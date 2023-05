Griechenland-Wahl von vielen Problemen überschattet: Umfragen sehen Ministerpräsidenten in Front

Von: Victoria Krumbeck

Griechenland wählt am Sonntag ein neues Parlament. Viele Menschen sind von der griechischen Politik aber längst desillusioniert. Der News-Ticker.

Athen - Am Sonntag (21. Mai) wählt Griechenland ein neues Parlament. Umfragen zufolge liegt der amtierende Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis mit seiner konservativen Partei vorne. Sein Herausforderer, der ehemaligen linken Ministerpräsidenten Alexis Tsipras, liegt sechs Prozentpunkte hinter ihm. Beobachter rechnen damit, dass keine Partei eine regierungsfähige Mehrheit erreichen wird. Dabei wird die Griechenland-Wahl von einigen Problemen überschattet.

Griechenland-Wahl: Mitsotakis Partei liegt in Umfragen vorne - Jeder Zehnte unentschlossen

Etwa zehn Millionen Griechen und Griechinnen dürfen am Sonntag wählen, darunter fast 440.000 Erstwählerinnen und Erstwähler ab 16 Jahren. Jeder zehnte Wahlberechtigte war zuletzt noch unentschieden. Viele Menschen sind von der griechischen Politik längst desillusioniert. Mitsotakis Partei „Nea Dimokratia“ liegt trotz des schweren Zugunglücks Ende Februar mit 57 Toten und den darauffolgenden Protesten in den Umfragen bei 33,6 Prozent der Stimmen. Angehörige von Opfern des Zugunglücks stellten sogar Strafanzeige gegen den amtierenden Ministerpräsidenten. Sie machen die Regierung für den schlechten Zustand des Bahnnetzes und damit auch für den schweren Unfall verantwortlich.

Kyriakos Mitsotakis (r), Ministerpräsident von Griechenland, und Alexis Tsipras (l), Vorsitzender der größten Oppositionspartei Syriza. © Thanassis Stavrakis/dpa

Tsipras Partei „Syriza“ erreicht in den Umfragen bis zu 26,9 Prozent. Insgesamt 300 Parlamentssitze gilt es zu verteilen. Doch nach dem noch geltenden Verhältniswahlrecht wird wohl keine Partei eine regierungsfähige Mehrheit erreichen. Beobachter rechnen daher bereits mit einer Neuwahl Anfang Juli. Dann würde ein neues Wahlrecht greifen, das dem Wahlsieger zusätzliche Sitze verschafft.

Parlamentswahlen in Griechenland: Mitsotakis gegen Tsipras

Mitsotakis warnte vor einer Hängepartie in einer Zeit internationaler Unsicherheit. Der 55-Jährige, der seit 2019 Ministerpräsident ist, hofft auf Rückenwind durch seine Politik der Steuersenkungen, eine Wiederbelebung des Tourismus nach der Corona-Pandemie und ein kontinuierliches Wachstum von zuletzt 5,9 Prozent im Jahr 2022. Die positiven Zahlen verbergen jedoch niedrige Gehälter, eine Abwanderung der Jugend ins Ausland und die anhaltenden Folgen der in der Finanz- und Schuldenkrise von der Europäischen Union auferlegten Sparpolitik. Die Verhandlungen mit der EU hatte 2015 Tsipras geleitet.

Die vom früheren Ministerpräsidenten Andreas Papandreou gegründete Partei „Pasok-Kinal“ wird als Koalitionspartner sowohl für Mitsotakis als auch für Tsipras gehandelt. Parteichef Nikos Androulakis wollte vor der Wahl aber keine Koalitionsaussage machen. Mitsotakis‘ Partei hat versprochen, den Mindestlohn auf 1000 Euro zu erhöhen, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und in Griechenlands Gesundheitssystem zu investieren, das durch die Pandemie stark belastet wurde. „Ich war immer der Überzeugung, dass zwei Amtszeiten von je vier Jahren nötig sind, um Griechenland zu verändern“, sagte Mitsotakis im April.

Tsipras will den Bildungshaushalt erhöhen, die Gehälter von Beamten und Gesundheitspersonal anheben und die Inflation bekämpfen, für die er „Kartelle“ im Land verantwortlich macht. „Griechenland hat bulgarische Löhne und britische Preise“, sagte er in der vergangenen Woche.

Griechenland-Wahl: Abhörskandal, Zugunglück und Pressefreiheit beschädigen Vertrauen

Tsipras und Syriza versprechen, das Vertrauen in den Staat wiederherzustellen. Der Abhörskandal beim griechischen Geheimdienst, bei dem der Regierung von Mitsotakis vorgeworfen wird, eigene Regierungsmitglieder, Oppositionsabgeordnete, Journalisten, Geschäftsleute und Armeechefs abgehört zu haben, hat in der Bevölkerung Spuren hinterlassen. Auch das schwere Zugunglück im Februar beschäftigt die Menschen weiter. Zusätzlich wird Griechenland vorgeworfen, Geflüchtete und andere Migranten außergerichtlich abgeschoben zu haben, wie The Wall Street Journal berichtete.

Die Pressefreiheit ist in Griechenland beschränkt. Laut der Organisation „Reporter ohne Grenzen“ belegt Griechenland Platz 107 von 180 und landetet damit sogar hinter Katar (Platz 105). Seit dem Mitsotakis Partei 2019 die Wahlen gewann, wurde die staatliche Nachrichtenagentur ANA-MPA und der öffentliche Rundfunk ERT dem Ministerpräsidenten direkt unterstellt. (vk/afp)