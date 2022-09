Was bedeuten steigende Strompreise für die Verkehrswende?

Von: Alexander Eser-Ruperti

In Anbetracht steigender Strompreise stellt sich die Frage: Was bedeuten sie für die E-Mobilität? Experten warnen vor einem Scheitern der Verkehrswende.

Berlin – Die Verkehrswende hat viele Facetten, besonders präsent war in der öffentlichen Diskussion zuletzt vor allem das 9-Euro-Ticket und die Frage nach einem langfristig bezahlbaren ÖPNV. Doch auch die Elektromobilität gilt nach wie vor als einer der entscheidenden Faktoren für die Verkehrswende. Sie rückt im Zuge der aktuellen Ereignisse zunehmend in den Hintergrund. Die Strompreis-Explosion könnte nun zum Problem für Elektroautos und damit die Verkehrswende in Deutschland werden, warnen Branchenexperten.

Strompreis aktuell: Branchenexperte warnt vor Scheitern der Verkehrswende – wegen teuren Elektroautos

Der aktuelle Strompreis besorgt nicht nur Verbraucherinnen und Verbraucher, auch Branchenexperten aus dem Feld der Mobilität beobachten die derzeitigen Entwicklungen sorgenvoll. Auto-Ökonom Stefan Bratzel etwa nimmt dabei eine zusätzliche Perspektive ein: Er sorgt sich um die Verkehrswende und ihr mögliches Scheitern. Der Gründer des Center of Automotive Management (CAM) sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung: „Die Strompreisexplosion könnte zu einer akuten Gefahr für die Verkehrswende werden, da müssen wir verdammt aufpassen.“ Bratzel eröffnet damit ein Feld, das in der aktuellen Diskussion bisher wenig Raum eingenommen hat: Teurer Strom könnte Elektroautos kaufen zunehmend unattraktiv machen.

Gestiegene Strompreise könnten die Verkehrswende behindern, meint ein Experte (Symbolbild) © IMAGO

Der Experte dazu: „Der Hochlauf der Elektromobilität droht zu scheitern, wenn der Stromer im Verbrauch teurer wird als Benziner oder Diesel, weil sich dann kaum noch jemand ein Elektroauto kaufen würde.“ Bratzel fordert daher zur Lösung des Problems staatliche Eingriffe beim Strompreis. Er sagt der Neuen Osnabrücker Zeitung, es brauche „ein regulatives Korsett, das die Strompreise unter den Spritpreisen hält, sodass man im direkten Vergleich mit einem Elektroauto auf 100 Kilometern billiger unterwegs ist als mit einem Benziner oder Diesel.“ Ein Preisabstand sei dringend nötig, um Verbraucher zum Umstieg zu motivieren, so der Ökonom.

Aktueller Strompreis und möglicher Missbrauch der Elektroauto-Förderung: Hindernisse der Verkehrswende

Die Verkehrswende steht derweil vor verschiedenen Hindernissen. Bratzel sorgt sich neben dem aktuellen Strompreis auch um die derzeitige Inflation. Bei einer angespannten Wirtschaftslage seien Neukäufe für viele kein Thema, so der Ökonom. Seine Einschätzung: „Auch das könnte den Markthochlauf verzögern, dazu führen, dass die Autofahrer länger mit ihren Dieseln oder Benzinern unterwegs sein werden.“ Beim Institut Schmidt Automotive Research glaubt man derweil nach Spiegel-Angaben noch an ganz andere Entwicklungen: den möglichen Missbrauch der Elektroauto-Förderung. Das Institut vermutet, viele E-Auto-Käufer würden Fördergelder einstreichen, um oft teure Elektroautos dann gewinnbringend in Nachbarländer zu verkaufen.

Zwischen den in der Zeit von Januar 2012 bis Juli 2022 zugelassenen vollelektrischen PKW und denen, die auf deutschen Straßen heute unterwegs sind, liegt die Diskrepanz bei über 100.000 Autos. Das Institut bezieht sich dabei auf Zulassungszahlen von Elektroautos beim Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) – das wiederum die Schlüsse des Instituts Mutmaßungen nennt. Die Einordnung ist vage, sie lässt nicht zwingend auf den Verkauf schließen. Autos könnten stillgelegt und verunfallt sein. Dass dies der alleinige Grund ist, ist in Anbetracht der hohen Zahl unwahrscheinlich – mit Blick auf die Verkehrswende wirft genau das Fragen auf, von denen es bei der E-Mobilität mehr als genug gibt.

Strompreis-Explosion, Elektroautos und Verkehrswende: Die Frage nach dem ÖPNV

Bratzels Einschätzungen drehen sich maßgeblich um die Marktsituation bei Elektroautos als Resultat der Strompreis-Explosion. In der Frage nach der Verkehrswende spielt indes auch der öffentliche Nahverkehr ganz entscheidende wichtige Rolle: Für effektiven Klimaschutz, den zuletzt auch einige Prominente in einem Brief an Olaf Scholz (SPD) forderten, wäre ein möglichst breiter Umstieg von Verbrauchern vom Individualverkehr auf den ÖPNV der Bestfall.

Dafür braucht es einen bezahlbaren 9-Euro-Ticket-Nachfolger und einen gut ausgebauten ÖPNV. Die Ampel bekennt, man arbeite an einem Nachfolgemodell. Wie groß der Bedarf ist, zeigt derzeit eine Initiative, die das Ticket auf eigene Faust verlängert. Die Verkehrswende hat noch einen weiten Weg vor sich – und der wird alles andere als einfach.