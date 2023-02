„Fleisch für den Fleischwolf“ Wagner-Rekrut desertiert und flüchtet per Anhalter von der Front

Von: Nail Akkoyun

Als Putins Schattenarmee bedient sich die Wagner-Gruppe regelmäßig in russischen Gefängnissen – doch ein Rekrut ergreift die Chance und flüchtet.

Luhansk/Moskau – Nikolai Troschkin, ein Gefängnisinsasse, der von der russischen Wagner-Gruppe für den Ukraine-Krieg rekrutiert wurde, hat die Söldnertruppe auf eigene Faust verlassen. Der frühere Häftling soll in der ukrainischen Oblast Luhansk desertiert und anschließend mit einem Bus und einer Mitfahrgelegenheit zurück nach Russland geflohen sein. Dort hält der Mann sich aus Angst vor Rache versteckt, wie er in einem Interview sagte.

„Wir dachten, dass wir mit den angeheuerten Kämpfern gleichgestellt wären, dass wir uns nicht unterscheiden würden, aber in Wirklichkeit machen sie nur Angriffsteams aus den Häftlingen, und das ist das Fleisch für den Fleischwolf“, sagte Troschkin der unabhängigen russischen Zeitung MediaZona.

Die Schilderung deckt sich mit Berichten, denen zufolge die Wagner-Gruppe frisch rekrutierte Häftlinge für die erste Angriffswelle im Kampf gegen ukrainische Truppen nutzt. Die russische Schattenarmee ist für ihre brutale Vorgehensweise berüchtigt – selbst vor Hinrichtungen in den eigenen Reihen schrecken die Söldner nicht zurück. Auch Troschkin sagte: „Wenn du dich weigerst, etwas zu tun, werden sie dich sofort aus dem Weg räumen.“

Ein Söldner der Wagner-Gruppe läuft eine Straße in der Region Luhansk entlang. (Archivfoto) © Viktor Antonyuk/Imago

Für den Einsatz im Ukraine-Krieg: Prigoschin machte Hoffnung auf Begnadigung

Troschkin erzählte auch von seiner Rekrutierung, die persönlich von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin vorgenommen worden sein soll. „Wir unterschrieben ein Papier, in dem stand, wer im Falle unseres Todes zu benachrichtigen ist, und dass ich mich bereit erkläre, an der Militäroperation teilzunehmen und die Aufgaben des Verteidigungsministeriums zu erfüllen, auch wenn ich sterben könnte“, sagte der Russe.

Hätte er sich gegen den Einsatz im Ukraine-Krieg entschieden, hätte er noch ein paar Jahre in einer Strafkolonie in Sibirien zu verbüßen – doch Prigoschin hätte den Gefangenen einen Ausweg präsentiert und „farbenfroh“ von ihrer Chance auf eine Begnadigung erzählt. Kurz darauf sei Troschkin zusammen mit rund 200 anderen Häftlingen abtransportiert und in die Ukraine geschickt worden.

Hinrichtung in Luhansk: Rekrut sah, wie zwei Männer erschossen wurden

Kaum in der besetzten Region Luhansk angekommen – eine der vier von Russland annektierten Gebiete im Osten des Landes – sei der Mann rasch mit der Brutalität der Wagner-Söldner konfrontiert gewesen. „Zwei Typen, die an einem Kontrollpunkt standen, haben etwas gestohlen und wurden sofort erschossen. Der Ausbilder sagte, dass einer auf die Knie ging und um Vergebung bat, aber mit Würde starb, indem er sagte: ‚Wiederhole nicht meine Fehler‘“, so Troschkin.

Wohl wissend, dass sie nicht lebend zurückkommen würden, seien kürzlich rekrutierte Gefängnisinsassen auf „Selbstmordmissionen“ geschickt worden. „Das ist einfach nur grober Unfug, um es grob auszudrücken“, sagte er. Sie würden „Tausenden erzählen, dass alles gut ist“, obwohl in Wahrheit „90 Prozent sterben“ würden.

Wagner-Gruppe im Ukraine-Krieg: Troschkin flüchtete mit Bus nach Moskau

Troschkin selbst sei geflohen, nachdem ihr Ausbildungslager unter Beschuss durch ukrainische Streitkräfte geraten war. Nachdem er seine Militärausrüstung abgelegt und Zivilkleidung angezogen hatte, sei er mit dem Bus von Donezk nach Moskau gefahren und habe schließlich eine Mitfahrgelegenheit genutzt, um zurück in die Heimat zu gelangen.

In Russland habe Nikolai Troschkin, aus Angst vor rechtlichen Konsequenzen, zunächst geplant, ins Gefängnis zurückzukehren. Dann habe er aber realisiert, dass er nicht von den Behörden gesucht werden. „Was bringt es, ins Gefängnis zurückzukehren? Ich bin doch schon frei, ich bin begnadigt. Aber wegen Wagner muss ich mich verstecken“. (nak)