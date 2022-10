Wegen Energiekrise: Stadtwerke müssen Neukunden teils abweisen

Von: Anika Zuschke

Einige Stadtwerke in Deutschland müssen wegen der Energiekrise Neukunden abweisen. © Axel Heimken/dpa

Viele Menschen wollen mit Blick auf ihre hohen Gasrechnungen den Energieanbieter wechseln. Doch sind Stadtwerke den Anfragen teils nicht mehr gewachsen.

Berlin – Die Gaspreise liegen – obwohl sie derzeit an der Börse sogar leicht sinken – aktuell auf einem historischen Allzeithoch. Viele Verbraucher wollen deswegen ihren Energieanbieter wechseln, doch könnten diese nun vermehrt bei Versorgern außerhalb der eigenen Region vor verschlossenen Türen stehen. Denn einige Stadtwerke können aufgrund der Energiekrise keine Neukunden mehr aufnehmen.

Folgen der Energiekrise in Deutschland: Stadtwerke weisen Neukunden ab und lassen Verträge auslaufen

Das erklärte ein Sprecher des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Demnach könnten mehrere Stadtwerke jetzt schon keine Neukunden mehr aufnehmen oder ließen Verträge mit Kunden, die nicht in ihrem Versorgungsgebiet wohnen, auslaufen. „Das gilt für die Gasversorgung außerhalb der Grundversorgung“, fügt der VKU-Sprecher jedoch hinzu.

Denn innerhalb der Grundversorgung sei eine Beschränkung auf Bestandskunden und eine Ablehnung von Neukunden gesetzlich nicht möglich.

Wer gilt als Grundversorger von Gas und Strom? Als Grundversorger gilt nach dem Energiewirtschaftsgesetz jeweils das Energieunternehmen, das in einer Region die meisten Haushaltskunden mit Strom oder Gas beliefert. Dabei handelt es sich in vielen Fällen um die örtlichen Stadtwerke oder Flächennetzbetreiber.

Energieverbände richten sich mit Appell an Ministerpräsidenten – fordern staatliche Unterstützung

In den vergangenen Wochen hatten Kommunal- und Energieverbände bereits in einem gemeinsamen Appell auf die durch die Energiekrise verursachten Probleme der Versorger hingewiesen – und auch staatliche Unterstützung für die Unternehmen gefordert.

In einem Brief an die Ministerpräsidenten hieß es, dass es Stabilisierungsmaßnahmen für Stadtwerke und weitere regionale Energieversorger brauche, die in allen Bundesländern zugänglich sind und im Ernstfall Hilfen anbieten. Denn die Situation spitze sich immer weiter zu.

Kundenzustrom bereitet Stadtwerken Probleme: „Schwieriges Unterfangen“

Zudem nahmen die Spitzenverbände in dem Schreiben auch Bezug auf den Kundenzustrom, der dazu führe, dass die Grundversorger ungeplant mehr Energie beschaffen müssten – trotz des extremen Preisniveaus. „So nachvollziehbar die Idee vieler Menschen ist, sich aus Sorge vor den steigenden Preisen in die Grundversorgung fallen zu lassen, so schwierig ist dieses Unterfangen für die Stadtwerke“, erklärt der VKU-Sprecher.

Denn nicht nur die Beschaffungspreise seien stark gestiegen, auch der Zwischenfinanzierungsaufwand habe zugenommen. Dabei handele es sich um die Summe, mit der Stadtwerke die Zeit vom Einkauf bis zum Weiterkauf an ihre Kunden und bis zur Erhöhung der Abschläge überbrücken müssten. „Beides zusammen erhöht den Liquiditätsbedarf der Stadtwerke. Das beeinträchtigt wiederum die Möglichkeit, Kundenanfragen nach Strom und Gas zu bedienen“, erklärt der Sprecher. Die Vor- und Zwischenfinanzierungslast erhöhe sich nämlich mit den zu beschaffenden Gasmengen.

Kunden können teilweise Gasrechnungen nicht mehr zahlen – zusätzliches Problem für Stadtwerke

Daraus folge wiederum, dass sich immer mehr Stadtwerke auf die Versorgung ihrer Bestandskunden konzentrierten. „Sie schränken das Neukundengeschäft ein, und auch Anschlussverträge stehen infrage“, so der VKU-Sprecher.

Dazu kommt mit Blick auf die Inflation und Energiekrise, dass einige Kunden ihre Gasrechnungen nicht mehr bezahlen können, was ebenfalls Folgen für die Versorger hat. Zahlungsausfälle von mehr als zehn Prozent könnten demnach das Eigenkapital der Stadtwerke aufzehren und diese in Liquiditätsnöte bringen.

Trotz Probleme der Stadtwerke: „Sicher ist, dass kein Kunde von einem Grundversorger abgewiesen wird“

Der in München sitzende Stadtwerkeverbund Thüga sprach ebenfalls von einer unerwartet großen Anzahl an Neukunden, die von Discountanbietern im Rahmen der „Ersatzversorgung“ aufgenommen werden müssten, berichtet die dpa. „Sicher ist, dass kein Kunde von einem Grundversorger abgewiesen wird, sondern die Stadtwerke und kommunalen Versorger ihren gesetzlichen Auftrag erfüllen und auch in Krisenzeiten die Energiekundinnen und -kunden sicher und zuverlässig versorgen“, versichert der Thüga-Sprecher.

Aber vor allem Neukunden müssten sich auf höhere Preise einstellen. Derzeit liefen immer mehr langfristig ausgehandelte und im Vergleich zu aktuellen Bedingungen noch relativ günstige Bezugsverträge für Gas aus und neue Verträge müssten infolgedessen zu wesentlich höheren Preisen abgeschlossen werden. Das Problem haben auch zahlreiche Unternehmen in energieintensive Branchen. Eine Erhebung unter Feuerverzinkern in Deutschland hat laut dem Handelsblatt ergeben, dass bei knapp einem Drittel der Betriebe, die Stahl in Zinkbädern wetterfest machen, die Gasverträge bis zum Ende des Jahres auslaufen. Bei der Hälfte enden die Verträge im kommenden Jahr. (Mit Material der dpa)