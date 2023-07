Britische Soldaten auf Pferden sollen polnische Grenze zu Belarus schützen

Von: Patrick Mayer

Im Rahmen der polnischen Nato-Battlegroup sind an der Grenze zu Belarus auch britische Reiter stationiert. Das Regiment nahm in der Geschichte an bekannten Schlachten teil.

München/Suwalki/Białystok - Es war ein selbstloser Einsatz Ende Mai und Anfang Juni 1940 in Nordfrankreich. Und es war ein Riesen-Sieg im Zweiten Weltkrieg gegen Verbände des Dritten Reiches, die in jenen brisanten Tagen den letztlich gescheiterten Anlauf unternahmen, große Teile der britischen Landstreitkraft mit einem Mal zu zerschlagen.

Nato-Battlegroup in Polen: Legendäres britisches Regiment schützt Grenze zu Belarus

Weil unter anderem aber Truppen des Royal-Lancers-Regiment vor Dünkirchen ihre Stellungen gegen die heranrückende deutsche Wehrmacht hielten, konnten 330.000 von 370.000 eingekesselten Soldaten des britischen Expansionsheeres sowie der französischen Armee über die südliche Nordsee hinweg nach Großbritannien evakuiert werden.

Egal, wo große Schlachten ausgefochten wurden, „The Royal Lancers“ der British Army waren immer ganz vorne mit dabei. Das war im Juni 1815 so in der „Schlacht von Waterloo“ gegen die französischen Armeen Napoleons. Und es war im August 1914 der Fall, als deutsche Truppen im Ersten Weltkrieg versuchten, über Belgien und die Region Hauts-de-France nach Paris vorzustoßen. Jetzt sind die Soldaten im Rahmen der Nato-Battlegroup Poland an der polnischen Grenze zu Belarus stationiert.

Der Ukraine-Krieg hat die Kampfverbände an der Ostflanke des westlichen Verteidigungsbündnisses schließlich in hohe Alarmbereitschaft versetzt. Da braucht es Spezialisten. So freilich auch in Polen, das traditionell skeptisch auf seine Nachbarn Russland (Exklave Kaliningrad) und Weißrussland blickt.

Tausende Wagner-Söldner in Belarus: Nato demonstriert Verteidigung der polnischen Grenze

Dort, in Belarus, befinden sich tausende Wagner-Söldner, die südöstlich der Hauptstadt Minsk ein großes Militärlager aufgeschlagen haben. Wie viele es nach dem gescheiterten Aufstand von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin in Russland genau sind, lässt sich nicht unabhängig verifizieren. Ende Juli soll ein weiterer Konvoi der paramilitärischen Privatarmee Belarus erreicht haben – zum ersten Mal mit gepanzerten Fahrzeugen. Dabei soll es sich um eine kleine Zahl schwerer „Schtschuka“-Panzerwagen handeln.

An der Nato-Ostflanke stationiert: The Royal Lancers und Reiter der polnischen Lubelska-Brigade. © Screenshot Twitter@BG_Poland_eFP

Just in dieser Gemengelage weckte die Nato-Battlegroup Poland Aufmerksamkeit, weil amerikanische und britische Soldaten in einem Manöver demonstrativ den militärisch heiklen Suwalki-Korridor (rund 100 Kilometer breit) an der polnisch-litauischen Grenze vom Hauptquartier in Orzysz aus nach Vilnius in Litauen überquerten. Dieser Grenzabschnitt gilt als Schwachstelle des Nato-Bündnisses, weil sie westlich bei Kaliningrad endet und im Osten an der belarussischen Grenze beginnt. Hier könnten, so Szenarien der Nato, belarussische und/oder russische Truppen bei einer Eskalation an die Ostsee vorstoßen und damit die Baltischen Staaten einkreisen.

Da ist Abschreckung offenbar ein probates Mittel. So überquerten eben jene Soldaten der Royal Lancers bei einer Übung am vergangenen Freitag (21. Juli) die Suwalki-Lücke auf gepanzerten Jackal-Spähwagen und fuhren durch Litauen sowie Lettland bis ins nördlichere Estland. Damit sollte wohl der russischen Armee und ihren belarussischen Verbündeten gezeigt werden, wie schnell sich Nato-Truppen im Baltikum verlegen lassen.

Nato-Ostflanke in Polen: Britische und polnische Soldaten proben auf Pferden

Zumindest posteten die Social-Media-Abteilungen der Nato-Streitkräfte unter Hochdruck Beiträge zu der Übung. Auf dem abschließenden Foto des Manövers war groß die Regimentsfahne der Royal Lancers auf einem Jackal-Fahrzeug montiert. Das martialische Logo enthält einen großen Totenkopf. Damit nicht genug: Einzelne Soldaten der Royal Lancers probten gemeinsam mit polnischen Elite-Kämpfern der 2. Lubelska-Brigade an der polnisch-belarussischen Grenze Patrouillen - auf Pferden.

Im Nordosten Polens, Anfang Juli 2023: Britische Soldaten der Royal Lancers fahren mit einem Jackal-Spähfahrzeug (vorne) in einem Nato-Militär-Konvoi. © IMAGO / ZUMA Wire

Denn: Diese sind noch immer Teil und wesentliches Merkmal des britischen Regiments, das offiziell der (neuen) britischen Königin Camilla untersteht, während King Charles III. Oberbefehlshaber der Streitkräfte des Vereinigten Königreichs ist. Ende 2022 soll die britische Armee angeblich knapp 500 Pferde gehabt haben. Geschichtlich wird so der Bogen gespannt.

Wegen russischem Überfall auf Ukraine: Britische Soldaten an polnischer Ostflanke stationiert

Denn: Auf Pferden hatten die Royal Lancers im Hochsommer 1914 den deutschen Vormarsch in Nordwestfrankreich (vorübergehend) abgewehrt. Heute sollen sie nach dem russischen Überfall auf die Ukraine Wagner-Söldnern und Minsk-Machthaber Alexander Lukaschenko den Einsatzwillen der Nato verdeutlichen. (pm)