Turbulenzen an der Adria: Nato-Land Montenegro wählt - fällt das Bollwerk gegen die „Serbisierung“?

Von: Sandra Kathe

Der Amtsinhaber in Montenegro, Milo Djukanovic, muss am Wahltag um sein Amt zittern. © Savo Prelevic/AFP

Der kleine Adria-Staat Montenegro wählt am Sonntag ein neues Staatsoberhaupt. Es geht um eine Richtungsentscheidung.

Podgorica – Noch bis 20 Uhr können gut eine halbe Million Wahlberechtigte in Montenegro ihre Stimme in der Präsidentschaftswahl des Landes abgeben. Die Wahlbeteiligung lag bis 13 Uhr bei etwa 35,5 Prozent, wie die dpa berichtete. Beobachter rechnen aber bereits jetzt damit, dass Montenegros Präsident Milo Djukanovic nach 33 Jahren in Führungspositionen um seine politische Zukunft zittern muss.

Grund dafür sind neben wiederkehrenden Gerüchten über Verbindungen Djukanovics in Kreise organisierter Kriminalität auch die komplizierten politischen Entwicklungen der vergangenen zwei Jahre, in denen der Amtsinhaber auch umstrittene Entscheidungen getroffen hat. So sorgte ein Konflikt zwischen Djukanovic und dem Parlament zu einer Art Regierungsblockade, durch die gut die Hälfte der Sitze im montenegrinischen Verfassungsgericht unbesetzt blieb, während Regierungschef und Parlament über die Rechtmäßigkeit einer Regierungsbildung stritten. Dem waren mehrere Misstrauensvoten vorhergegangen.

Auslöser der Probleme war, dass Djukanovics Demokratische Partei der Sozialisten Montenegros bei den Wahlen 2020 die Parlamentsmehrheit verloren hatte, die proserbischen Parteien dagegen gestärkt hervorgingen.

Angespannte Lage in Montenegro: Präsidentschaftswahl mit offenem Ausgang

Die derzeit angespannte politische Lage in dem kleinen Adria-Land zeigt sich auch dadurch, dass Djukanovic erst am Donnerstag die Auflösung des Parlaments angekündigt hat. Die proserbischen Parteien konnten sich auf keinen neuen Ministerpräsidenten einigen. Dem bisherigen Amtsinhaber Dritan Abazovic hatte das Parlament im vergangenen August das Vertrauen entzogen. Djukanovic hat nun vorgezogene Parlamentswahlen für den 11. Juni angesetzt.

Der bisherige Amtsinhaber gilt politisch als pro-westlich und war maßgeblich an der 2006 erklärten Unabhängigkeit des Landes von Serbien sowie am Nato-Beitritt Montenegros 2017 beteiligt. Seine schärfsten Konkurrenten bei der Präsidentschaftswahl sind der offen proserbisch und prorussisch eingestellte Andrija Mandic von der Partei „Neue Serbische Demokratie“ sowie der junge Politiker Jakov Milatovic von der neuen Partei „Europa jetzt!“. Insgesamt bewerben sich sieben montegrinische Politikerinnen und Politiker um das Amt des Staatsoberhaupts - vier von ihnen gehören dem proserbischen Lager an.

Präsidentschaftswahlen in Montenegro: Viele rechnen mit Stichwahl im April

Viele rechnen trotz des insgesamt als offen geltenden Wahlausgangs damit, dass niemand aus dem Bewerberfeld die notwendige Mehrheit holt und damit eine Stichwahl am 2. April den Wahlausgang entscheidet. Djukanovics politische Zukunft könne dann vor allem am Stichwahl-Gegner hängen, heißt es im dpa-Bericht. Sollte der Amtsinhaber etwa in die Stichwahl gegen den proserbischen Mandic müssen, könnte es sein, dass er von einem nicht geeint antretenden proserbischen Lager profitiert und die Stichwahl gewinnt.

Kritischer sähe es für Djukanovic bei einer Stichwahl gegen den 37-jährigen Ökonom Milatovic aus, der enge Bindungen an die von Belgrad gesteuerte serbisch-orthodoxe Kirche hat und sich insgesamt modern, gemäßigt und reformorientiert gibt. Viele Fachleute rechnen damit, dass dieser Zweikampf in einem Wechsel an der montenegrinischen Regierungsspitze enden könnte.

Montenegros „schleichende Serbisierung“: Fällt Djukanovic als letztes Bollwerk?

Obwohl der Präsident eher nur protokollarische Befugnisse hat, gilt die Wahl als schicksalsträchtig. Wie sich auch bei der Auflösung des Parlaments durch Djukanovic zeigte, kann das Staatsoberhaupt das Funktionieren der demokratischen Institutionen bis zu einem gewissen Grad überwachen.

Anhänger der Unabhängigkeit und Westanbindung Montenegros sehen deshalb in Djukanovic ein letztes Bollwerk gegen die schleichende Serbisierung des Landes durch die Wahlsieger vom August 2020. Diese hätten trotz ihres chaotischen Regierungsstils viele Universitäten, Schulen und Kultureinrichtungen unter ihre Kontrolle gebracht, sagen Kritiker. (saka/dpa)