kommen. Der Kreml-nahe, tschetschenische Präsident Ramsan Kadyrow hat die russische Militärführung für den Rückzug der Truppen kritisiert. „Sie haben Fehler gemacht und ich glaube, sie werden die notwendigen Schlüsse ziehen“, erklärte Kadyrow am Sonntag auf Telegram. Kadyrow ist seit 15 Jahren Präsident von Tschetschenien, einer Teilrepublik Russlands.

„Wenn sie keine Änderungen an der Strategie der militärischen Spezialoperation innerhalb der nächsten ein, zwei Tage vornehmen, werde ich gezwungen sein, die Führung des Verteidigungsministeriums und die Führung des Landes zu kontaktieren, um die tatsächliche Lage vor Ort zu erklären“, mahnte der Tschetschene. Kadyrows Aussagen könnten Beobachterinnen und Beobachtern zufolge als mögliche Spannungen innerhalb Russlands gewertet werden, wie der RND berichtete.

News zum Ukraine-Krieg: Ukrainische Verteidiger hissen Nationalflagge

+++ 19.20 Uhr: In der Region Charkiw wurde ukrainischen Angaben zufolge die Nationalflagge in mehreren Ortschaften nahe der russischen Grenze gehisst. Das würde die Flucht der russischen Streitkräfte aus der Region bestätigen. So soll etwa eine ukrainische Flagge von Anwohnern in der Siedlung Kosatscha Lopan gehisst worden sein, teilte der lokale Beamte, Oleksandr Kulik, mit. Die Ortschaft war seit März von Russland besetzt worden und diente als Verwaltungszentrum für die Besatzungsbehörden.

Auch in Tokariwka seien die russischen Truppen geflohen. Dabei hätten sie zahlreiche Munition zurückgelassen „Das Dorf wurde heute Morgen geräumt“, erklärte Wiktorija Kolodotschka, Leiterin des Bezirks, gegenüber CNN. Auch hier soll den Angaben zufolge eine ukrainische Flagge gehisst worden sein.

Ukraine-Krieg: Macron telefoniert mit Putin über AKW Saporischschja

+++ 17.30 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin und Frankreichs Staatsoberhaupt Emmanuel Macron haben nach Angaben aus Moskau über die kritische Lage am von Russland besetzten ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja telefoniert. Putin habe ein internationales Einwirken auf die Ukraine gefordert, damit diese ihre Angriffe auf das AKW einstelle, lautete es am Sonntag in einer Kreml-Mitteilung. Die beiden Konfliktparteien werfen sich gegenseitig vor, das AKW zu beschießen.

Zur Beobachtung des AKWs befinden sich zwei Mitarbeiter der Internationalen Atombehörde IAEA auf dem Gelände der Anlage. Inzwischen musste das größte Atomkraftwerk Europas vollständig heruntergefahren werden. Zwischenzeitlich waren alle Verbindungslinien zum Stromnetz unterbrochen.

Ukraine-Krieg: Kiew erobert zahlreiche Ortschaften zurück

+++ 16.26 Uhr: Der Gouverneur des Gebiets Charkiw, Oleh Syniehubov, erklärte gegenüber lokalen Medien, dass die tatsächliche Zahl der zurückeroberten Siedlungen in Charkiw höher sei als offiziell bekannt. Kiew berichtete bislang von 30 zurückeroberten Ortschaften im Zuge der ukrainischen Gegenoffensive. Wie viele es tatsächlich sind, könne jedoch noch nicht gesagt werden. „Wir können diese Zahl mit Rücksicht auf die laufende Militäroperation unserer Streitkräfte einfach nicht bekannt geben“, so Syniehubov auf Telegram.

Ukraine-News: Lawrow stellt Verhandlungen mit Kiew in Aussieht

+++ 15.40 Uhr: Das russische Militär zieht sich aufgrund der Gegenoffensive vielerorts zurück. Nun hat die russische Führung Verhandlungen mit Kiew in Aussicht gestellt. „Russland lehnt Verhandlungen mit der Ukraine nicht ab, doch je länger der Prozess hinausgezögert wird, desto schwerer wird es, sich zu einigen“, so Außenminister Sergej Lawrow im Staatsfernsehen.

Trotz der zahlreichen Niederlagen des russischen Militärs stellt Russland allerdings harte Bedingungen für einen Frieden. Die Ukraine soll etwa auf einen Nato-Beitritt verzichten und der Abgabe mehrerer Gebiete zustimmen – darunter Donezk und Luhansk.

Wendepunkt im Ukraine-Krieg? Russische Truppen ergreifen Flucht

+++ 13.42 Uhr: Nachdem sich die russischen Truppen nach Angaben des ukrainischen Militärs aus der Region Luhansk zurückziehen, verlassen sie nun auch den nördlichen Teil des Charkiwer Gebiets. Medienberichten zufolge hissten Einwohner in dem Ort Kosatscha Lopan, der seit Beginn des Angriffskriegs im Ende Februar von russischen Einheiten besetzt war, die ukrainische Flagge.

Moskau begründet den Abzug damit, dass Einheiten im angrenzenden Gebiet Donezk verstärkt werden sollen. Der Großteil der Experten geht allerdings davon aus, dass Russland aufgrund des ukrainischen Vorstoßes in Charkiw so stark unter Druck geraten sind, dass sie aus dem Gebiet fliehen mussten. Nach angaben der ukrainischen Heeresleitung hat das Militär seit Anfang September mehr als 3000 Quadratkilometer russisch besetzten Gebiets zurückerobert.

Ukraine-News: Russischer Vormarsch laut US-Experten gescheitert

+++ 12.13 Uhr: Der von Russland geplante Vormarsch auf den Donbass von Norden her ist gescheitert, behaupten US-Experten. Die ukrainischen Streitkräfte haben demnach innerhalb von fünf Tagen mehr Gelände zurückgewonnen als die russischen Truppen insgesamt seit April besetzt haben.

„Die Befreiung von Isjum wird der größte militärische Erfolg der Ukraine seit dem Sieg in der Schlacht vor Kiew im März“, urteilte das Institute for the Study of the War (ISW) in seiner Lageanalyse. Der Thinktank in Washington veröffentlicht seit Kriegsbeginn regelmäßig Analysen zum Kampfgeschehen in der Ukraine.

Wendepunkt im Ukraine-Krieg? Russische Besatzer fliehen aus Luhansk

+++ 11.23 Uhr: Russische Besatzer fliehen aus der seit 2014 besetzten Region Luhansk. Das berichtet das belarussische Oppositions-Medium Nexta unter Berufung auf Aussagen des ukrainischen Militärgouverneurs der Region, Serhij Haidai. „Berichten zufolge begannen die Angreifer massenhaft aus dem besetzten Luhansk und Alchevsk zu fliehen“, schreibt Nexta auf Twitter.

Derweil setzt die ukrainische Armee nach Angaben aus Kiew die Rückeroberung russisch besetzter Gebiet im Osten der Ukraine fort. „Die Befreiung von Ortschaften in den Distrikten Kupjansk und Isjum ist im Gang“, so die die ukrainischen Streitkräfte. Bislang gelang es den Truppen 30 Ortschaften in der ostukrainischen Region Charkiw zurückzuerobern.

Wendepunkt im Ukraine-Krieg? Selenskyj wird deutlich: „Umstände haben sich geändert“

+++ 10.26 Uhr: Die Gegenoffensive des ukrainischen Militärs schreitet weiter voran. Wie der britische Militärgeheimdienst berichtet, machen die die Truppen große Fortschritten in der Region Charkiw im Osten. „In den vergangenen 24 Stunden haben ukrainische Kräfte weiterhin erhebliche Fortschritte in der Charkiw-Region gemacht“, heißt es in einer Mitteilung auf Twitter.

Man gehe davon aus, dass das russische Militär viele seiner Einheiten abgezogen hat. In der Umgebung der Städte Kupjansk und Isjum dauern die Kämpfe laut den britischen Militärexperten jedoch an. „Es wird weiter gekämpft im Umkreis der strategisch wichtigen Städte.“

Wendepunkt im Ukraine-Krieg? Selenskyj wird deutlich: „Umstände haben sich geändert“

Update vom Sonntag, 11. September, 7.50 Uhr: Die Gegenoffensive der Ukraine kommt laut mehreren Medienberichten gut voran. Das Einsatzkommando Süd meldete am Samstag (10. September) die Rückeroberung mehrerer von russischen Truppen besetzten Gebiete. Darauf ging auch Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Videoansprache am Samstag ein: „In den vergangenen Tagen hat uns die russische Armee ihre beste Seite gezeigt – ihre Rückseite.“

Unterdessen betont Selenskyj, dass er es als mittlerweile völlig unmöglich ansieht, mit Russland über das Ende des Krieges zu verhandeln. Das sagte der ukrainische Präsident während der jährlichen Konferenz der Yalta European Strategy (YES). Diese fand vom 9. bis 11. September in Kiew statt und rund 70 Politiker, Diplomaten, Geschäftsleute, Aktivisten und Experten aus rund 20 Ländern teilgenommen. Auch Außenministerin Annalena Baerbock war am Samstag überraschend nach Kiew gereist.

News im Ukraine-Krieg: Selenskyj wird deutlich – „Unsere Umstände und Fähigkeiten haben sich geändert“

Selenskyj betonte auf der Konferenz, dass er nicht daran glaubt, dass die russische Seite auch nur eines ihrer Versprechen halten würde. Zudem sagte er, dass die Ukrainer nicht mit Terroristen verhandeln wollen und zeigte sich zuversichtlich, den Krieg auch militärisch beenden zu können: „Wir wollen den Krieg beenden, aber unsere Umstände und Fähigkeiten haben sich geändert.“ Als Bedingung für eine Verhandlung nannte Selenskyj, dass Russland sich komplett aus der Ukraine zurückziehen und aufhören müsse, sich wie Terroristen zu verhalten.

News im Ukraine-Krieg: Ukraine hat 2000 Quadratkilometer besetztes Gebiet zurückerobert

+++ 21.55 Uhr: Im Zuge der ukrainischen Großoffensive hat die Ukraine in den vergangenen zehn Tagen etwa 2000 Quadratkilometer in bislang von Russland besetzten Gebieten zurückerobert, teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache mit. Das ukrainische Staatsoberhaupt dankte am Samstagabend allen Soldatinnen und Soldaten, die an Rückeroberungen in der Region Charkiw im Osten des Landes beteiligt waren.

Zuvor hatte Russland seinen Rückzug aus der Region angekündigt (s. Update v. 18.43 Uhr). Die russische Armee habe mit der Flucht eine gute Entscheidung getroffen, so Selenskyj. „Besatzer haben in der Ukraine keinen Platz und werden keinen haben.“

News zum Ukraine-Krieg: Verteidiger planen offenbar nächste Großoffensive

+++ 21.05 Uhr: Die Ukraine soll offenbar eine „mehrstufige Offensive“ zur Befreiung der umkämpften Region Donezk starten, berichtete Ukraine Reporter beim Kurznachrichtendienst Twitter unter Berufung auf russische Medienberichte. In der Nähe der gleichnamigen Stadt im Bereich des Flughafens würde es Kämpfe geben. Zudem sei eine Ansammlung ukrainischer Truppen an mehreren Orten südlich und nördlich der Stadt beobachtet worden.

Auch in der Region Charkiw starteten die ukrainischen Verteidiger eine Großoffensive. Dort sollen russische Truppen aufgrund des wachsenden Drucks nun abziehen. Infolge eines russischen Beschusses in der einstigen Metropole seien am Samstag eine Person getötet und zwei weitere verletzt worden, hieß es seitens der Ukraine. Russland hätte den Westbezirk der Stadt mit zwei Raketen getroffen und mehrere Wohngebäude beschädigt, informierte Ihor Terechow, Bürgermeister von Charkiw.

News zum Ukraine-Krieg: Russland gibt Rückzug aus Charkiw bekannt

+++ 18.43 Uhr: Aufgrund der ukrainischen Gegenoffensive will Russland seine Truppen aus dem Osten der Ukraine abziehen. Offiziell hieß es aus Moskau, dass mit dem Abzug die Umgruppierung die Einheiten im angrenzenden Gebiet Donezk verstärkt werden sollen. Dort sollen die russischen Streitkräfte auf Putins Befehl bis zum 15. September Landgewinne erzielen. Expert:innen gehen aber davon aus, dass Russland durch den massiven Vorstoß der ukrainischen Verteidiger in der Region Charkiw stark unter Druck geraten sei. Die groß angelegten Gegenoffensive hat die Ukraine auch mithilfe westlicher Waffen begonnen.

Die russischen Besatzer im ostukrainischen Gebiet Charkiw rufen nun auch alle Bewohner der bislang unter ihrer Kontrolle stehenden Orte zur Flucht auf. „Ich empfehle nochmals allen Bewohnern der Region Charkiw, das Gebiet zum Schutz ihres Lebens und ihrer Gesundheit zu verlassen“, sagte der Chef der von Russland eingesetzten Militärverwaltung, Witali Gantschew, am Samstag laut der Agentur Tass. „Jetzt in seinem Haus zu bleiben, ist gefährlich.“

News zum Ukraine-Krieg: Russland verlegt Truppen

+++ 16.38 Uhr: Unter dem Druck ukrainischer Gegenoffensiven hat Russland die Verlegung von Truppen im Osten der Ukraine bekannt gegeben. Soldaten sollten aus dem Gebiet Charkiw etwa aus der strategisch wichtigen Stadt Isjum abgezogen werden, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau am Samstag. Zuvor hatte die ukrainische Seite von erfolgreichen Rückeroberungen im Gebiet Charkiw berichtet.

Ukraine-News: Gegenoffensive zwingt russische Armee zu Truppenverlegung - Verluste eingeräumt

+++ 14.59 Uhr: Mehrere russischen Quellen berichten, dass sich die russischen Streitkräfte aus der von ihnen besetzten Stadt Isjum im Osten der Ukraine zurückgezogen haben. Die Nachrichtenseite Readovka schreibt, dass die russische Armee aufgrund der ukrainischen Gegenoffensive dazu gezwungen sei, Isjum zu verlassen. Eine unabhängige Bestätigung des Rückzugs gibt es bisher nicht. Sollte es der Ukraine gelungen sein, Isjum zurückzuerobern, wäre das ein großer Erfolg für die ukrainische Armee. Die Stadt galt seit der Bestzung Ende März als eine der wichtigsten Hochburgen der russischen Besatzungstruppen in der Ostukraine.

Indessen hat die Ukraine die Zurückeroberung der ebenfalls strategisch wichtigen Stadt Kupjansk in der Region Charkiw bestätigt. Der Regionalrat veröffentlicht auf Facebook Fotos, die ukrainische Soldaten vor dem Rathaus mit der ukrainischen Flagge zeigen. Natalia Popowa, die Beraterin des Vorsitzenden des Rates, schreibt dazu: „Kupjansk ist die Ukraine. Ehre den Streitkräften der Ukraine.“

Ukraine-Krieg: Ukraine erobert strategisch wichtige Stadt zurück

+++ 13.49 Uhr: Nachdem ukrainischen Streitkräfte britischen Erkenntnissen zufolge die russischen Besatzer in der Kleinstadt Kupjansk in der Region Charkiw bedroht haben, sollen sie den Ort nun zurückerobert haben. Ukrainische Medien haben ein Foto veröffentlicht, auf dem mehrere Soldaten mit einer ukrainischen Flagge zu sehen sind.

Kupjansk liegt an den russischen Nachschublinien zur Front im Donbass im Osten der Ukraine und ist daher strategisch besonders wichtig. Unter Berufung auf Mitglieder von Regional- und Kommunalverwaltung schrieb etwa Ukrajinska Prawda: „Die ukrainischen Streitkräfte haben Kupjansk befreit.“ Bislang gibt es noch keine offizielle Bestätigung. Sollte der Ort tatsächlich zurückerobert worden sein, wäre das ein herber Schlag für Russland.

Ukraine-Krieg: Ukraine startet Gegenoffensive im Nordosten

+++ 10.12 Uhr: „Ukrainische Einheiten haben mehrere Orte eingenommen oder umzingelt.“ Wie das britische Verteidigungsministerium in London am Samstag (10. September) unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mitteilte, haben haben ukrainische Truppen einen Gegenangriff auf Russland gestartet. Die ukrainischen Speerspitzen seien mittlerweile im Nordosten auf enger Front bis zu 50 Kilometer weit in bisher russisch besetztes Gebiet vorgestoßen. Da in dem Gebiet kaum russische Truppen waren, geht das Ministerium davon aus, dass die „offenbar überrascht“ wurden.

Die russischen Kräfte rund um die Stadt Isjum seien zunehmend isoliert und ukrainische Soldaten rücken auf die Stadt Kupjansk vor. „Ihre Eroberung wäre ein erheblicher Schlag für Russland, weil hier die Versorgungslinien für die Donbass-Front verlaufen“, hieß es in London. Auch im Gebiet Cherson gingen die ukrainischen Angriffe weiter. „Die russische Defensive ist sowohl an ihrer nördlichen als auch an ihrer südlichen Flanke unter Druck“, so das Ministerium.

Ukraine-Krieg: Massive Explosionen im Süden der Ukraine – Russland sendet weitere Truppen

Update vom Samstag, 10. September, 7.22 Uhr: Russland hat offenbar 1300 tschetschenische Kämpfer nach Cherson geschickt, um die russischen Truppen in der stark umkämpften Region Donezk zu unterstützen, berichtet der Generalstab der ukrainischen Armee am Samstag (10. September). Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben zahlreiche Gebiete in der Region im Süden der Ukraine zurückerobert.

Laut einem Facebook-Post des ukrainischen Generalstabs vom Samstagmorgen, 6 Uhr, verteidigen russische Streitkräfte die noch besetzten Gebiete Cherson, Teile von Charkiw, Saporischschja und Mykolajiw. Es habe erneut zahlreiche Luftangriffe in der Region gegeben. Unter anderem berichtet der Bürgermeister von Melitopol, Ivan Fedorov, via Telegram am Freitagabend (9. September) von Explosionen und Schüssen in der zum Teil besetzten Stadt. Er gab sich dabei kämpferisch: „Die ukrainische Armee wünscht den Besatzern eine ‚gute‘ Nacht“, schrieb Fedorov auf Telegram.

News im Ukraine-Krieg: Russland will Region Charkiw evakuieren

Update vom Freitag, 9. September, 5.20 Uhr: Die ukrainische Armee ist bei ihrer Gegenoffensive im Osten des Landes nach eigenen Angaben tief in den Rücken der russischen Besatzungstruppen vorgedrungen. Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte am Donnerstagabend die Rückeroberung der Kreisstadt Balaklija im Gebiet Charkiw. Die Armee habe seit Anfang September mehr als 1000 Quadratkilometer der Ukraine befreit, sagte er in seiner Videoansprache.

„Im Rahmen laufender Verteidigungsoperationen haben unsere Helden bereits Dutzende von Siedlungen befreit“, sagte er. „Die Ukraine ist und wird frei sein“, versprach er. Allerdings halten russische Truppen nach früheren Angaben etwa 125.000 Quadratkilometer in der Ukraine besetzt. Das ist ein Fünftel des Staatsgebietes, einschließlich der Halbinsel Krim.

Selenskyj verhängt weitere Sanktionen gegen Russland

Erstmeldung vom Donnerstag, 8. September, 7.35 Uhr: Die ukrainische Armee scheint bei ihrem Gegenangriff gegen die russischen Invasoren im Osten des Landes Fortschritte zu machen. Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in seiner Videoansprache vom Mittwoch (7. September), es gebe „gute Nachrichten aus der Region Charkiw“. Aus Berichten russischer Kriegskorrespondenten ergibt sich, dass die ukrainische Armee bei der Stadt Balaklija erfolgreich vorrückt und mehrere Ortschaften zurückerobert hat.

Als politische Drohgebärde in Richtung Moskau verhängte die Ukraine Sanktionen gegen 606 Mitglieder der russischen Führung. „Sie tragen Verantwortung für den Krieg Russlands gegen die Ukraine“, sagte Selenskyj. Von 32 Mitgliedern des russischen Sicherheitsrates unter Vorsitz von Präsident Wladimir Putin wurden 28 auf die ukrainische Strafliste gesetzt. Von 450 Abgeordneten der russischen Staatsduma sind es 424, von 170 Senatoren im Föderationsrat 154, berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Selenskyj nannte keine Details zu den Sanktionen. Die Ukraine habe angefangen, die Strafen juristisch, politisch und diplomatisch durchzusetzen. (nak/na/hg/vbu/kas mit dpa/afp)