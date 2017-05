Wahl in NRW: Die Ergebnisse aus den ersten Gemeinden sind da

München - In Nordrhein-Westfalen findet am Sonntag die Landtagswahl 2017 statt. Hier gibt es aktuelle Hochrechnungen und Sitzverteilungen und eine Karte mit Ergebnissen.

Die große Generalprobe zur Bundestagswahl 2017 und gleichzeitig die letzte Landtagswahl in diesem Jahr findet am Sonntag, 14. Mai, in Nordrhein-Westfalen statt. Nachdem die Bürger im März im Saarland an die Urnen gingen und vor Wochenfrist in Schleswig-Holstein ihre Kreuze machten, ist nun das bevölkerungsreichste Bundesland an der Reihe. Wird Hannelore Kraft ihren je nach Umfrage immer knapper werdenden Vorsprung über die Zeit retten? Oder gibt es - wie im hohen Norden eine Woche zuvor - einen Wechsel der stärksten Partei?

Landtagswahl 2017 in NRW: Ergebnisse in den Wahlkreisen und Gemeinden als Karte

Das Bundesland Nordrhein-Westfalen besteht aus insgesamt 396 selbstständigen Städten und Gemeinden, unterteilt in 271 Städte sowie 125 sonstige kreisangehörige Gemeinden. Diese unterteilen sich nach Anpassungen aufgrund der Bevölkerungsentwicklung in 128 Wahlkreise. In folgender Grafik werden im Laufe des Wahlabends die Ergebnisse von Erst- und Zweitstimmen bei den Wahlkreisen und Gemeinden dargestellt. Um sich letztere anzeigen zu lassen, müssen Sie den Reiter von „Erststimme“ auf „Zweitstimme“ setzen.

Ein Hinweis an dieser Stelle: Wir liefern Ihnen die Daten so schnell wie möglich, sind allerdings auf den Landeswahlleiter beziehungsweise die Kreise und Gemeinden angewiesen. Die Karte aktualisiert sich also im Laufe des Abends, so dass sich am Ende ein komplettes Bild aller Gemeinden bildet.

Landtagswahl 2017 in NRW: Die aktuelle Hochrechnung

Gegen 18 Uhr wird es am Sonntagabend traditionell die erste Prognose geben. Diese finden Sie ab dann in unten stehender Grafik visualisiert. Bis dahin ist dort noch das Ergebnis der letzten Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen zu sehen.

Im Vergleich zur vergangenen Landtagswahl 2012 ergeben sich dadurch folgende Gewinne beziehungsweise Verluste:

Umgerechnet auf den Landtag ergibt sich dadurch folgende Sitzverteilung:

Hier erfahren Sie alle Reaktionen zur Wahl: Wir berichten von der Wahl in NRW im Live-Ticker.

Landtagswahl 2017: Die Entwicklung der Wahlbeteiligung

Fast sechs Prozent der Wahlberechtigten in NRW mehr hat die Landtagswahl 2017 an die Urnen gelockt. Hier finden Sie die Wahlbeteiligungen der vergangenen Jahre:

Landtagswahl 2017 in NRW: So wird gewählt

Dass die Wahl in Nordrhein-Westfalen als „kleine Bundestagswahl“ gilt, kommt nicht von ungefähr. Denn in den 128 Wahlkreisen werden nicht nur Erststimmen vergeben, sondern auch Zweitstimmen. Durch diese werden die mindestens 181 Plätze im Düsseldorfer Landtag vergeben. Dabei ist vor allem die Zweitstimme für die Parteien maßgeblich für die Sitzverteilung.

Dazu kann es - wie bei der Bundestagswahl - auch noch zusätzlich zu Überhangmandaten kommen. Diese werden allerdings aufgrund der Wahlrechtsreform bei der Landtagswahl 2017 in Nordrhein-Westfalen gänzlich durch Ausgleichsmandate neutralisiert.

Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen: Bleibt die SPD stärkste Kraft?

Bei der letzten Landtagswahl am 13. Mai 2012 ergab sich eine klare Mehrheit für Rot-Grün, wodurch Hannelore Kraft als Ministerpräsidentin weiterregieren konnte:

Partei SPD CDU Grüne FDP Piraten Sonstige Stimmen (in Prozent) 39.1 26,3 11,3 8,6 7,8 6,9

In aktuellen Umfragen sieht es da schon deutlich knapper aus. Je nach Institut sind die beiden Volksparteien entweder gleichauf, oder die CDU mit Spitzenkandidat Armin Laschet liegt vor den Sozialdemokraten. Für eine Fortsetzung der rot-grünen Regierung reicht es damit nicht:

Die Entwicklungen der Umfragen vor der Landtagswahl 2017 in Nordrhein-Westfalen finden Sie unter diesem Link. Welche Partei zu Ihnen passt, können Sie in unserem NRW-Wahl-O-Mat herausfinden.

Hier haben wir für Sie zusammengefasst, wie Sie die Wahl in NRW live im TV und im kostenlosen Live-Stream verfolgen können.

