Wahl in der Türkei: Erdogan verspricht großzügige Wahlgeschenke

Von: Michelle Brey

Am 14. Mai wird in der Türkei gewählt. Kann Recep Tayyip Erdogan seine Macht weiter ausbauen - oder muss er eine Niederlage einstecken? © Francisco Seco/dpa

Am 14. Mai wird in der Türkei gewählt. Es wird ein knapper Ausgang erwartet. Ob Erdogan seine Macht weiter ausbauen kann?

Ankara – Viele Türken sehen der Präsidentschafts- und Parlamentswahl am 14. Mai mit Hoffen oder Bangen entgegen. Wird Recep Tayyip Erdogan seine Macht zementieren und die Alleinherrschaft weiter ausbauen können? Oder kommt bei einem Sieg des Sozialdemokraten Kemal Kilicdaroglu die – von vielen sehnlichst erhoffte – Zeitenwende?

Bisher hat der 69-Jährige keine Wahl verloren. Seit 2002 ist er in der Türkei an der Macht. Bei den Wahlen 2023 wird ein knapper Ausgang erwartet. Umfragen zufolge hat Oppositionsführer Kilicdaroglu von der größten Oppositionspartei CHP gute Chancen, Präsident Erdogan nach 20 Jahren an der Macht abzulösen.

Wahl in der Türkei: Erdogan verspricht großzügige Wahlgeschenke

Nicht zuletzt die Inflation und das chaotische Krisenmanagement nach den verheerenden Erdbeben könnten dem Staatschef zum Verhängnis werden. Juristen zeigten Erdogan wegen vorsätzlicher Tötung nach den Erdbeben an.

Der 69-Jährige versucht rund drei Wochen vor der Wahl noch einmal gegenzusteuern – und verspricht großzügige Wahlgeschenke. Am Montag (24. April) kündigte er neue wirtschaftliche Erleichterungen für Gewerbetreibende an, wie die Zeitung Hürriyet Daily News berichtete.

Auch Gewerbetreibenden, die selbstgemachte Produkte im Internet verkaufen, soll eine Steuerbefreiung gewährt werden. Die Freigrenze soll um mehr als das Doppelte erhöht werden, nämlich von 320.000 auf 700.000 türkische Lira.

Gewerbetreibende, die gewerbliche Waren etwa mit Taxi, Kleinbussen oder Lkws befördern, müssten bei der Erneuerung ihrer Fahrzeuge keine Sonderverbrauchssteuer zahlen.

Die Regelungen würden in Krafttreten, wenn nach den Wahlen am 14. Mai ein neues Parlament gebildet worden sei, so Erdogan. „Hoffentlich wird dies eine der ersten Anordnung sein, die wir treffen werden, wenn das neue Parlament seine Tätigkeit aufnimmt“, zitiert ihn die Zeitung. Weiter habe Erdogan betont, dass er die Inflation dauerhaft auf einen einstelligen Wert senken wolle.

Türkei-Wahl 2023: Inflation im März 2023 bei 50,51 Prozent im Jahresvergleich

Auch wenn die Inflation in der Türkei in den vergangenen fünf Monaten stetig zurückgegangen ist, lag sie im März 2023 immer noch bei 50,51 Prozent im Jahresvergleich. Anders als andere große Volkswirtschaften geht die Türkei gegen den Preisanstieg aber nicht mit einer Anhebung der Leitzinsen vor.

Vielmehr sank der Leitzins der türkischen Zentralbank seit August von 14 auf 8,5 Prozent. Dies erfolgte auf Druck des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdogan. Er vertritt entgegen der vorherrschenden Wirtschaftstheorien die Auffassung, dass hohe Zinsen die Inflation begünstigen.

Wahl in der Türkei: Gewinne aus Gasreserven als Versprechen Erdogans

Weiter spielte der Präsident auf die Gasreserven im Schwarzen Meer an. Seine Regierung wolle mit dem daraus entstehenden Gewinn in die Zukunft der Türkei investieren. Die Türkei hatte das Gasfeld Sakarya 2020 entdeckt, im Sommer 2021 verkündete Erdogan, bei Erkundungsbohrungen sei dort ein weiteres Vorkommen entdeckt worden.

Im Juni 2022 hatten die Bauarbeiten für eine Pipeline begonnen. Aus den Gewinnen wolle man eine Familien- und Jugendbank gründen und somit das Studium zu finanzieren. Außerdem sollen Familieninstitutionen gestärkt werden, sagte Erdogan der Zeitung zufolge.

Ob Erdogan mit diesen Versprechen die Wahl für sich entscheiden kann, bleibt fraglich. Noch ist nichts entschieden. Eine Niederlage Erdogans hätte aber Folgen. Was passiert, wenn der 69-Jährige die Türkei-Wahl verliert? (mbr)