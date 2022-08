Wann Putin den Einsatz von Atomwaffen befehlen könnte

Vier Szenarien

Russland hat betont, keinen Atomkrieg starten zu wollen – doch gibt es vier Szenarien, in denen Putin zu Atomwaffen greifen würde.

Wladimir Putin hat erst vor wenigen Wochen einen Atomkrieg ausgeschlossen. Doch gibt es vier Szenarien, in denen Russland trotzdem zu Atomwaffen greifen würde.

Moskau – Seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar 2022 bangt die Welt vor Wladimir Putins Unberechenbarkeit und einem Einsatz von Atomwaffen. Diese Angst schürt der russische Präsident auch sehr bewusst anhand von Rhetorik und psychologischer Kriegsführung. Anfang August gab Putin schließlich bekannt, keinen Atomkrieg starten zu wollen, da daraus ihm zufolge keine Sieger hervorgehen würden. Doch gibt es scheinbar vier Szenarien, bei denen Putin sein Versprechen brechen und Russland den Einsatz von Atomwaffen vorsehen würde.

Einsatz von Atomwaffen: Putin droht mit einem Atomkrieg – seitdem ist die Angst vor Russland groß

Schon sehr bald nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine wurden erste Atom-Drohungen von Putin laut. Zwar hat der russische Präsident das Wort „Atomwaffen“ damals nicht laut ausgesprochen, doch die von ihm befohlene Alarmbereitschaft für „Abschreckungswaffen“ wurde weltweit als Drohung für den möglichen Einsatz von Atomwaffen verstanden.

Seitdem ist die Angst vor einem Atomkrieg groß – das weiß Putin und macht es sich zu nutzen. Mit dem Androhen von Nuklearwaffen begeht der russische Präsident psychologische Kriegsführung und möchte auf dem Weg den Westen davon abhalten, in den Krieg einzutreten und die Ukraine mit Waffenlieferungen zu unterstützen.

Einsatz von Atomwaffen: Psychologische Kriegsführung von Wladimir Putin – Androhung eines Atomkriegs

„Unter dem Deckmantel der Nuklearwaffen kann Putin einen sehr konventionellen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine führen“, erklärt Paula Köhler, Forschungsassistentin der Stiftung Wissenschaft und Politik, t-online in Bezug auf den potenziellen Einsatz von Atomwaffen. Außerdem stelle das für ihn eine Möglichkeit dar, auszutesten, was der Westen zulässt und wie weit sich die Länder provozieren lassen.

Im Juni 2022 drohte Putin schließlich damit, die russische Atomrakete „Satan I“ bis Ende des Jahres einzusetzen – ruderte Anfang August aber offenkundig zurück und bekräftige, keinen Atomkrieg starten zu wollen. „Wir gehen davon aus, dass es in einem Atomkrieg keine Sieger geben kann und er niemals begonnen werden darf“, schrieb der Präsident laut n-tv in einem auf der Webseite des Kreml veröffentlichten Grußwort an die Teilnehmer der Konferenz zum Atomwaffensperrvertrag in New York.

Wann würde Putin einen Atomkrieg starten? Vier Szenarien sehen Einsatz von Atomwaffen vor

Nichtsdestoweniger sieht die von Russland veröffentlichte Doktrin vier Szenarien vor, in denen Wladimir Putin den Einsatz von Atomwaffen vorsehen würde. Das berichtete der Focus mit Verweis auf eine Ersterscheinung im Economist. Demnach würde Russland in diesen Fällen zu nuklearen Vernichtungswaffen greifen:

Bei Entdeckung eines Angriffs mit ballistischen Raketen auf Russland oder auf eine seiner Alliierten

Beim Angriff mit nuklearen oder anderen Massenvernichtungswaffen

Bei Handlungen, die Russlands nukleare Kommando- und Kontrollsysteme bedrohen

Bei einem Angriff gegen die Russische Föderation mit konventionellen Waffen, die die Existenz des Staates bedrohen

Einsatz von Atomwaffen: Ist Putin eine Gefahr für den Westen – und wo beginnt eine existenzielle Bedrohung Russlands?

Diese Aufzählung für den Einsatz von Atomwaffen scheint nach aktuellem Stand noch recht ungefährlich, da Waffenlieferungen an die Ukraine keinem dieser Auslöser nahekommen. Doch gibt Bruno Tertrais von der „Foundation for Strategic Research“, einer Denkfabrik in Frankreich, laut dem Focus zu bedenken, dass der Begriff einer existenziellen Bedrohung dehnbar sei.

Außerdem könnte Putin bei entsprechenden Umständen zuzutrauen, dass er sich selbst als Staat begreift und somit jeder Angriff auf sein Regime als existentielle Gefahr gewertet werden könnte. Schließlich kam auch schon vermehrt die Frage auf, ob Putin ein Psychopath ist.

Alles in allem kann also niemand wirklich sagen, wann für Putin der Punkt einer existenziellen Bedrohung des Staates überschritten wird – was auch den Einsatz von Atomwaffen weitestgehend offen hält. Aus dem Grund rückt das Thema einer nuklearen Bedrohung immer wieder stärker in den Fokus der Politik – auch Deutschland beharrt auf eine nukleare Teilhabe.