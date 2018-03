VW-Vorstand behauptet bei „Anne Will“: „Unsere Diesel sind die besten der Welt“

Kurioser Auftritt bei „Anne Will“: Mitten im Diesel-Skandal überrascht VW-Vorstand Herbert Diess mit selbstbewussten Aussagen.

Berlin - Das Diesel-Dilemma sorgt nicht nur für dicke Luft in deutschen Städten, sondern auch in der TV-Talkrunde bei Anne Will. Die Moderatorin sucht am Sonntagabend einen Verantwortlichen für das Diesel-Chaos, nachdem das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig ein Urteil gefällt hat, das Städten erlaubt, Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge zu verhängen. Doch Wills Gäste waschen sich die Hände in Unschuld und sorgen für kuriose Momente.

Besonderes Aufsehen erregt Herbert Diess, Mitglied des Konzernvorstandes der Volkswagen AG. Er betont, dass VW nicht für Nachrüstungen von manipulierten Diesel-Fahrzeugen zahlen will, sondern allein auf Software-Updates setze. Zwischenrufe von der grünen Fraktionschefin im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, dass VW die Leute betrogen habe, ignoriert er und gibt lediglich zu, „Stickoxide sind gefährlich, sie sind unangenehm in der Stadt“.

Im Internet-Forum zur Sendung ist die Empörung über Diess‘ Verhalten groß. „Da werden mit voller Absicht Autos produziert, die betrügerisch auf die Straßen geschickt werden“, schreibt ein User. Diess hingegen weist nur darauf hin: „Unsere Diesel sind die besten der Welt, sowohl vor wie nach der Nachrüstung“.

Zur Frage von Anne Will, ob eine Hardware-Umrüstung betroffener Fahrzeuge für VW zu teuer sei, schweigt der VW-Vorstand dann schließlich. Das empört auch einige Twitter-User.

Zum aus der Haut fahren, zum Kotzen: die beiden Herren bei #annewill . Der #VWManager, der sich heraus redet und der unsägliche Minister Schmidt, der den Deutschen schon die Weiterverwendung von Glyphosat eingebrockt hat und sich jetzt wieder auf die Seite der Industrie stellt! — Barbara (@BarbaraPlaetzer) 4. März 2018

Nico Rosberg verwahrt sich vor Politikfragen

Auch die anderen Gäste, der derzeit verantwortliche Minister für Verkehr, Christian Schmidt (CSU), und der Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel sparen nicht mit Schuldzuweisungen - wenn auch in ganz unterschiedliche Richtungen. Geisel erachtet die Autoindustrie als schuldig und Schmidt stellt die Diskussion in Frage: „Warum müssen wir in Deutschland eigentlich immer einen Schuldigen suchen?“.

Sichtlich unwohl fühlte sich auch Formel-1-Fahrer Nico Rosberg. Ausgerechnet in der Polit-Talkrunde entgegnete er Anne Will auf eine Frage zum Individual-Verkehr der Zukunft: „Jetzt kommen Sie hier auch schon mit Politikfragen“.

Wie die Luft in deutschen Städten sauberer wird, ohne dass die 12 Millionen Dieselfahrer in Deutschland die Einzigen sind, die dafür bezahlen, kann am Ende des Abends aber niemand von Wills Gästen beantworten.

jif