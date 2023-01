300 Wagner-Söldner schwer krank? Ärzte in Luhansk verweigern offenbar Behandlung

Von: Bona Hyun

Teilen

Ukraine-Krieg: 300 Wagner sind in Luhansk schwer krank. Die Ärzte verweigern ihnen eine Behandlung. © Libkos/dpa

Viele verletzte und kranke Wagner-Söldner kamen bei den Kämpfen in der Ostukraine ins Krankenhaus. Dort wurde ihnen eine Behandlung verweigert.

Luhansk – Im Osten der Ukraine gehen die erbitterten Kämpfe weiter. Auch die Wagner-Söldner sind an den Kämpfen beteiligt und haben jüngst einen Erfolg in der Oblast Luhansk verkündet. „Blahodatne ist unter unserer Kontrolle“, ließ sich Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin von seinem Pressedienst zitieren. Viele Söldner in Luhansk sind derweil schwer verletzt worden oder erkrankt. Eine ärztliche Behandlung wird ihnen allerdings offenbar teils verweigert.

Ukraine-Krieg: 300 Wagner an HIV/AIDS oder Tuberkulose erkrankt – Ärzte verweigern Behandlung

Laut Angaben des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine sind rund 300 Söldner der Gruppe Wagner ins Krankenhaus gekommen. Doch die Ärzte in Juwilejne, im Gebiet Luhansk, hätten die Söldner nicht behandeln wollen, „weil viele der Kämpfer an HIV/AIDS, Syphilis, Tuberkulose und Lungenentzündung leiden“, schrieb der Generalstab auf Facebook.

Fast ein Jahr nach Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine versucht Russland immer wieder, die vollständige Kontrolle über die völkerrechtswidrig annektierten ukrainischen Regionen zu erlangen. Am Wochenende haben sich Ukraine und Russland tödliche Angriffe in den Regionen Donezk und Luhansk vorgeworfen. Zudem beschuldigte die ukrainische Militärverwaltung Russland, massive Deportationen an der Luhansk-Front durchzuführen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Ukrinform vermeldete.

Wagner-Gruppe erleidet Verluste: Russisches Militär soll wohl geschwächte Söldner ablösen

Die Wagner-Söldner versuchen sich trotz ihrer Verluste an Seite der russischen Soldaten weiterhin im Ukraine-Krieg zu beweisen. Doch allmählich haben sie womöglich ihr Limit erreicht. Seit der Einnahme Soledars hätten die Wagner-Gruppe keine nennenswerten Fortschritte gemacht, urteilte der US-amerikanische Thinktank Institute for the Study of War (ISW).

Russische Streitkräfte sollen deshalb die Söldner offenbar militärisch in Bachmut verstärken. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums operieren dort russische Luftlandetruppen bereits seit Anfang Januar. Das ist nach ISW-Einschätzung ein weiteres Indiz dafür, dass staatliche russische Kräfte die wohl geschwächten Wagner-Söldner in diesem Gebiet unterstützen, wenn nicht gar ersetzen sollen.

Wagner-Söldner im Ukraine-Krieg: Hohe Verluste für Prigoschin und russische Armee

Doch die Söldner sowie die russischen Truppen wollen trotz ihrer Rückschläge weiter in die Ukraine eindringen. Dafür nehmen sie auch massive Verluste in Kauf. Aus Kiew heißt es, dass Russland täglich viele Soldaten verliert. Das ist nicht unabhängig verifiziert, könnte sich aber auch in einem Boom der Bestattungsindustrie wiederspiegeln.

Auch die Wagner-Gruppe ist von den Verlusten betroffen – Wagner-Chef Prigoschin wird im Westen vorgeworfen, seine Söldner als Kanonenfutter an die Front zu schicken. Ein anonymer US-Beamter erklärte laut dem britischen Guardian am 5. Januar, dass die Privatarmee des russischen Oligarchen Prigoschin mehr als 4100 Tote und 10.000 Verwundete zu beklagen habe – darunter über 1000 Tote allein zwischen Ende November und Anfang Dezember in der Nähe von Bachmut. Mittlerweile sind laut der russischen Aktivistin Olga Romanowa nur noch 10.000 von 50.000 Söldnern am Leben. Diese Angabe ließ sich jedoch nicht überprüfen.