Präsidentschaftswahl in Frankreich 2017: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Paris - Am 23. April 2017 bestimmt das französische Volk den Nachfolger von Präsident François Hollande. Wer für das höchste Amt des Landes kandidiert, wer die besten Chancen hat und was Sie noch alles zur Wahl wissen müssen, erfahren Sie hier.

Anfang Dezember 2016 sorgte François Hollande für einen gewaltigen Paukenschlag. Der 62-Jährige gab bekannt, dass er nicht erneut zur Wahl des Staatspräsidenten antreten wird. Somit endet seine fünfjährige Amtszeit in Kürze. Hollande war 2012 in den Elysée-Palast gewählt worden. Nun ist er der erste Präsident in der Geschichte von Frankreichs Fünfter Republik, der darauf verzichtet, für eine Wiederwahl anzutreten.

Folglich wird im Falle einer erfolgreichen Wahl (die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen wird benötigt) ab dem 23. April ein neuer Präsident in Paris regieren. Allerdings ging es im französischen Präsidentschaftswahlkampf seit Wochen weniger darum, sondern vor allem um Skandale.

Wir erklären Ihnen hier, wer für das Präsidentenamt in Frage kommt, wofür die Kandidaten stehen und wer aktuellen Umfragen zufolge die besten Chancen auf den Wahlsieg hat.

Vor der Präsidentschaftswahl 2017: Wer regiert derzeit in Frankreich?

In Frankreich regiert seit dem 15. Mai 2012 der Sozialist François Hollande. Damals duellierte er sich als Kandidat der Sozialistischen Partei (PS) mit dem konservativen Amtsinhaber Nicolas Sarkozy, gegen den er sich am 6. Mai 2012 im zweiten Wahlgang, der Stichwahl, auch durchsetzen konnte. Nach François Mitterrand (1981-1995) war Hollande erst der zweite sozialistische Präsident der Fünften Republik.

Am 1. Dezember 2016 verkündete der 62-Jährige jedoch: „Ich habe mich entschieden, nicht Kandidat bei der Präsidentschaftswahl zu sein.“ Er begründete seinen Verzicht mit seinen schlechten Siegchancen. Denn nachdem der Politiker zu Beginn seiner Amtszeit den Großteil der Franzosen auf seiner Seite hatte, hat sich die Situation in den letzten Monaten und Jahren grundlegend verändert. Inzwischen ist Hollande so unbeliebt wie kein Präsident vor ihm, seine Umfragewerte sind katastrophal und auch der Widerstand im eigenen Lager wurde zuletzt immer größer.

Wahl 2017 in Frankreich: Wie wahrscheinlich ist es, dass das neue Staatsoberhaupt bereits am 23. April feststeht?

Wie wahrscheinlich ist es, dass das neue Staatsoberhaupt am 23. April schon feststeht? Sehr unwahrscheinlich. Denn um in das Amt des Präsidenten gewählt zu werden, benötigt ein Kandidat die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Gewählt wird das französische Staatsoberhaupt direkt vom Volk. Erreicht kein Kandidat eben jene absolute Mehrheit, findet eine Stichwahl zwischen den beiden Politikern statt, die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten haben. Diese würde bei der diesjährigen Wahl am 7. Mai stattfinden.

Übrigens: Bei allen Präsidentschaftswahlen seit 1965 wurde der Sieger erst durch die Stichwahl ermittelt. Zuletzt setzte sich François Hollande im Mai 2012 mit 51,6 Prozent der Stimmen gegen Nicolas Sarkozy durch.

Wahl 2017 in Frankreich: Wer kandidiert für das Präsidentenamt?

Insgesamt elf französische Politiker stellen sich am 23. April zur Wahl. Um zugelassen zu werden, musste jeder Bewerber mindestens 500 Unterschriften aus dem Kreis bestimmter Volksvertreter sammeln. Dies ist folgenden Leuten gelungen: Dem unabhängigen Kandidaten Emmanuel Macron (39), der Rechtspopulistin Marine Le Pen (48), dem Konservativen François Fillon (63), dem Sozialisten Benoît Hamon (49), dem Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon (65), Nicolas Dupont-Aignan (56) und François Asselineau (59) von der politischen Rechten, Nathalie Arthaud (47) und Philippe Poutou (50) vom linken Spektrum, dem Zentrumspolitiker Jean Lassalle (61) sowie Jacques Cheminade (75) von der Partei „Solidarität und Fortschritt“.

Wahl 2017 in Frankreich: Wofür stehen die Kandidaten

Die besten Aussichten auf den Sieg bei der Präsidentschaftswahl 2017 haben derzeit die fünf französischen Politiker Emmanuel Macron, Marine Le Pen, François Fillon, Benoît Hamon und Jean-Luc Mélenchon. Das sind ihre Wahlprogramme:

Emmanuel Macron: Der parteilose Ex-Wirtschaftsminister ist überraschend zum Favoriten geworden und könnte mit nur 39 Jahren als jüngster französischer Präsident in den Elysée-Palast einziehen. Er umwirbt insbesondere Wähler der politischen Mitte und will unter anderem den Arbeitsmarkt, die Arbeitslosenversicherung und das Rentensystem reformieren. Darüber hinaus verspricht der Reformpolitiker, „Freiheit“ für Unternehmen und „Schutz“ für Arbeitnehmer miteinander zu versöhnen, wirbt für eine Vertiefung der EU und Eurozone und will die Defizitgrenze von drei Prozent einhalten.

Marine Le Pen: Die Rechtspopulistin von der Front National (FN) vertritt radikale Positionen im Hinblick auf Europa und Ausländer. Die 48-jährige Tochter von Parteigründer Jean-Marie Le Pen will Frankreich aus der EU führen, die Einwanderung drastisch beschränken und einen weitgehenden Wirtschaftsprotektionismus durchsetzen.

François Fillon: Der 63-Jährige setzt auf liberale Wirtschaftsreformen, will die 35-Stunden-Woche abschaffen, 500.000 Stellen im öffentlichen Dienst streichen und die Staatsausgaben um 100 Milliarden Euro senken. Innenpolitisch fährt der Konservative einen harten Kurs, außenpolitisch will er die Beziehungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin verbessern.



Benoît Hamon: Mit einem ausgesprochen linken Wahlprogramm gewann der Hollande-Kritiker Hamon im Januar überraschend die Vorwahl der regierenden Sozialisten. Der 49-jährige Parteilinke wirbt unter anderem für ein bedingungsloses Grundeinkommen, will den Mindestlohn und Sozialleistungen anheben, neue Unternehmenssteuern einführen und den Umweltschutz stärken.



Mit einem ausgesprochen linken Wahlprogramm gewann der Hollande-Kritiker Hamon im Januar überraschend die Vorwahl der regierenden Sozialisten. Der 49-jährige Parteilinke wirbt unter anderem für ein bedingungsloses Grundeinkommen, will den Mindestlohn und Sozialleistungen anheben, neue Unternehmenssteuern einführen und den Umweltschutz stärken. Jean-Luc Mélenchon: Der einstige Sozialist und Gründer der Linkspartei sieht sich als den wahren Vertreter der französischen Linken. Die Politik von Staatschef Hollande hat er unablässig als zu unternehmerfreundlich kritisiert. Der 65-Jährige schlägt unter anderem ein 100 Milliarden Euro schweres Investitionsprogramm vor, um das schwache Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Außerdem will er die EU-Verträge neu verhandeln - und wirbt ansonsten für einen Austritt aus der EU. Mélenchon gilt als brillanter Redner und ist ein harter Kritiker der deutschen Sparpolitik.

Wahl 2017 in Frankreich: Skandale bestimmen den Präsidentschaftswahlkampf

Lange Zeit galt François Fillon als Favorit für die Nachfolge von Frankreichs Staatspräsident François Hollande. Doch eine Scheinbeschäftigungsaffäre um seine Ehefrau Penelope und zwei seiner Kinder hat den 63-Jährigen ins Straucheln gebracht. Das im März eingeleitete Ermittlungsverfahren gegen Fillon lässt den ehemaligen französischen Premierminister (2007-2012) auch nicht gerade vertrauenswürdiger erscheinen. Fillon wird vorgeworfen, als Abgeordneter seine Frau jahrelang als parlamentarische Mitarbeiterin bezahlt und zwei seiner Kinder beschäftigt zu haben, als er als Senator tätig war.

Seine Favoritenrolle ist Fillon dadurch erst einmal los. Doch auch seine Mitstreiterin Marine Le Pen weist keine weiße Weste vor. Die 48-Jährige wird ebenfalls der Scheinbeschäftigung von Mitarbeitern verdächtigt. Ob sich die negativen Schlagzeilen um die Rechtspopulistin letztendlich auch im Wahlergebnis widerspiegeln werden, wird man spätestens am 7. Mai, dem Tag der Stichwahl, sehen. Zumindest, sofern Le Pen den ersten Wahlgang am 23. April übersteht. Doch davon ist auszugehen.

Nichtsdestotrotz hoffen einige Politiker auf einen Wahlausgang, bei dem Le Pen nicht als strahlende Siegerin hervorgehen wird. Der Münchner CSU-Politiker Bernd Posselt zum Beispiel bezeichnete eine mögliche Wahl Le Pens im Interview mit dem Münchner Merkur als „echte Gefahr für Europa“. „Frau Le Pen ist in Wirklichkeit ja viel schlimmer als ihr Ruf. Ich habe im Europaparlament manche ihrer lautstarken Gespräche mit ihrem stocktauben Vater mitbekommen. Das ist einfach entsetzlich. Die Frau ist nahe am Nationalsozialismus“, erklärte Posselt. Und auch der frühere französische Regierungschef Manuel Valls, der im Januar die Sozialisten-Vorwahl gegen Benoît Hamon verloren hat, schlägt sich inzwischen auf die Seite des unabhängigen Kandidaten Emmanuel Macron. „Er ist derjenige, der die FN (Front National) vermeiden kann“, sagte der 54-Jährige den Sendern RMC/BFMTV mit Blick auf die Partei von Marine Le Pen.

Dem Politik-Jungstar Macron droht allerdings auch Ärger. Wie nämlich vor kurzem bekannt wurde, hat die französische Justiz Vorermittlungen im Zusammenhang mit einer US-Reise des damaligen Wirtschaftsministers aufgenommen.

Wer den aktuellen Umfragen zufolge die besten Chancen auf den Sieg bei der Präsidentschaftswahl 2017 in Frankreich hat, erfahren Sie im Folgenden.

Wahl 2017 in Frankreich: Das sagen die aktuellen Umfragen

Die Scheinbeschäftigungsaffäre im EU-Parlament scheint Le Pens Umfragewerten bislang nicht wirklich zu schaden. In Umfragen für die erste Wahlrunde am 23. April liegt sie seit Wochen vorne, zuletzt kam sie auf Werte zwischen 26 und 28 Prozent. Somit könnte Le Pen im ersten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten. Einen Sieg in der entscheidenden Stichwahl halten Meinungsforscher aber für unwahrscheinlich.

Größer schätzen sie hingegen die Aussichten von Emmanuel Macron ein. Der 39-Jährige liefert sich derzeit ein enges Rennen mit François Fillon um den Einzug in die Stichwahl. Über Wochen war Macron, der im vergangenen Jahr seine eigene politische Bewegung „En Marche!“ gegründet hat, im Aufwind. Doch umstrittene Äußerungen über Frankreichs Kolonialvergangenheit brachten ihn zuletzt in Bedrängnis. Aktuell kommt Macron auf 25 Prozent.

Wie bereits erwähnt, kommt es bei der Stichwahl am 7. Mai 2017 womöglich zum Duell Le Pen gegen Macron oder Fillon. Letzterer ist in Umfragen auf den dritten Platz abgesackt und würde damit den Kürzeren ziehen. Nach aktuellen Umfragen liegt er bei etwa 20 Prozent.

Weit abgeschlagen auf den Plätzen vier und fünf liegen der Sozialist Benoît Hamon (13 Prozent) und der von der kommunistischen Partei (PCF) unterstützte Jean-Luc Mélenchon (12 Prozent).

Wahl 2017 in Frankreich: Alle Infos auf Merkur.de

Am 23. April (erster Wahlgang) und am 7. Mai 2017 (Stichwahl) wählen die Franzosen das neue Staatsoberhaupt für die kommenden fünf Jahre. Alle Informationen rund um das wichtige politische Ereignis finden Sie auf der Themenseite zur Wahl auf Merkur.de.

