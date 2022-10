Der Traum der Vier-Tage-Woche: Folgt Niedersachsen dem Vorbild Belgiens?

Von: Alexander Eser-Ruperti

Die Vier-Tage-Woche soll etwas Flexibilität in die Arbeitswelt bringen. Auch in Niedersachsen scheinen sich Arbeitgeber zunehmend mit dem Modell zu befassen.

Hannover – „Wer sich vor Trends und Neuerungen verschließt, wird langfristig keinen Erfolg haben“ – es ist das Wording eines Arbeitgeberverbandes. Urheberin ist Wiebke Krohn, ihres Zeichens stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Arbeitgeberverbandes Lüneburg-Nordostniedersachsen. Sie nimmt damit Bezug auf die zunehmende Debatte um die Vier-Tage-Woche, die in anderen Ländern bereits zu konkreten Ergebnissen geführt hat. Auch in Niedersachsen scheint das neue Arbeitsmodell zunehmend zum Thema zu werden. Die Corona-Pandemie hat etwa am Beispiel Homeoffice gezeigt: Die Arbeitswelt befindet sich im Wandel.

Vier-Tage-Woche in Deutschland: Auch in Niedersachsen ist das neue Modell für die Zukunft ein Thema

Die Vier-Tage-Woche als Modell für die Zukunft in Deutschland scheint auch in Niedersachsen ein Thema zu sein. Wiebke Krohns Verband vertritt insgesamt 750 Unternehmen in der Region. Krohn glaubt, mit dem Modell ließe sich unter anderem der Fachkräftemangel bekämpfen. Sie sagt laut FAZ: „Sollten sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf ein Arbeitsmodell für eine Vier-Tage-Woche einigen, kann es aus meiner Sicht Vorteile in Bezug auf die Produktivität, Work-Life-Balance, Modernisierung des Geschäftsmodells sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf geben.“

Unterstützung aus der Bevölkerung wäre einem derartigen Versuch offenbar gewiss, darauf zumindest lässt eine Forsa-Umfrage schließen. Insgesamt 71 Prozent der befragten Deutschen hatten laut FAZ ihre grundsätzliche Zustimmung signalisiert. Laut Berichten der Tagesschau setzen etwa im Handwerk inzwischen bereits einige Unternehmen in Deutschland auf neue Arbeitszeitmodelle, um so dem Rückgang an neuen Arbeitskräften zu begegnen. Klassische Arbeitszeitmodelle stehen zunehmend infrage.

Großbritannien mit Pilotprojekt: Wechsel von 5- auf zur 4-Tage-Woche – insgesamt 73 Unternehmen beteiligt

Wie der MDR berichtet, läuft im Regierungsbereich des neuen Premierministers Rishi Sunak derzeit eines der bisher größten Pilotprojekte zur Vier-Tage-Woche: Insgesamt 73 Unternehmen beteiligen sich an dem Versuch, der im Sommer, genauer im Juni, gestartet war. Die beteiligten Unternehmen unterscheiden sich dabei sowohl in Branche als auch in ihrer Größe. Insgesamt ist das Projekt auf sechs Monate Laufzeit angelegt. Über alle Unternehmen hinweg sind mehr als 3.300 Beschäftigte Teil des Versuchs. Auch in den USA, Neuseeland, Kanada oder Australien laufen auf sechs Monate angelegte Versuche.



Nach der Hälfte des Projekts in Großbritannien hatten 41 der 73 Unternehmen an einer Umfrage zu der Frage teilgenommen, wie sie das Projekt bisher bewerten würden. Insgesamt 88 Prozent von ihnen erklärten, bisher liefe es „gut“ oder „sehr gut“, weshalb es „wahrscheinlich“ oder „sehr wahrscheinlich“ sei, dass sie den Modus langfristig erwägen würden. Insgesamt 95 Prozent der Unternehmen verzeichneten keinen Rückgang in der Produktivität. Zur eigentlich entscheidenden Perspektive, nämlich der, der Arbeitnehmerseite, ist bisher wenig bekannt: Wie wirkt sich das Modell auf die Belastung der Belegschaft aus, positiv oder negativ? Es gibt noch wichtige Fragen zu klären.

Die Vier-Tage-Woche ist in Belgien inzwischen ein gesetzliches Recht

Derweil ist die Vier-Tage-Woche in Belgien inzwischen ein gesetzliches Recht. Belgiens Premierminister Alexander De Croo hatte im Februar die Möglichkeit zur Vier-Tage-Woche verankert. Dabei geht es allerdings lediglich um eine unterschiedliche Verteilung der Arbeit, von fünf auf vier Tage – die eigentliche Gesamtarbeitszeit bleibt gleich, ebenso das Gehalt. Das Modell unterscheidet sich damit etwa von Konzepten wie dem 100-80-100-Prinzip: Dieses sieht 100 Prozent Bezüge, bei 80 Prozent der Zeit und 100 Prozent der Leistung vor.