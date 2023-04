Rache für das Wahlrecht: Union will FDP die Wähler nehmen - „Da kommen harte Zeiten auf sie zu“

Von: Andreas Schmid

Im Streit wegen der Wahlrechtsreform: Union und FDP, hier die Parteichefs Markus Söder und Friedrich Merz sowie Christian Lindner. © Sebastian Gollnow/Sven Hoppe/Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance/dpa (Montage)

Das neue Wahlrecht könnte die CSU aus dem Bundestag kegeln. Die Konservativen setzen nun auf harte Kante gegen die FDP. Die Stimmung sei „regelrecht vergiftet“.

München/Berlin – Bei der Bundestagswahl 2013 setzte die FDP auf einen diffusen Deal. In etlichen Wahlkreisen bat die Parteispitze ihr Spitzenpersonal, für die CDU-Kandidaten zu werben. Im Gegenzug sollte die FDP die Zweitstimme der CDU-Wähler erhalten. „FDP-Stimme ist Merkel-Stimme“, betonte Liberalen-Spitzenkandidat Rainer Brüderle damals.

Die FDP kam damals aus einer Bundesregierung mit der Union und hoffte auf eine erneute Allianz. Beobachter kritisierten, die FDP wolle der CDU Stimmen klauen. Zehn Jahre später scheint sich die Geschichte zu wiederholen – wenngleich unter umgedrehten Vorzeichen.

CSU kritisiert FDP wegen Wahlrecht: „Ist doch klar, dass wir jetzt eine knallharte Kampagne machen“

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union, Andrea Lindholz, sieht für die FDP harte Zeiten anbrechen. „Meiner Ansicht nach hat sich die FDP mit ihrer Entscheidung für die Ampel-Koalition erheblich verkalkuliert“, sagte die CSU-Abgeordnete der dpa. „Da kommen harte Zeiten auf die Liberalen zu, nach dieser Wahlrechtsreform sowieso“, prophezeite die Innenpolitikerin. „Denn es ist doch klar, dass wir jetzt eine knallharte Erst- und Zweitstimmenkampagne machen werden bei der nächsten Bundestagswahl.“

Union und FDP streiten derzeit über die Wahlrechtsreform der Ampel, die den Bundestag verkleinern soll. Weil die Bundesregierung auch die Grundmandatsklausel strich, werden Direktmandate – also die Erststimme – unbedeutender. Bisher galt: Wer mindestens drei Wahlkreise gewinnt, sitzt im Bundestag. Auch, wenn die Fünfprozenthürde nicht erreicht wird. Die CSU (5,2 Prozent) schaffte das in Bayern vergleichsweise sicher, die Linke (4,9 Prozent) mit drei gewonnen Direktmandaten gerade so.

Streit zwischen Union und FDP: Stimmung „regelrecht vergiftet“

Lindholz kritisierte die Reform deutlich. Das Verfahren sei von den Koalitionären mit einer „Basta-Mentalität“ durchgezogen worden. „Den Entwurf, über den die Ampel-Koalition am Freitag abstimmen ließ, haben wir am Montagabend zum ersten Mal gesehen.“ Dieser „Basta“-Stil habe Konsequenzen, auch jenseits des Streits um das Wahlrecht. Lindholz sagte: „So hat sich das Klima auch untereinander dadurch natürlich erheblich verschlechtert.“ Die Stimmung sei teilweise „regelrecht vergiftet“.

Die Gemeinsamkeit vergangener Tage ist in jedem Fall dahin. Dass die Union für die FDP bei der Zweitstimme wirbt, scheint ausgeschlossen. Übrigens half das 2013 ohnehin nicht. Die FDP schlitterte mit 4,8 Prozent aus dem Bundestag. (as mit Material der dpa)