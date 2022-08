Wegen Strom- und Gaspreis: Jeder vierte Brite will Heizung im Winter auslassen

Von: Alexander Eser-Ruperti

Hohe Energiekosten sind auch auf der Insel Grund zur Sorge. Wie große diese wirklich ist, zeigt eine aktuelle Umfrage in Großbritannien.

London – Nicht nur in Deutschland hat die Bevölkerung mit explodierenden Energiekosten zu kämpfen. Noch bleiben die Heizungen im Vereinigten Königreich bedingt durch die Jahreszeit aus, doch auch im Winter könnte das bei vielen so bleiben. Eine aktuelle Umfrage zeigt, wie stark die aktuelle Situation rund um Gaspreis und Strompreis Haushalte in Großbritannien finanziell belastet: Rund jeder vierte Brite will auch im Winter darauf verzichten, das eigene Zuhause zu beheizen. Die Entlastungsmaßnahmen der Regierung unter Noch-Premierminister Boris Johnson sind keine ernstzunehmende Hilfe.

Gaspreis aktuell: Jeder vierte Brite will Heizung im Winter auslassen, wegen Preisen für Strom und Gas

Der erwartete sowie aktuelle Gaspreis und Strompreis in Großbritannien sorgen bei vielen Britinnen und Briten für potenziell gesundheitsgefährdende Einschränkungen: Eine aktuelle Umfrage hat laut dpa ergeben, dass beinahe jeder vierte Brite, genaugenommen 23 Prozent, im Winter komplett auf die Nutzung der eigenen Heizung verzichten will. Unter Menschen mit minderjährigen Kindern ist die Zahl noch erschreckender: In dieser Gruppe erklären knapp 27 Prozent der Befragten, auch im Winter gänzlich auf ihre Heizung verzichten zu wollen. Währenddessen fahren Energiekonzerne wie BP aktuell Milliardengewinne ein. Der Konzern hatte seinen Quartalsgewinn erst kürzlich verdreifacht.

Einer aktuellen Umfrage zufolge plant rund ein Viertel der Briten, die Heizung in diesem Winter komplett auszulassen. (Symbolbild) © Steve Parsons/PA Wire/dpa

Die Umfrage war durch das Marktforschungsinstitut Savanta ComRes im Auftrag der Liberaldemokraten durchgeführt worden. Befragt worden waren mehr als 2000 Erwachsene. Unter ihnen gaben insgesamt rund 70 Prozent an, ihre Heizung nur noch in eingeschränktem Umfang nutzen zu wollen. Die auftraggebenden Liberaldemokraten erklärten, man stehe „am Rande der schlimmsten Lebenshaltungskostenkrise seit einem Jahrhundert“, die Familien vor „herzzerreißende Entscheidungen“ stellen würde. Parteiexpertin Chrsitine Jardine erklärte laut dpa zudem, es sei „ein nationaler Skandal, dass Eltern wählen müssen, ob sie ihre Heime heizen oder ihre Kinder ernähren.“

Strompreis und Gaspreis aktuell: „Freeze profits, not people“ – neue Entlastungen lassen auf sich warten

In Anbetracht der aktuellen Gaspreise und Strompreise fordern die Liberaldemokraten ebenso wie die Labour-Partei, die Preisanstiege einzufrieren. Die Aufsichtsbehörde Ofgem hatte den Deckel für Energiepreise im Grundtarif am vergangenen Freitag, den 26.08.2022, um 80 Prozent angehoben. Die Umfrage war vor der Ofgem-Maßnahme durchgeführt worden, weshalb Analysten davon ausgehen, dass die Zahlen nun noch höher sein dürften. Vor der Zentrale der Aufsichtsbehörde war es im Verlauf des Freitags zu Protesten gekommen. Die Demonstrierenden trugen Schilder mit Aufschriften wie „Freeze profits, not people“ und riefen „enough is enough“, wie der britische Evening Standard berichtet. Wut uns Sorgen sind groß.

Während der Deckel für Energiepreise deutlich angehoben wurde, wird mit weiteren Entlastungen erst im September gerechnet. Der geschasste Premierminister Boris Johnson hatte kürzlich erklärt, die neue Regierung würde weitreichende Hilfen für die Bevölkerung verabschieden. Die neue Regierung wird voraussichtlich am 6. September die Regierungsgeschäfte übernehmen. Millionen Briten droht derweil das Abrutschen in die Armut, bisherige Maßnahmen bewerten Experten als völlig unzureichend. Was genau die neuen Maßnahmen umfassen sollen, ist noch nicht bekannt – wie groß die Not ist, wird hingegen längst mehr als deutlich.