Warum zog sich Prigoschin zurück? Erste Thesen kursieren

Von: Sophia Lother

Plötzlich marschierten Prigoschins Wagner-Truppen in Russland ein, besetzten Gebiete und zogen nach Moskau. Genauso plötzlich endete der Aufstand, doch was ist der Grund?

Moskau – Die Meldung schlug ein wie eine Bombe. Jewgeni Prigoschin, der sich im Ukraine-Krieg mehrfach lautstark über die russische Militärführung beschwerte, marschierte mit seinen Wagner-Söldnern nach Russland ein. Schnell überschlugen sich die Ereignisse. Wichtige Sicherheitseinrichtungen wurden in der südrussischen Stadt Rostow besetzt, Militärflugzeuge abgeschossen und mehrere russische Soldaten verloren ihr Leben. In Moskau wurden Straßensperren errichtet. Militärfahrzeuge waren auf den Straßen zu sehen. Plötzlich betrug der Abstand von Prigoschins Wagner-Söldnern zu Wladimir Putin und seiner Militärführung in Moskau nicht mehr 400, sondern nur noch 100 Kilometer.

Und dann die Wende. Zunächst berichtete es der belarussische Machthaber Lukaschenko, anschließend bestätigte es Prigoschin selbst: Man sei zu einer Einigung gekommen. Er werde seine Wagner-Söldner abziehen. Der Vorfall löste sich fast so schnell in scheinbares Wohlgefallen auf, wie er entstanden war. Doch was war hier passiert, was hat Prigoschin zum Umdenken bewegt? Immerhin waren sich Fachleute wie der CIA-Geheimdienstoffizier Steve Hall sicher, dass der Wagner-Boss das „Risiko kennt“ und überzeugt von seinem Sieg sein müsse. Expertinnen und Experten haben die Situation inzwischen analysiert – und kommen zu unterschiedlichen Schlüssen.

Dieses vom Prigoschin Pressedienst zur Verfügung gestellte Videostandbild zeigt Jewgeni Prigoschin, Chef der Söldnertruppe Wagner, bei einer Videoansprache – angeblich in Rostow am Don. © Telegram/AFP

Wagner-Aufstand in Russland: Warum zog sich Prigoschin derart plötzlich zurück?

Der Wagner-Chef selbst begründete den Rückzug damit, dass „kein Blut vergossen werden solle“. Das erklärte er in einer von seinem Pressedienst am Samstagabend (24. Juni) auf Telegram veröffentlichten Sprachnachricht. Seiner Aussage nach war bis dahin „nicht ein Tropfen Blut unserer Kämpfer“ geflossen und man wolle ein „blutiges Massaker in Russland“ verhindern. Dass es zu etlichen Todesopfern auf beiden Seiten gekommen ist, gilt inzwischen allerdings zumindest auf russischer Seite als gesichert, wie unter anderem die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Militärblogger meldete.

Politikwissenschaftler Carlo Masala analysierte in den ARD-„Tagesthemen“ vom Samstag, es könne es diverse Gründe für den Wagner-Rückzug aus Russland geben. „Zum einen könnte es sein, dass er sich mehr Unterstützung aus dem russischen Sicherheitsapparat für seinen Vormarsch erhofft und diese nicht erhalten hat“, sagte der Experte. Zum anderen könne Prigoschin die Vereinbarung „für sich durchaus als Sieg werten“. Er habe den Putsch ja gegen die Leitung des russischen Militärs gestartet und bekomme nun diverse Zugeständnisse.

Wieso endete der Wagner-Aufstand von Prigoschin derart abrupt? Fachleute äußern sich

Ein weiterer Grund könnte laut Masala sein, dass man Prigoschin mit härteren militärischen Schlägen gedroht habe. Es sei verwunderlich gewesen, dass die russische Luftwaffe zuvor nicht „so heftig“ versucht habe, den Vormarsch nach Moskau aufzuhalten. Prigoschin könne gefürchtet haben, „dass seine Truppen“ das schärfere Vorgehen „nicht überleben werden“.

Den ersten Punkt halten offenbar auch das Auswärtige Amt und das Bundesverteidigungsministerium für relevant. In einer mündlichen Unterrichtung der Obleute der Bundestagsausschüsse für Auswärtiges und Verteidigung sei zu vernehmen gewesen, dass Prigoschin offenbar nicht die erhoffte Unterstützung von staatlichen russischen Kräften erhalten habe. Das berichtete das Nachrichtenmagazin Der Spiegel.

Mögliche Grüne für Wagner-Abzug aus Russland: Expertin sieht Prigoschins Narrativ als mögliche Ursache

Prigoschin könnte hoch gepokert haben, erklärt auch Marina Miron, Militär-Analystin des King College in London, der Deutschen Welle. Er könne sich wesentlich mehr Unterstützung erwartet haben, seitens der Bevölkerung und seitens der russischen Soldaten. Er habe sich hier offenbar verkalkuliert und blutige Eskalationen verhindern wollen, so die Expertin. Einen überraschenden Punkt macht Miron außerdem noch aus. Der Wagner-Boss könne realisiert haben, dass er mit seinem Vorgehen seinem eigenen Narrativ schade. Prigoschin, der sich immer als Sprecher der Soldaten Russlands inszeniert habe, hätte plötzlich gegen ebendiese kämpfen müssen. Das hätte möglicherweise auch dessen Ruf als Patriot geschadet, urteilte die Expertin.

Bisher ist noch vieles unklar, doch die Tendenz der Fachleute ist eindeutig. Viele sind sich auch sicher, dass Putins Ruf durch den Wagner-Aufstand enormen Schaden davongetragen hat.