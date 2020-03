Wegen Coronavirus: EU-Indien-Gipfel verschoben

Der Coronavirus-Ausbruch führte bereits zur Absage zahlreicher Großveranstaltungen und Messen. Nun ist auch der EU-Indien-Gipfel betroffen.

Die Coronavirus-Verbreitung hat weitreichende Folgen auch für Politik und Wirtschaft.

hat weitreichende auch für Politik und Wirtschaft. Nun wurde der EU-Indien-Gipfel verschoben.

Die Gesundheitsbehörden beider Seiten hatten dazu geraten.

Neu Delhi - Wegen des neuartigen Coronavirus ist der für den 13. März geplante Gipfel der EU mit Indien verschoben worden. Gesundheitsbehörden beider Seiten hätten nahegelegt, dass zurzeit nicht gereist werden soll, sagte ein Sprecher des indischen Außenministeriums am Donnerstag in Neu Delhi. Der Gipfel werde später stattfinden. Beim Treffen in Brüssel sollte es laut EU-Angaben um Handel, Investitionen, Energie, Klima und Migration gehen.

Coronavirus: Indiens Premierminister bleibt von wichtigem Hindu-Fest fern

An dem Gipfel hätte auch Indiens Premierminister Narendra Modi teilnehmen sollen. Der hatte bereits am Mittwoch verkündet, dass er wegen des Virus von einem der wichtigsten Hindu-Feste kommende Woche fernbleiben werde.

Am Donnerstag wurde außerdem bekannt, dass die im März geplante Bildungsmesse didacta wegen der zunehmenden Verbreitung des Coronavirus* ebenfalls nicht stattfinden darf. Das teilte eine Sprecherin der Stuttgarter Messe mit. Es werde jedoch mit Hochdruck an einem Alternativtermin gearbeitet.

Coronavirus: Auch die Münchner Immobilienmesse wird verschoben

Und auch die Münchner Immobilienmesse soll verschoben werden. Insgesamt sind mittlerweile bereits hunderte Messen wegen der neuartigen Lungenkrankheit abgesagt oder verschoben worden. Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Epidemien werden wohl schwerwiegend sein. Zudem wurden Einreiseverbote verhängt, von denen zum Teil auch Bundesbürger betroffen sind.

In Italien und teils auch in Bayern mussten außerdem manche Schulen am Donnerstag geschlossen bleiben. Italienische Schulen werden voraussichtlich bis Mitte März auch keinen Unterricht mehr stattfinden lassen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.

