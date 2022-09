„Was hat der Mann vom Leben – außer Corona?“: Kubicki zieht über Lauterbach her

Von: Yannick Hanke

Wolfgang Kubiki (FDP) ledert gegen Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Dessen Lifestyle bringt den Bundestagsvizepräsidenten regelrecht auf die Palme.

Berlin/Hamburg – Er ist wahrlich kein Kind von Traurigkeit. Gemeint ist Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP), der auf politischer Ebene schon so manche Schlacht ausgetragen hat. Diskussionen und Rededuelle sind ihm nicht fremd, das Sticheln gegen andere hochrangige Vertreter der hiesigen Politik gehören bei ihm quasi zum guten Ton. Das muss nun auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erleben, der zum Opfer einer verbalen Attacke von Kubicki wird.

Corona-Herbst in Deutschland als Streitthema: Wolfgang Kubicki (FDP) geht Karl Lauterbach (SPD) an

Der FDP-Landesparteitag in Hamburg war die Bühne von Wolfgang Kubicki. Ehe er sich aber auf Karl Lauterbach stürzen sollte, ging es zunächst einmal um die Energiepolitik der Ampel-Regierung. Deutschland befindet sich wie viele andere Länder mitten in einer Energiekrise, deren Ende noch im Dunkeln liegt und auf die beispielsweise mit der Energiepreispauschale reagiert wird. Wie damit vonseiten der Politik umgegangen wird, stößt Kubicki äußerst negativ auf.

Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP, links) arbeitet sich an der Corona-Politik und dem Lifestyle von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ab. © Bernd von Jutrczenka/Jonas/Walzberg/dpa/imago/Montage

„In einer solchen Phase, in der wir uns jetzt befinden, nicht auf eigene heimische Kapazität zu setzen, sondern in der Welt herumzufahren und darum zu betteln, dass andere uns die Probleme abnehmen, halte ich für verantwortungslos“, gab FDP-Urgestein Wolfgang Kubicki zum Besten. Kritik, die sich natürlich vor allem gegen Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) richtet, der mit seiner staatlichen Gasumlage bereits eine folgenreiche Entscheidung getroffen hat.

„Was hat der Mann vom Leben – außer Corona?“: Lifestyle von Lauterbach bringt Kubicki auf die Palme

Sich abzuarbeiten weiß Kubicki dann aber auch an Karl Lauterbach. Dessen Lifestyle scheint dem FDP-Veteranen ein großer Dorn im Auge zu sein. Eigentlich wollte er eine fröhliche Rede halten, kam dann aber auf „die Pandemie mit Herrn Lauterbach“ zu sprechen:

Der Mann isst kein Salz, der Mann isst keinen Zucker, trinkt keinen Alkohol, hat keine Freundin. Mein Gott, was hat der Mann vom Leben – außer Corona?

Den Kern der Wahrheit hatte Kubicki damit aber nicht ganz getroffen. Dem Spiegel hatte Lauterbach einst verraten, sehr einseitig zu essen, sich eben nicht vegan zu ernähren, dafür aber jeden Tag Wein zu trinken. Ändert aber natürlich nichts an der Generalkritik von Kubicki, der sich weiter auf Karl Lauterbach und dessen Corona-Politik stürzen sollte.

Corona-Herbst in Deutschland: Umgang mit Pandemie stößt Kubicki sauer auf – „nur wir gehen einen Sonderweg“

„Wir sind auf einer Geisterfahrt in ganz Europa. Neuseeland hat die Pandemie-Maßnahmen abgelegt. In ganz Europa gibt es keine Maskenpflicht und keine Quarantänepflicht mehr, es geht in eine endemische Lage. Wer sich krank fühlt, soll zu Hause bleiben“, merkte Kubicki an. Und hielt fest: „Nur wir in Deutschland gehen einen Sonderweg“.

Damit zielte Kubicki auf die Pandemie-Regeln für den Corona-Herbst ab, die von Lauterbach und Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) vorgelegt und durch den Bundestag bereits beschlossen wurden. Das sorgt für reichlich Unmut bei Wolfgang Kubicki, den er in seiner Rede auf dem FDP-Landesparteitag auch deutlich zum Ausdruck brachte.

„Auch Karl Lauterbach kann dazulernen“: Wolfgang Kubicki will Pandemie-Politik wie in anderen Ländern

„Wir leben in einem Rechtsstaat, wir machen keine Grundrechteeinschränkung auf Vorrat“, wetterte Kubicki. Er sei davon überzeugt, dass die Pandemie mit der Omikron-Variante ihren Schrecken verloren habe. Und das, obwohl die in Deutschlands längst dominierende Omikron-Subvariante BA.5 für hohe Infektionszahlen sorgt.

Die neue Omikron-Sublinie BJ.1 hatte Kubicki dabei noch nicht einmal erwähnt oder berücksichtigt. Und doch ist der FDP-Politiker der Ansicht, dass sich Deutschland wie alle anderen europäischen Länder verhalten solle, wenn es um den konkreten Umgang mit der Pandemie geht. Denn: „Auch Karl Lauterbach kann dazulernen“. Eine Reaktion des viel Gescholtenen steht noch aus. Ob sie die Wogen überhaupt noch glätten kann?