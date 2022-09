Weiteres Drama am AKW Saporischschja: Wohl Folter und Verschleppung in der Ukraine

Von: Felix Busjaeger

Die Lage der Mitarbeiter in dem ukrainischen AKW sei unhaltbar, heißt es in einem Bericht der IAEA. Nun wirft Kiew den russischen Besatzungskräften Folter und Verschleppung vor. © Iaea Mission/Iaea Imagebank/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa

Die Ukraine wirft Russland vor, Mitarbeiter des AKW Saporischschja verschleppt zu haben. Experten sehen dadurch die Sicherheit des Atomkraftwerks in Gefahr.

Kiew – Das AKW Saporischschja im Südosten der Ukraine gilt seit Monaten als nuklearer Zankapfel zwischen den Konfliktparteien und spätestens seit einigen Wochen befürchtet der Westen wegen der anhaltenden Kämpfe einen Super-Gau. Zuletzt hatte die Internationale Atomenergieorganisation (IAEA) empfohlen, die Kämpfe in der Umgebung des Areals einstellen, um die Sicherheit des Atomkraftwerks in der Ukraine nicht weiter zu gefährden.

Nun überschattet eine neue Nachricht das Geschehen inmitten des Ukraine-Kriegs: Der ukrainische Atomkonzern Enerhoatom wirft den russischen Truppen im besetzten AKW Saporischschja die Verschleppung und Misshandlung von Kraftwerksmitarbeitern vor. Insgesamt soll es wohl um 200 Menschen gehen.

AKW Saporischschja News: Kiew wirft Russland Verschleppung von AKW-Mitarbeitern vor

Zwar lassen sich die Angaben nicht unabhängig prüfen, doch die Anzahl der Verschleppten könnte die Sicherheit am AKW Saporischschja weiter gefährden. „Etwa 200 Leute sind bereits inhaftiert worden. Von einigen wissen wir nicht, was mit ihnen passiert ist. Es gibt keinen Hinweis, wo sie sind“, sagte der Präsident von Enerhoatom, Petro Kotin, gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe. In Friedenszeiten arbeitet knapp 11.000 auf der Anlage. Derzeit sollen noch etwa tausend Mitarbeiter den Betrieb der Anlage aufrechterhalten.

Die verbliebenen AKW-Beschäftigten in Saporischschja wüssten, dass es wichtig sei, für nukleare Sicherheit und Brandschutz zu sorgen, so Kotin. „Es ist sehr schwierig für unser Personal, da zu arbeiten“, sagte er weiter und ergänzte, dass bereits ukrainische Mitarbeiter getötet oder gefoltert worden seien. Nach der Untersuchung durch die IAEA hatte die ukrainische Führung dem Kreml „Atomterrorismus“ vorgeworfen und einen Abzug der russischen Truppen vom Atomkraftwerk Saporischschja gefordert. Seit Monaten wird durch einen möglichen Super-Gau in Saporischschja auch eine Gefahr für Deutschland befürchtet.

Beschuss auf AKW Saporischschja: Gefahr vor Gau weiter groß – Mitarbeiter des Atomkraftwerks unter hohem Stress

Die IAEA hatte selbst von einer unhaltbaren Lage der Mitarbeiter im AKW Saporischschja berichtet. Es gebe zu wenig Personal, hieß es nach einer Inspektionsreise. Hinzu kommt, dass Mitarbeiter wegen der Beschüsse unter hohem Stress stehen würden, wodurch Bedienungsfehler passieren könnten. Ein weiteres Problem sei, dass Mitarbeiter wegen der russischen Besetzung nicht Zugang zu allen Bereichen des Atomkraftwerks hätten. Wegen der Angst vor einem Super-Gau am AKW Saporischschja hatten Politiker eine Inspektion der Anlage durch die IAEA gefordert.

Ohne so weit zu gehen wie Kotin in seinen Vorwürfen, hat auch die Internationale Atomenergiebehörde IAEA von einer unhaltbaren Lage der ukrainischen AKW-Mitarbeiter berichtet. Es gebe zu wenig Personal, hieß es nach einer Inspektionsreise. Die verbliebenen Experten seien so hohem Stress ausgesetzt, dass Bedienungsfehler passieren könnten. Sie hätten auch nicht Zugang zu allen Teilen der Anlage. Die Ukrainer arbeiten dem Bericht zufolge seit März unter der Kontrolle russischer Soldaten, auch seien Vertreter des Konzerns Rosatom anwesend.

Ukraine News: Russland weist Kritik an IAEA-Bericht über AKW Saporischschja zurück

Für Kiew war der Bericht Anlass, um erneut vor einer nuklearen Katastrophe durch das AKW Saporischschja zu warnen: „Jede von den Russen provozierte Havarie des AKWs wirkt sich auf ganz Europa aus“, schrieb Energieminister Herman Haluschtschenko am Mittwoch, dem 7. September, auf Facebook.

Nach der Prüfung durch die Internationale Atomenergiebehörde hatte Russland seinerseits weitere Informationen und „zusätzliche Erläuterungen“ zu den Ergebnissen des Berichts gefordert. „Im Bericht (der IAEA) wird von der Notwendigkeit gesprochen, Militärtechnik vom Territorium der Anlage zu entfernen. Doch auf dem Gelände des Kraftwerks ist keine Militärtechnik“, sagte zuletzt Russlands Präsident Wladimir Putin und lud westliche Journalisten ein, sich persönlich ein Bild von der Lage am AKW Saporischschja zu machen.