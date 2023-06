Gescheiterter Putsch gegen Putin: Wer sind Prigoschins Hintermänner?

Von: Nail Akkoyun

In Russland wird die Wagner-Revolte heruntergespielt. Doch Prigoschin konnte auf hochrangige Sympathisanten zählen – einige sind inzwischen bekannt.

Moskau – Knapp eine Woche ist es her, als Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin mit seinen Söldnern in Russland einmarschierte und von Wladimir Putin als „Verräter“ gebrandmarkt wurde. Prigoschin selbst wollte davon nichts wissen, bezeichnete sich und seine Männer als „Patrioten“ und befahl den Marsch gen Moskau – nur um die Revolte dann kurz vor der Hauptstadt abzubrechen. Die Gründe für den mutmaßlichen Putschversuch sowie für dessen abruptes Ende sind noch immer nicht völlig klar.

Bekannt ist, dass Prigoschin seit Monaten mit dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu sowie Generalstabschef Waleri Gerassimow im Clinch lag. Etliche Male attackierte der Oligarch die beiden Männer, bezeichnete sie und einen Großteil des Militärapparats als unfähig.

Auf dem Weg zum Kreml stieß die Privatarmee auf wenig bis gar keine Gegenwehr. Dass die Wagner-Gruppe derart leichtes Spiel hatte, ist offenbar mehreren hochrangigen Sympathisanten im russischen Militär zu verdanken.

Russlands undurchsichtiger Militärapparat: Jeder ist sich selbst der Nächste

Die russische Armee besteht aus zahlreichen Truppen, Brigaden und halboffiziellen Gruppen, die nicht alle unbedingt Schoigu oder Gerassimow unterstehen. Treu ergeben sind meist nur jene, die mithilfe der beiden Männer aufgestiegen sind und seitdem lukrative Aufträge vom Verteidigungsministerium erhalten haben. Vermutlich verlangt Moskau deswegen von sämtlichen Privatarmeen, dass sie sich bis ab dem 1. Juli vertraglich an das Verteidigungsministerium binden – ein Ultimatum, welches Wagner bis zuletzt ignorierte.

Ohnehin wurde der Militärapparat seit Beginn des Ukraine-Kriegs kräftig durchmischt, Gerassimow ersetzte beispielsweise Sergej Surowikin, der bis Januar 2023 das Oberkommando über die russischen Streitkräfte in der Ukraine hatte. Es war ein Schritt, der Jewgeni Prigoschin überhaupt nicht passte. Im Gegensatz zum Kreml schätze er die Arbeit Surowikins und wünschte sich den General öffentlich zurück.

Auch an Michail Misinzew fand Prigoschin Gefallen. Dieser war bis April 2023 stellvertretender Verteidigungsminister – und trat nach seiner Entlassung zur Wagner-Gruppe über. Derzeit wird spekuliert, dass Misinzew als Vize-Kommandant bei Wagner eingesetzt wurde und dessen Beziehungen dabei halfen, die russische Stadt Rostow am Don ohne Blutvergießen einzunehmen. Darüber berichtet unter anderem der Tagesspiegel.

VIP-Mitglied bei Wagner: Sergej Surowikin war offenbar Prigoschins Doppelagent

Doch auch Sergej Surowikin soll Wagner-Mitglied gewesen sein. Dies geht aus Dokumenten hervor, die vom russischen Investigativmedium Dossier Center an den US-Sender CNN übergeben wurden. „Surowikin ist zusammen mit mindestens 30 anderen hochrangigen russischen Militär- und Geheimdienstbeamten aufgeführt, die laut Dossier Center ebenfalls VIP-Wagner-Mitglieder sind“, heißt es darin. Darüber hinaus wurde der stellvertretende Verteidigungsminister Junus-bek Jewkurow zusammen mit Prigoschin am Tag des Aufstands in Rostow am Don abgelichtet.

Auf die Unterstützung seines Doppelagenten Surowikin konnte Prigoschin schlussendlich aber trotzdem nicht zählen. In einer Videobotschaft forderte Surowikin den Wagner-Chef am Samstag (24. Juni) auf, die Waffen niederzulegen und die Revolte zu beenden. US-Geheimdienste gehen sogar davon aus, dass der General die Wagner-Gruppe verraten und den Kreml von Prigoschins Plänen informiert hatte. Doch retten konnte sich der 56-Jährige trotzdem nicht: Surowikin sei inzwischen verhaftet worden.

Laut dem Militärblogger Wladimir Romanow ist Surowikin bereits am Sonntag (25. Juni), nur einen Tag nach Prigoschins Rebellion, festgenommen worden. Ramanows Behauptungen zufolge soll Surowikin im Moskauer Internierungslager Lefortowo festgehalten werden. Über den Verbleib von Junus-bek Jewkurow und Michail Misinzew ist hingegen nichts bekannt.

Djumin statt Lukaschenko: Handelte der russische Gouverneur den Deal mit Prigoschin aus?

Ein weiterer Verbündeter, auf den Prigoschin sich verlassen haben soll, ist Alexei Djumin. Der Gouverneur der Oblast Tula war unter anderem mit der Leitung einer Sondereinsatztruppe betraut, die für die Annexion der Schwarzmeer-Halbinsel Krim im Jahr 2014 mitverantwortlich gemacht wird. Beobachterinnen und Beobachter spekulierten gar schon über Djumin als möglichen Nachfolger Putins.

Medienberichte zufolge teilen Prigoschin und Djumin nicht nur eine Antipathie gegenüber Verteidigungsminister Schoigu, sondern auch geschäftliche Interessen. Zudem war Djumin der einzige Gouverneur, der auf Prigoschins Weg nach Moskau nicht den Ausnahmezustand ausrief. Außerdem schloss sich Djumin nicht den vielen anderen regionalen Gouverneuren an, die sich am 24. Juni im Kreml versammelten, um öffentlich ihre Unterstützung für Putin zu bekunden und Prigoschin zu verurteilen.

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin in Rostow am Don, am Tag der Revolte. Neben ihm sitzen Generalleutnant Wladimir Aleksejew (r.) sowie der stellvertretende russische Verteidigungsminister Junus-Bek Ewkurow. © razgruzka_vagnera/Telegram/AFP

Eine entscheidende Rolle könnte Djumin am plötzlichen Ende des Wagner-Aufstands gespielt haben: Kurz nach der Bekanntmachung von Prigoschins Rückzug gab es Berichte, denen zufolge Djumin – und nicht der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko – einen Deal mit dem Wagner-Chef ausgehandelt habe. Während der Pressedienst des Gouverneurs dies umgehend dementierte, weigerte sich Putins Sprecher Dmitri Peskow, das Gerücht zu kommentieren.

Russlands Außenminister spielt Wagner-Revolte herunter: „Schwer mehr als ein Schlamassel“

Sechs Tage nach dem Aufstand in Russland gehen die meisten Expertinnen und Experten davon aus, dass Prigoschin durchaus Unterstützung im Militär hatte, diese aber nicht ausreichte. Dafür spricht unter anderem die Kehrtwende Surowikins, der vom Wagner-Mitglied zum mutmaßlichen Verräter wurde. Auch blieb die Unterstützung der Eliten und der Bevölkerung aus – ein Großteil verhalte sich „ohnehin völlig passiv“, sagte Sicherheitsexperte Nico Lange im Gespräch mit n-tv.de.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat den bewaffneten Söldneraufstand derweil als einen „Schlamassel“ abgetan. „Russland ist aus allen möglichen Schlamasseln – und man kann dies schwer mehr als einen Schlamassel nennen – stärker und stabiler herausgekommen“, sagte Lawrow russischen Medien zufolge. Darüber hinaus forderte er den Westen auf, sich aus innerrussischen Angelegenheiten herauszuhalten.

Doch die „Meuterei“ Prigoschins, wie Wladimir Putin selbst die Revolte bezeichnete, hat trotz aller Unklarheiten aufgezeigt, wie fragil der russische Militärapparat ist. Auch das russische Kriegsheer dürfte seit dem mutmaßlichen Putschversuch noch desillusionierter als zuvor sein. Es ist daher offenbar nur eine Frage der Zeit, bis der nächste Usurpator nach Putins Thron greift. (nak)