Wassermelone als Siegessymbol: Ukrainer verbreiten Obstbilder nach Vormarsch auf Cherson

Von: Felix Busjaeger

Die Wassermelone wird zum Symbol der Hoffnung im Ukraine-Krieg. Ukrainer teilen auf sozialen Netzwerken das Bild der Frucht. (Foto vom 2. Oktober 2022) © imago/Cover-Images

Cherson ist derzeit der zentrale Schauplatz im Ukraine-Krieg. In den sozialen Medien der Ukrainer setzt sich derweil ein Hoffnungssymbol durch: die Wassermelone.

Cherson – Die russischen Soldaten befinden sich im Süden der Ukraine auf dem Rückzug und die Ukrainer rücken weiter auf die Gebietshauptstadt Cherson vor. Abseits der Kämpfe setzt sich dieser Tage besonders ein spezielles Siegessymbol durch: die Wassermelone. Was zunächst für fragende Blicke sorgen könnte, hat allerdings einen einfachen Hintergrund: Die Region um Cherson ist berühmt für die runde Frucht. In der vergangenen Saison ist ein Großteil der Ernte an die russischen Besatzer gefallen. Nun wird die Wassermelone zum Symbol der Rückeroberung und der Freiheit.

Wassermelonen von Cherson: Rundes Obst wird zum Symbol der Hoffnung im Ukraine-Krieg

In den sozialen Netzwerken kursieren am zweiten November-Wochenende zahlreiche Fotos und Videos, die etwa einen ukrainischen Soldaten zeigen, der eine der großen runden Früchte in der Hand hält und von einer Menschenmenge euphorisch bejubelt wird. Auch das Foto einer gigantischen Melonen-Statue mit ukrainischer Flagge sorgte für Aufsehen.

Mit seinen warmen Sommern ist die Region Cherson, die derzeit zum zentralen Schauplatz im Ukraine-Krieg wird, als Melonen-Gebiet bekannt. Zudem stellt die Ernte der runden Frucht ein wichtiges finanzielles Standbein der Einheimischen dar. Dass die Wassermelonen von Cherson im vergangenen Sommer allerdings an die russischen Soldaten fiel, wird mit großer Wahrscheinlichkeit viele Ukrainer geschmerzt haben.

Ukraine-Krieg: Rückeroberung von Cherson – Ukrainer teilen Bilder von Wassermelonen

Mit Blick auf die jüngsten Entwicklungen und die erfolgreichen ukrainischen Gegenoffensiven gaben die russischen Truppen in der vergangenen Woche alle Orte nordwestlich des Flusses Dnipro auf – für die Ukraine stellt dies einen gewaltigen Erfolg dar. Nach dem Abzug der russischen Soldaten hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj von einem weiteren Vorrücken der eigenen Truppen auf die Gebietshauptstadt Cherson im Süden des Landes berichtet. „Heute ist ein historischer Tag“, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache am Freitagabend.

Zwar haben die Russen damit noch immer die Kontrolle über einen Großteil Chersons, der auf der anderen Flussseite liegt. Doch der Sieg über die gleichnamige Gebietshauptstadt steht für die Ukrainer symbolisch für die Rückeroberung der gesamten Region – das umfasst auch die Melonen-Felder. Beobachter gehen derweil davon aus, dass der Rückzug aus Cherson für Wladimir Putin die bislang größte Niederlage im Ukraine-Krieg darstellt.

Wassermelonen werden zu Siegessymbol: Post kündigt Briefmarke an

Inzwischen ist die Melone auch bei hochrangigen Politikern zum wichtigen Hoffnungssymbol im Ukraine-Krieg geworden. So nutzt der Chef des ukrainischen Präsidentenbüros in Kiew, Andrij Jermak, bei seinen Mitteilungen über Cherson häufiger Melonen-Emojis. Mehrere ukrainische Unternehmen integrierten die Melone zudem kurzerhand in ihr Firmenlogo. Und die ukrainische Post kündigte anlässlich des Siegs in Cherson den Druck einer Sonder-Briefmarke mit einer Wassermelone an. Abzuwarten bleibt, ob zeitnah das Kriegsende in der Ukraine in Sicht sein könnte. (Mit Material der dpa)