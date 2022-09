Ampel plant Inflationsprämie: Wer von der Hilfe aus dem 3. Entlastungspaket profitiert

Von: Jan Knötzsch

Die Ampelkoalition will mit einem 3. Entlastungspaket in der Gaskrise helfen. Darin soll eine Inflationsprämie enthalten sein. Für wen die Hilfe ist.

Update vom 4. September um 9:39 Uhr: Es ist vollbracht: Das 3. Entlastungspaket kommt. Olaf Scholz wird die Details der Entscheidung bekannt geben. Wer schlussendlich profitieren wird, ist noch nicht durchgedrungen. Allerdings wird erwartet, dass Hilfen für zahlreiche Bürger kommen könnten.

Update vom 3. September um 10:44 Uhr: Die Ampel spricht am Samstag über das 3. Entlastungspaket. Unklar ist zwar noch, wer profitiert, allerdings können sich wohl einige Bürger auf weitere Hilfen vom Staat einstellen. Die Inflationsprämie könnte sich dabei als wichtiges Instrument erweisen, um die Mehrbelastungen für die Verbraucher abzufangen.

Inflationsprämie aus dem 3. Entlastungspaket: Wer bekommt den Bonus ausgezahlt?

Erstmeldung vom 1. September um 10:33 Uhr: Berlin – Sie tagten und tagten. Auf ihrer Klausursitzung auf Schloss Meseberg hat sich die Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen um Kanzler Olaf Scholz (SPD) damit beschäftigt, wie die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland in der Gaskrise noch mehr entlastet werden können. Herausgekommen sind konkretere Ideen für das 3. Entlastungspaket, das Finanzminister Christian Lindner (FDP) als „wuchtiges Entlastungspaket“ bezeichnet. Über die genauen Inhalte wollten Regierungspartner offiziell noch keine Angaben machen. Angeblich aber soll das 3. Entlastungspaket, das die Politik schnürt, auch eine Inflationsprämie beinhalten.

Was ist die Inflationsprämie genau? Wann kommt die Inflationsprämie? Wie hoch ist sie und wer soll sie überhaupt bekommen? Die wichtigsten Antworten zum Thema.

Wie hoch wird die Inflationsprämie sein? Wer bekommt die Zahlung aus dem 3. Entlastungspaket?

Auch, wenn Scholz, Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vorerst keine Details verraten haben, macht nach der Klausurtagung in Meseberg immer mehr die Idee der Inflationsprämie die Runde. Zuerst hatte am Mittwoch, 31. August 2022, der Nachrichtensender n-tv unter Berufung auf Regierungskreise darüber berichtet, dass es im Zuge des 3. Entlastungspakets, das in Deutschland für Sorge tragen soll, dass die Bürgerinnen und Bürger in der Gaskrise noch mehr entlastet werden. Ab dem, 1. Oktober aber kommt auf die Bevölkerung in Deutschland erst einmal die Gasumlage zu – so teuer werden die Mehrkosten.

Eine Inflationsprämie von einmalig 800 bis 1500 Euro könnte im Zuge des 3. Entlastungspakets an bestimmte Bürgerinnen und Bürger ausgezahlt werden. © Kay Nietfeld/dpa/Montage

Für wen kommt die Inflationsprämie: Ampel will auch Mittelverdiener mit 3. Entlastungspaket helfen

Bei der Inflationsprämie, die im 3. Entlastungspaket der Bundesregierung enthalten sein soll, müssen die Bürgerinnen und Bürger diesmal nichts bezahlen. Das sagt ja allein schon der Name: Prämien erhält man schließlich. Doch für wen ist die mögliche Inflationsprämie aus dem 3. Entlastungspaket gedacht? Und wie hoch ist sie? Der Reihe nach: Bei der Inflationsprämie handelt es sich um eine Einmalzahlung. Nach Angaben mehrerer übereinstimmender Medienberichte soll die Inflationsprämie, die Bestandteil des 3. Entlastungspakets sein soll, zwischen 800 und 1500 Euro betragen.

Inflationsprämie bleibt steuerfrei: Einkommensgrenze entscheidet über Hilfe aus 3. Entlastungspaket – auch Rentner profitieren

Die Inflationsprämie soll an die Betroffenen steuerfrei ausgezahlt werden. Mit der Auszahlung der Inflationsprämie soll die in Deutschland vorherrschenden hohen Energiepreise ausgleichen, wegen der die Menschen schon im September 2022 als Teil des Entlastungspakets 2022 eine Einmalzahlung erhalten sollen: die Energiepauschale. Auch Rentner sollen in den Genuss der staatlichen Hilfe mit dem Namen Inflationsprämie bekommen. Diese waren bei den vorherigen Entlastungspaketen, zumindest direkt, noch fast leer ausgegangen. Das Geld aus der Inflationsprämie soll es für kleine und mittlere Einkommen geben.

Was ist Inflation? Inflation bedeutet mit anderen Worten: Teuerung. Die Inflationsrate gibt in Prozenten an, wie sehr die Preise für Waren oder Dienstleistungen in einem Zeitraum steigen. Wenn Preise steigen, verliert Geld an Wert,

Nachdem im Anschluss an die Klausurtagung der Regierung in Meseburg und die anschließende Pressekonferenz mit Scholz, Lindner und Habeck noch nicht klar war, was unter „kleinem“ oder „mittlerem“ Einkommen zu verstehen ist und konkrete Einkommensgrenzen unbekannt blieben, hat sich anschließend zumindest die SPD als eine der drei an der Bundesregierung beteiligten Parteien, die die Inflationsprämie als Bestandteil des 3. Entlastungspakets ins Rennen schicken wollen, in dieser Hinsicht geäußert. In Person von Saskia Esken, der Vorsitzenden der SPD. Bei RTL nannte Esken für die geplante Inflationsprämie für Gering- und Mittelverdiener eine erste Bezugsgrenze.

Inflationsprämie Einkommensgrenze: Für wen die Einmalzahlung vorgesehen ist

Demnach gilt als mittleres Einkommen in Deutschland ein Bruttoeinkommen von 40.000 Euro im Jahr. Ob letztlich diese Einkommensgrenze bei der Verteilung der Inflationsprämie am Ende tatsächlich als Maßstab für den Begriff mittleres Einkommen gelten wird und alle, die dann in dieser Gruppe liegen, auch in den Genuss der Inflationsprämie kommen, bleibt noch abzuwarten. Um zu definieren, was ein mittleres Einkommen ist und wer als Mittelverdiener dann berechtigt ist, die Inflationsprämie zu bekommen, lohnt vielleicht aber auch ein Blick auf Daten über die Durchschnittseinkommen der Menschen in Deutschland. Das Statistische Bundesamt kommt auf ein durchschnittliches Monatseinkommen von 4.100 Euro brutto.

Was passiert, wenn die Inflation steigt? Eine Inflation sorgt dafür, dass Ersparnisse entwertet wird. Die Folge: Die Spar-Neigung in der Bevölkerung nimmt ab oder aber gespartes Geld wird in Sachwerten angelegt. Das wiederum schränkt die Möglichkeiten von Banken ein, Kredite an Unternehmen zur Finanzierung von Investitionen zu vergeben.

Solange nicht geklärt ist, welche Einkommensgrenzen gelten, ist ebenso fraglich, wann die Inflationsprämie an die berechtigten Bürgerinnen und Bürger ausgezahlt. Wie schon bei den anderen Maßnahmen aus den Entlastungspaketen der Regierung dürfte aber damit zu rechnen, sein, dass es eine gewisse Vorlaufzeit gibt, ehe die Inflationsprämie. Um endgültig sagen zu können, ab wann die Auszahlung der Inflationsprämie beginnt, müssen diverse organisatorische Dinge geklärt und mögliche Fragezeichen und Hürden aus dem Weg geräumt werden. Daher ist davon auszugehen, dass die Inflationsprämie womöglich nicht vor Beginn des Jahres 2023 ausgezahlt wird.