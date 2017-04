Wahl in Frankreich: Wann gibt es heute ein Ergebnis?

Paris - An diesem Sonntag wählen die Franzosen einen neuen Präsidenten. Es ist der erste von zwei Wahlgängen. Hier erfahren Sie, wann es Hochrechnungen, Prognosen und das Ergebnis gibt.

Francois Hollande geht mit seiner fünfjährigen Präsidentschaft in Frankreich auf die Zielgerade. Es wird ein enges Duell um seine Nachfolge in Frankreich. Emmanuel Macron, Marine Le Pen oder doch Francois Fillon? Die Franzosen haben insgesamt sogar elf Kandidaten zur Auswahl, fünf werden aussichtsreiche Chancen zugesprochen. Neben den drei genannten zählen noch der Sozialist Benoit Hamon und der Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon zu den fünf Schwergewichten.

Anders als in Deutschland haben die Franzosen zwei Wahltermine. Der erste Wahlgang findet am 23. April statt. Dort stehen alle elf Kandidaten auf dem Wahlzettel. Schafft es keiner der Kandidaten, die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen zu erreichen, kommt es zur Stichwahl. Die findet am 7. Mai statt.

Dass es zur Stichwahl kommt, gilt als sehr wahrscheinlich, da seit dem Jahr 1965 die Kandidaten immer durch eine Stichwahl mussten. Ersten Umfragen zufolge rechnen Experten damit, dass Front-National-Kandidatin Marine Le Pen sicher in die Stichwahl kommt. Ende März stand sie bei der Prognose zum 1. Wahlgang bei 26 Prozent an erster Stelle. Auf Platz 2 liegt der unabhängige Kandidat Macron mit 25 Prozent. Der Konservative Fillon, der sich im Wahlkampf mit einem Ermittlungsverfahren auseinandersetzen muss, käme derzeit auf 19 Prozent, Hamon und Mélenchon auf 13 beziehungsweise zwölf Prozent.

Wir haben für Sie zusammengefasst, wie Sie die Präsidentschaftswahl in Frankreich 2017 live im TV und Live-Stream sehen. Außerdem können Sie den ersten Wahlgang am 23. April in unserem Live-Ticker zur Wahl in Frankreich verfolgen.

Wahl 2017 in Frankreich: Wahllokale heute bis 20 Uhr geöffnet

Wie bereits erwähnt findet die erste Wahlrunde am 23. April statt. Rund 45 Millionen Franzosen dürfen dann zur Wahlurne gehen, um einen neuen französischen Präsidenten zu wählen. Die Wahllokale in Frankreich öffnen generell um 8 Uhr morgens. Die Wahlberechtigten haben dann bis 19 Uhr Zeit, ihren Stimmzettel auszufüllen und abzugeben. In Großstädten haben manche sogar bis 20 Uhr geöffnet.

Ersten Umfragen zufolge liegt Marine Le Pen knapp an der Spitze. Ebenfalls sehr gute Chancen hat der parteilose Emmanuel Macron, der sich vor allem beim ersten TV-Duell in Frankreich so gut schlug, dass er die Wähler überzeugen konnte. Das zeigte eine Schnellumfrage des TV-Senders.

Auch deshalb muss man damit rechnen, dass am 7. Mai die Stichwahl stattfindet. An diesem Wahltermin werden wieder rund 45 Millionen Franzosen ihre Stimme abgeben. Die Öffnungszeiten der Wahllokale sind bei der Stichwahl die gleichen wie im ersten Wahlgang: Die ersten Wahllokale machen um 8 Uhr morgens auf, die letzten schließen gegen 20 Uhr. Auch für die Stichwahl gibt es erste Umfragen, die dann allerdings etwas anderes aussehen und den unabhängigen Kandidaten Macron deutlich vor Marine Le Pen sehen.

Wahl 2017 in Frankreich: Erste Prognose am Abend

Die erste Prognose gibt es gleich um 20 Uhr im französischen Fernsehen zu sehen, also kurz nachdem die letzten Wahllokale geschlossen haben. Der öffentlich-rechtliche Sender France 2 sendet dann live und berichtet auch schon vor der Prognose über den Wahltag. Natürlich sind die ersten Hochrechnungen noch kein offizielles Ergebnis, aber in vielen Fällen waren die Prognosen oft gute Indizien für das spätere Wahlergebnis.

Mit einem offiziellen Ergebnis, welche beiden Kandidaten es in die Stichwahl geschafft haben, rechnet man dann einen Tag später am 24. April.

Interessant zu wissen: Am 23. April haben noch rund zwei Drittel der französischen Schulen Ferien, also könnte die Zahl der Nicht-Wähler höher sein als sonst. Denn: Dass einige Franzosen die Woche nach Ostern und somit die letzten freien Tage bis zum Schluss ausreizen, ist gut möglich. Anders als in Deutschland gibt es in Frankreich keine Briefwahl, das heißt, jeder französische wahlberechtigte Bürger muss persönlich seinen Stimmzettel abgeben.

Wahl 2017 in Frankreich: Prognose zur Stichwahl am 7. Mai

Ein ähnliches Prozedere wird dann für den 7. Mai erwartet, am Wahltermin für die Stichwahl. Kurz nachdem die Wahllokale geschlossen haben, gibt es beim nationalen Sender France 2 die ersten Prognosen und Hochrechnungen. Offiziell wird dann am Montag, 8. Mai, verkündet, wer in Frankreich künftig als Präsident regieren wird.

Kurios: Auch der zweite Wahltag fällt auf ein verlängertes Wochenende, so dass einige Familien einen Kurz-Trip machen könnten. Am 8. Mai ist in Frankreich nationaler Feiertag - das Datum markiert das Ende des Zweiten Weltkrieges und die Franzosen feiern den Tag des Sieges. Die Zahl der Wähler könnte dann ebenfalls wieder geringer ausfallen, als an einem anderen Wochenende.