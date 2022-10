Wahlkreis Rotenburg (53): Wann gibt es Ergebnisse der Landtagswahl in Niedersachsen 2022?

Die Landtagswahl in Niedersachsen findet am 9. Oktober 2022 statt. © IMAGO

Am 9. Oktober 2022 entscheiden die Wähler bei der Landtagswahl in Niedersachsen über den neuen Landtag. Wie stimmt der Wahlkreis Rotenburg (53) ab?

Rotenburg – Die Landtagswahl in Niedersachsen 2022 steht vor der Tür. Auch die Menschen im Wahlkreis Rotenburg (53) entscheiden am 9. Oktober mit, welche Parteien im neuen Landtag vertreten sind. Die Ergebnisse der Landtagswahl im Wahlkreis Rotenburg finden Sie hier im Überblick.

Im Wahlkreis Rotenburg sind alle Menschen wahlberechtigt, welche die deutsche Staatsbürgerschaft haben, mindestens 18 Jahre alt sind, seit mindestens drei Monaten in Niedersachsen wohnen und nicht aus anderen Gründen vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Sie alle haben die Möglichkeit, am Wahltag zwischen 8 und 18 Uhr im Wahllokal ihre Stimme abzugeben, oder bereits im Vorfeld per Briefwahl abzustimmen.

Wahlkreis Rotenburg (53): Wer kandidiert bei der Landtagswahl in Niedersachsen 2022?

Mit der Erststimme entscheiden die Menschen im Wahlkreis Rotenburg darüber, welcher Kandidat über das Direktmandat in den Landtag einzieht und die Region dort vertritt. Dabei ist die Person gewählt, welche die meisten Stimmen erhält. Bei der Niedersachsen-Wahl 2022 treten folgende Bewerber im Wahlkreis Rotenburg (53) an:

Tobias Koch (SPD)

Eike Holsten (CDU)

Bettina Schwing (Grüne)

Henning Cordes (FDP)

Marie-Therese Kaiser (AfD)

Jürgen Baumgartner (Linke)

Michael Urban (Freie Wähler)

Die Wähler haben bei der Landtagswahl in Niedersachsen außerdem die Zweitstimme. Mit ihr wählen sie die Landesliste einer Partei oder politischen Vereinigung. Das Ergebnis der Zweitstimmen entscheidet darüber, wie viele Sitze die Parteien im Landtag bekommen. Um jedoch überhaupt ins Landesparlament einzuziehen, müssen die Parteien mindestens fünf Prozent der Zweitstimmen bekommen.

Wahlkreis Rotenburg (53): Die Ergebnisse der Landtagswahl in Niedersachsen 2022

Im Wahlkreis Rotenburg schließen die Wahllokale der Niedersachsen-Wahl um 18 Uhr. Dann beginnen die Wahlhelfer mit der Auszählung der Stimmen. Zu diesem Zeitpunkt gibt es außerdem bereits die ersten Prognosen. Um etwa 18.30 Uhr folgen die ersten Hochrechnungen. Mit dem vorläufigen amtlichen Endergebnis ist in der Regel erst am späten Abend oder in der Nacht zu rechnen.

Aber welcher Kandidat erhält bei der Niedersachsen-Wahl im Wahlkreis Rotenburg (53) die meisten Erststimmen und gewinnt das Direktmandat? Welche Partei hat bei den Zweitstimmen die Nase vorne? Die Ergebnisse der Landtagswahl im Wahlkreis Rotenburg finden Sie an dieser Stelle.

Die landesweiten Ergebnisse der Niedersachsen-Wahl 2022 können Sie in unserem Live-Ticker verfolgen.

Wahlkreis Rotenburg (53): Was gehört bei der Landtagswahl in Niedersachsen 2022 dazu?

Zum Wahlkreis Rotenburg gehören folgende Städte und Gemeinden aus den Landkreisen Rotenburg und Verden: vom Landkreis Rotenburg (Wümme) die Städte Rotenburg (Wümme), Visselhövede, die Gemeinde Scheeßel, die Samtgemeinden Bothel, Fintel, Sottrum; vom Landkreis Verden die Gemeinden Flecken Ottersberg, Oyten. Die übrigen Gemeinden im Landkreis Rotenburg liegen im Wahlkreis Bremervörde (54).

Wahlkreis Rotenburg (53): Die Ergebnisse der Landtagswahl in Niedersachsen 2017

Bei der Landtagswahl in Niedersachsen 2017 konnte Eike Holsten (CDU) mit 39,4 Prozent der Erststimmen das Direktmandat im Wahlkreis Rotenburg gewinnen. Weitere Kandidaten waren:

Tobias Koch (SPD, 37,5 %)

Jan-Christoph Oetjen (FDP, 8,0 %)

Birgit Brennecke (Bündnis 90/Die Grünen, 7,9 %)

Nils Bassen (DIE LINKE, 4,4 %)

Günter Scheunemann (Freie Wähler, 2,9 %)

Im Wahlkreis Rotenburg (53) gewann die CDU die meisten Zweitstimmen. Das Ergebnis der Niedersachsen-Wahl 2017 im Überblick:

CDU 36,4 Prozent

SPD 34,5 Prozent

Grüne 9,5 Prozent

FDP 7,5 Prozent

AfD 5,4 Prozent

Linke 4,0 Prozent

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Rotenburg bei der Landtagswahl 2017 lag bei 63,5 Prozent.

