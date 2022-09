Zoff um Wagenknecht-Rede: Bartsch lehnt Maulkorb ab

Von: Jens Kiffmeier

Teilen

Chaos bei der Linken: Nach dem umstrittenen Wagenknecht-Auftritt lehnt die Fraktionsspitze ein Redeverbot für die Parteirebellin ab. Doch der Streit schwelt weiter.

Berlin – Bei der Linken hängt der Haussegen weiterhin schief: Nach der umstrittenen Rede von Sahra Wagenknecht im Bundestag will die Fraktionsspitze keine Konsequenzen ziehen. So wies Fraktionschef Dietmar Bartsch die Forderung nach einem Redeverbot für die Parteirebellin ab. Bei allen Differenzen – so etwas gebe es im Parlament nicht, sagte der Linkspolitiker dem Stern. Auch abweichende Meinungen seien zulässig und müssten erkennbar bleiben. Mit seiner Haltung provoziert er aber weiterhin viele seiner Genossinnen und Genossen.

Nach Rede im Bundestag: Sahra Wagenknecht (Die Linke) bringt Fraktionschef Dietmar Bartsch in Bedrängnis

Hintergrund ist ein Auftritt von Sahra Wagenknecht in der Generaldebatte im Bundestag, mit dem sie ihre Partei in den Schwitzkasten nimmt. In ihrer Rede hatte die ehemalige Fraktionsvorsitzende für einen freundlichen Russland-Kurs und für die Abschaffung der westlichen Sanktionen geworben. Sie warf der Bundesregierung vor, in der Auseinandersetzung mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin einen falschen Wirtschaftskrieg zu führen. Die Wortwahl erschien vielen Parteifreunden analog zur Position der rechtspopulistischen AfD. Außerdem hatten Fraktion und Partei in mehreren Beschlüssen sich ausdrücklich für die Solidarität mit der Ukraine und für die Beibehaltung scharfer Sanktionen ausgesprochen.

Ihre Rede im Bundestag setzt ihn unter Druck: Sahra Wagenknecht und Fraktionschef Dietmar Bartsch (Die Linke). © Carsten Koall/dpa

Aus Sicht von Bartsch ist der Wagenknecht-Auftritt eine schwierige Gratwanderung in der Politik der Linken. „Es darf keine Verkehrung geben“, stellte er klar. Grundsätzlich sollten sich die Abgeordneten auch an die Beschlüsse der Partei halten. Aber es gebe halt einen „Korridor“, in dem man sich bewegen kann. Tatsächlich steht Wagenknecht nicht komplett alleine mit ihrer Meinung. In einer Online-Petition unterstützen 6000 Unterzeichner den Kurs, den die Ex-Fraktionschefin im Bundestag skizziert hatte.

Streit bei der Linkspartei: Bartsch lehnt Rücktritt nach Wagenknecht-Rede ab und weist Redeverbot zurück

Dementsprechend groß bleibt die Unruhe in der Linken. Denn während Wagenknecht ihre Truppen um sich herum sammelt, bestehen viele andere auf Konsequenzen. Sie werfen der Fraktionsführung vor, dass Wagenknecht eigentlich gar nicht als Rednerin hätte auftreten dürfen. Denn ihre konträre Position in der Russland-Frage waren hinlänglich bekannt. In einem offenen Brief hatten mehrere Fraktions- und Parteimitglieder deswegen den Rücktritt von Bartsch gefordert. Doch der lehnt ab. Dem werde er „sicherlich nicht nachkommen“, sagte er dem Stern.



Mit unserem Newsletter verpassen Sie nichts mehr aus ihrer Umgebung, Deutschland und der Welt – jetzt kostenlos anmelden!



Doch ob er mit der Ansage den Parteifrieden wieder herstellen kann, ist eher unwahrscheinlich. Prominente Parteimitglieder wie Ulrich Schneider oder Fabio di Masi verließen die Partei bereits aus Protest. Immer wieder tauchen Gerüchte um eine Spaltung der Fraktion auf. Doch Bartsch übte sich in Durchhalteparolen. Diese Gefahr bestehe nicht, versicherte der Fraktionsboss. „Ich sage voraus: Die Fraktion wird zusammenbleiben.“