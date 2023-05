Ausgemustert wegen Akne und ADHS? Wehrpflicht-Debatte in Dänemark bricht los

Von: Florian Naumann

Blüht Mette Frederiksens Regierung eine neue Debatte um die Wehrpflicht in Dänemark? © Montage: Imago/Ritzau Scanpics/Le Pictorium/fn

Dänemark setzt nach wie vor auf die Wehrpflicht. Doch neue Zahlen fachen eine Debatte an. Auch die Armee sieht die aktuelle Praxis skeptisch.

Bremen/Kopenhagen – Nicht nur Deutschland debattiert immer wieder über die Wehrpflicht. Auch das Nachbarland Dänemark hat so seine liebe Mühe mit dem Militär. Allerdings in anderer Hinsicht: In Berlin spielt Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) immer wieder über Bande eine Rückkehr der Pflicht an. Kopenhagen streitet indes über möglicherweise zu lasche Einberufungsregeln.

Dänemarks Wehrpflicht: „Sehr schwere Akne“ und ADHS Ausschlusskriterium

Abgeschafft hat Dänemark die Wehrpflicht nie – sie gilt bis heute für die Männer im Land. Offiziell sind alle körperlich geeigneten männlichen Volljährigen zum Dienst an der Waffe verpflichtet. Allerdings ist der tatsächliche Bedarf eher gering. Im ersten Halbjahr 2022 wurden knapp 58 Prozent der gemusterten Männer aussortiert, wie die Zeitung Berlingske Tidende am Mittwoch (10. Mai) berichtete. 1995 seien es noch 30 Prozent gewesen. Die Zahl sorgt für Argwohn. Wohl auch wegen des Ukraine-Kriegs und der resultierenden Sorgen.

Die Liste der möglichen Ausschlussgründe ist offenbar umfangreich. „Wir haben eine Liste von 120 Seiten Länge, und es gibt eine Myriade von sowohl psychischen als auch physischen Ursachen, um für geeignet oder ungeeignet erklärt zu werden“, erklärte Jesper Lynge, „Zentrumschef für Rekrutierung und Karriere“ der dänischen Armee, dem Sender DR.

Als konkrete Beispiele notierte der dänische Rundfunk etwa ADHS, „sehr schwere Akne“ oder „sexuelle Abweichungen wie Transvestitismus“. „Die Wehrpflicht ist physisch hart, aber auch psychisch“, erklärte Lynge. Es gehe auch darum, das Individuum zu schützen. So sei es etwa „schlecht“, wenn vorhandene Leiden aufgrund des Wehrdienstes wieder aufbrächen. Den Ausschluss von Rekruten mit „sexuellen Abweichungen“ erklärte er mit möglichen psychischen Auswirkungen von Unklarheiten in Bezug auf das eigene Geschlecht.

Dänemark debattiert im Ukraine-Krieg die Wehrpflicht: „Wegen vier Buchstaben nicht im Militär“

Nichtsdestotrotz will Dänemarks Armee nun überprüfen, ob die Kriterien noch zeitgemäß sind. Er sei sich „nicht sicher“, ob das der Fall sei, räumte Lynge ein. Er verwies aber auch darauf, dass die Gesellschaft besser darin geworden sei, Probleme zu diagnostizieren. Pikanterweise greift das Militär bei den Musterungen laut DR auch auf bereits vorliegende ärztliche Diagnosedaten zu – und sortiert einige Kandidaten schon beim Blick in die Unterlagen aus.

Simon Kollerup, Verteidigungsexperte der regierenden Sozialdemokraten von Mette Frederiksen, rügte das Vorgehen. „So wie die Zahl der Diagnosen gestiegen ist, sind auch die Behandlungen besser geworden“, urteilte er: „Es darf in Dänemark nicht so sein, dass man wegen vier Buchstaben nicht ins Militär kommt, weil man eine Diagnose erhalten hat, aber ansonsten in Behandlungen und motiviert ist.“

Militärvertreter Lynge bemühte sich aber, Sorgen um Personalmangel angesichts des Ukraine-Kriegs zu zerstreuen. 15.000 bis 20.000 Mann könne die Armee aktuell jährlich einziehen: „Und wenn die Wehrpflicht geändert wird, sodass beide Geschlechter zur Musterung am ‚Verteidigungstag‘ müssen, wird die Anzahl der potenziellen Wehrpflichtigen ja entsprechend steigen.“ (fn)