Süßigkeiten für Prigoschins Söldner: So reagierten die Menschen in Russland auf den Wagner-Aufstand

Rebellion im Ukraine-Krieg

Autor Franziska Schwarz

Nach dem Wagner-Spuk in Rostow sind die Meinungen der Menschen vor Ort gespalten. Manche sind skeptisch, andere sehen in ihnen Helden.

Rostow – In Rostow am Don herrschte am 24. Juni in erster Linie Erleichterung. „Wagner! Wagner!“, sangen Dutzende Menschen vor Ort nach Angaben der Moscow Times vor dem russischen Armee-Hauptquartier. Andere wiederum empfingen die meuternden Söldner dem Guardian zufolge als „Helden“.

Ein 33-jähriger Trucker in Rostow zeigte sich im Gespräch mit der Moscow Times überzeugt, die Wagner-Söldner hätten mit ihrem Aufstand „richtig“ gehandelt. Mit Blick auf den Ukraine-Krieg sagte der Russe: „Man kann sie nicht einfach mit nichts zurücklassen … diese Jungs haben viel für unser Land getan.“ Auf einem großen blauen Banner im Rostower Stadtpark stand laut dem Bericht: „Brüder, lasst uns kein Blutvergießen zulassen, hier gibt es keine Feinde, wir können nur gemeinsam gewinnen.“

Menschen in Rostow zum Wagner-Aufstand: „Ich verstehe sie einigermaßen“

Ein Rentner in Rostow befand, er habe „Respekt“ vor den Wagner-Söldnern: „Ich verstehe sie einigermaßen.“ Er fügte jedoch hinzu, dass Wagner-Chef Prigoschin seine Meinungsverschiedenheiten mit der russischen Militärführung anders hätten lösen sollen. „Sie kamen mit Waffen. Es hätte ein echtes Durcheinander werden können.“ Präsident Wladimir Putin solle auf sein „ältere“ Militärführung „aufpassen“, warnte der Mann. Eine 76-jährige Lehrerin hingegen zeigte sich „sehr verärgert“ über die Rebellion, die ihre Stadt erreichte.

Rostow und der Wagner-Aufstand vom 24. Juni 2023 Hintergründe zum Aufstand der Wagner-Söldner: Wagner-Kämpfer marschierten von der Ukraine aus mit dem Ziel nach Russland ein, die Militärführung in Moskau zu stürzen. Am 24. Juni nahmen sie das wichtige Armee-Hauptquartier in der südrussischen Stadt Rostow ein – und dies „ohne einen einzigen Schuss“, erklärte Jewgeni Prigoschin, Chef der Wagner-Gruppe. Das Quartier ist ein wichtiger Standort für den russischen Krieg in der Ukraine. Schließlich machte die Söldnertruppe Wagner kehrt. Seine Kämpfer kehrten in ihre Feldlager zurück, um ein Blutbad in Russland zu vermeiden, teilte Prigoschin am Abend des Tages überraschend mit. Das Ende des Aufstands hatte nach Angaben aus Minsk der belarussische Staatschef Alexander Lukaschenko mit Prigoschin ausgehandelt. Kremlchef Wladimir Putin hatte die aufständischen Wagner-Söldner zuvor in einer Fernsehansprache als „Verräter“ bezeichnet, die „unweigerlich bestraft“ würden. Der Aufstand sei eine „tödliche Bedrohung“ für Russland. Putin rief die Russen zur „Einigkeit“ auf und betonte, er werde einen Bürgerkrieg in Russland nicht zulassen.

Rostow am Don: Kekse für Wagner-Söldner

Ein ähnliches Stimmungsbild vor Ort zeichnete der Guardian. „Schämen Sie sich! Sind Sie die Beschützer unseres Vaterlandes oder nicht?“ sagte ein Einheimischer über die Wagner-Söldner.

Einige Personen hingegen empfingen sie als Helden und brachten ihnen Wasser und Süßigkeiten. „Endlich können wir sie zu Hause willkommen heißen“, sagte eine 36-jährige Russin. „Die Armee hat von Anfang an falsch gekämpft und zu viel [Druck] auf diese Jungs ausgeübt. In Bachmut, überall. Und sehen Sie, was passiert? Unsere eigene Armee versucht, uns davon abzuhalten, diesen Krieg zu gewinnen“, so ihre Meinung.

„Warum bringe ich Essen mit? Weil wir nette Menschen sind“, sagte eine Frau mit einer Packung Kekse in der Hand. „Das mache nicht nur ich. Die Leute bringen Piroggen, Äpfel und Chips mit.“ Ein anderer Russe sagte dem Guardian: „Ich kann nicht beurteilen, ob viele Menschen die Wagner-Söldner tatsächlich unterstützen oder nicht. Sie sind auch wütend über den Krieg und seinen Verlauf.“ (frs)

