Frankreich-Stichwahl: Ein Kandidat laut neuester Umfrage klar vorne

München - Frankreich wählt am Sonntag, den 7. Mai, den Nachfolger von François Hollande in einem zweiten Wahlgang. Hier erfahren Sie, welches Ergebnis die Umfragen voraussagen.

Update vom 23. April 2017: Marine le Pen ist bei der Präsidentschaftswahl 2017 in der Stichwahl. Zum Fakten-Check: Wie schlimm wäre eine Präsidentin Marine le Pen wirklich?

Die Liste der Präsidentschaftskandidaten in Frankreich war lang: Elf Bewerber wollten die Nachfolge von François Hollande antreten. Am Sonntag, den 23. April, sind die Franzosen deshalb an die Urnen getreten. Doch im ersten Wahlgang konnte keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit gewinnen. Die meisten Stimmen haben der unabhängige Kandidat Emmanuel Macron und die Rechtspopulistin Marine Le Pen mit 23,9 Prozent und 21,4 Prozent erhalten. Deshalb werden Macron und Le Pen am Sonntag, den 7. Mai, in einer Stichwahl gegeneinander antreten. Dann wird sich endgültig entscheiden, wer gewonnen hat.

Die Stimmung vor der Wahl in Frankreich: Stolze Republik war skandalmüde

Ursprünglich wollten diese elf Kandidaten die Präsidentschaftswahl in Frankreich gewinnen:

Emmanuel Macron (En Marche!)

Marine Le Pen (Front National)

François Fillon (Les Républicains)

Benoît Hamon (Parti socialiste)

Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise)

Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France)

François Asselineau (Union populaire républicaine)

Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière)

Philippe Poutou (Nouveau Parti anticapitaliste)

Jean Lassalle (Résistons!)

Jacques Cheminade (Solidarité et progrès)

Vor der Wahl war die Stimmung gedrückt. Die einst so stolze Republik war skandalmüde - das wurde schon bei der ersten TV-Debatte der wichtigsten Kandidaten deutlich. Vor allem der unabhängige Kandidat Emmanuel Macron sprach häufig von Transparenz und verzichtete mit seiner Bewegung En Marche! auf eine klassische Partei. Er werde mit privaten Spenden finanziert, tausende Geber hätten im Durchschnitt 50 Euro überwiesen. „Ich bin frei, die Finanzierung ist transparent“, sagte der Ex-Bankier, dem oft unterstellt wird, Wirtschaftsinteressen zu vertreten.

François Fillon galt bei seiner Wahl zum Spitzenkandidaten der bürgerlichen Rechten als Saubermann. Seitdem jedoch litt dieses Image, denn er geriet in der Affäre um den Parlamentsjob seiner Frau richtig in Bedrängnis. Auch er sprach von Transparenz und wollte eine hochrangige Kommission einsetzen, um Reformvorschläge zu unterbreiten.

Bei den Sozialisten war Benoît Hamon der Frontmann. Der Ex-Minister mit dem linken Programm schaffte es aber nicht, die gespaltene Partei zu einen und seinen Wahlkampf in Schwung zu bringen. Auch der 49-Jährige wollte mehr Klarheit bei den Finanzen, um die Macht von Wirtschaftslobbies zu begrenzen.

Die Konservativen und die Sozialisten zeigten Schwächen, weswegen in der Mitte viel Platz war. Dort profilierte sich Emmanuel Macron. Der sozialliberale Shooting-Star Macron, der ganz klar für Europa eintritt, kann nach derzeitigen Szenarien Europafeindin Le Pen im entscheidenden Duell am 7. Mai schlagen. Aber: Die Justiz interessiert sich für einen Auftritt Macrons in Las Vegas 2016 wegen einer möglicherweise fehlenden Ausschreibung - der Ex-Minister steht dabei aber dem Vernehmen nach nicht im Mittelpunkt.

Marine Le Pen sieht sich durch den Wahlsieg von Donald Trump in den USA und den „Brexit“ der Briten gestärkt - schließlich will sie Frankreich aus der Eurozone führen und den Neuen Franc als Währung einführen. Doch auch sie ist nicht makellos. Die französische Justiz prüft schon länger, ob aus EU-Mitteln bezahlte Mitarbeiter von Europaabgeordneten der Front National in Wahrheit für die Partei tätig waren. Le Pen verzeichnet wegen des Vorgehens aber bisher keinen Beliebtheitseinbruch.

Doch Skandale sind in Frankreich vor Wahlen nichts Neues, wie die Tageszeitung La Croix neulich schrieb. So musste auch schon der damalige Weltwährungsfonds-Chef Dominique Strauss-Kahn sein Amt nach Vergewaltigungsvorwürfen aufgeben - und damit auch endgültig seine Hoffnung begraben, in seinem Heimatland 2012 zum Präsidentschaftskandidaten der Sozialisten aufzusteigen. Damals setzte sich François Hollande durch, der nach einer glücklosen Amtszeit im Élyséepalast nicht wieder antritt.

Wahl in Frankreich: So verlief der erste Wahlgang

Vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich machten viele Politiker vor allem durch Enthüllungen und Skandale auf sich aufmerksam. Der Konservative François Fillon war mit einem Ermittlungsverfahren konfrontiert, die Rechtspopulistin Marine Le Pen wehrte sich in der Affäre um fiktive Arbeitsverträge im Europaparlament, und die Justiz interessierte sich für eine US-Reise des damaligen Wirtschaftsministers und heutigen Kandidaten Emmanuel Macron.

Deswegen waren bei den Wählern vor allem Unsicherheit und Irritation groß, diagnostizierte zumindest die Tageszeitung Le Monde. Viele Wähler waren lange noch unentschlossen, nur zwei Drittel von ihnen waren sich überhaupt sicher, dass sie am 23. April zur ersten Wahlrunde zu gehen.

Das Ergebnis der ersten Wahl in Frankreich:

+ (v.l.) Francois Fillon, Benoit Hamon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron und Jean-Luc Melenchon. © AFP Kandidat Prognose Emmanuel Macron 23,9 Prozent Marine Le Pen 21,4 Prozent François Fillon 19,9 Prozent Jen-Luc Mélenchon 19,6 Prozent Benoît Hamon 6,4 Prozent Nicolas Dupont-Aignan 4,7 Prozent sonstige 4,1 Prozent

Wie Sie die Präsidentschaftswahl 2017 in Frankreich im TV und Live-Stream sehen, erfahren Sie hier. In unserem Ticker zur Wahl in Frankreich können Sie nachlesen, wie der erste Wahlgang verlaufen ist.

Stichwahl: Das sagen Umfragen für das Duell zwischen Macron und Le Pen voraus

Mit diesem Ergebnis wird bei der Stichwahl am Sonntag, den 7. Mai, Macron gegen Le Pen antreten. Umfrageinstitute sagen einen Sieg Macrons vorher. Wie die Homepage der Bundestagswahlen 2017 berichtet, kann der parteilose Kandidat mit 62 Prozent der Stimmen rechnen. Die Rechtspopulistin Le Pen würde demnach nur 38 Prozent bekommen.

Dennoch ist der Ausgang der Stichwahl weiterhin offen: Bleiben beispielsweise viele Wähler der Mitte dem zweiten Wahlgang fern, könnte Le Pen von ihrer treuen Wählerschaft profitieren.

Wahl in Frankreich: Die Programme der Élyséeanwärter

Emmanuel Macron: Der frühere Wirtschaftsminister von Präsident François Hollande will das Rechts-Links-Schema durchbrechen und tritt als unabhängiger Kandidat an. Der 39-jährige Chef der Bewegung En Marche! setzt auf Europa und damit eine Partnerschaft mit Deutschland. Er will als Präsident 120.000 Stellen im öffentlichen Dienst streichen. Laut Denkfabrik iFrap ist sein Wirtschaftsprogramm ausgeglichener als das von Fillon. Allerdings würde Schuldensünder Frankreich unter Macron 2022 immer noch ein Defizit von 0,7 Prozent der Wirtschaftsleistung haben.

+ Emmanuel Macron. © AFP

Marine Le Pen: Die Rechtspopulistin von der Front National (FN) ist eine leidenschaftliche EU-Gegnerin. Sie will die Franzosen über den Verbleib in der Union abstimmen lassen. Außerdem soll Frankreich den Euro abschaffen und das Schengen-Abkommen für das Reisen ohne Grenzkontrollen verlassen. Sie pocht auf nationale Unabhängigkeit - sie wolle nicht „Vizekanzlerin von Frau Merkel“ sein, sagte Le Pen in der Debatte. Die 48-jährige Chefin der FN sieht sich nach dem angekündigten Brexit der Briten und der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten im Aufwind. „Ich will die Einwanderung stoppen“, lautet eine ihrer Devisen.

+ Marine Le Pen. © dpa

Diese Kandidaten sind im ersten Wahlgang ausgeschieden

François Fillon: Der 63-jährige Kandidat der konservativen Republikaner wollte Frankreich eine Rosskur verordnen, um das Land wirtschaftlich wieder fit zu machen. Die Regelarbeitszeit von 35 Stunden in der Woche sollte fallen, das gesetzliche Rentenalter wollte Fillon bis 2022 auf 65 Jahre anheben. „Ich werde der Präsident der nationalen Sanierung sein“, sagte er in der TV-Debatte. Nach seinen Plänen sollten 500.000 Jobs im öffentlichen Dienst wegfallen. Die legale Einwanderung wollte der Konservative auf das strikte Minimum begrenzen, den Familiennachzug erschweren. Fillon stand wegen einer Affäre um die Beschäftigung seiner Frau in der Kritik.

+ Francois Fillon. © dpa

Jean-Luc Mélenchon: Der Chef der Bewegung La France insoumise kritisierte Europa. Er wollte über die europäischen Verträge verhandeln und über das Resultat in einem Referendum abstimmen lassen. Das Verteidigungsbündnis Nato wollte er verlassen, „um nicht mehr in Kriege verwickelt zu werden, die wir nicht kontrollieren“. Der 65 Jahre alte Linkspolitiker wollte auch ein Umwelt-Präsident sein und plädierte deshalb für den Ausstieg aus der Atomenergie.

Benoît Hamon: Der 49-jährige Spitzenkandidat der regierenden Sozialisten wollte als einziger ein Grundeinkommen einführen. In einer ersten Stufe sollten junge Menschen und Arbeitnehmer mit sehr geringem Einkommen mit 600 Euro monatlich profitieren. Kritik an hohen Kosten wies der zum linken Flügel der Parti Socialiste (PS) gehörende Ex-Minister zurück. Er trat auch dafür ein, Bankengewinne zusätzlich zu besteuern und bei öffentlichen Aufträgen einen Anteil von 50 Prozent für französische Unternehmen zu reservieren. Davon sollten vor allem Mittelständler profitieren. In der Flüchtlingspolitik strebte er ein europäisches „humanitäres Visum“ an.

+ Benoit Hamon. © dpa

pak mit dpa