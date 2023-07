Trotz Warnung von Experten: Viagra könnte bald ohne Rezept zu kaufen sein

Blaue Pille

+ © Christophe Gateau/dpa Viagra hat dem Hersteller Pfizer Milliardengewinne eingebracht © Christophe Gateau/dpa

An diesem Dienstag geben Experten eine Empfehlung ab: Soll Viagra bald rezeptfrei zu kaufen sein? Fachverbände sind alarmiert – vor allem wegen eines Risikos, das wenige kennen.

Köln – Ein Expertengremium des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) in Bonn entscheidet am Dienstag über einen brisanten Antrag. Es geht um den Wirkstoff Sildenafil, besser bekannt als Viagra, in der Dosierung 25 Milligramm und die Frage, ob man die Pille künftig ohne Rezept schlucken darf. Einen ähnlichen Antrag hatte das Gremium im Januar 2022 bereits abgelehnt. Damals ging es um die doppelte Dosis von 50 Milligramm.

Die Geschichte von Viagra beginnt im Jahr 1998 mit einem Zufall. Denn eigentlich wurde an einem Medikament geforscht, das den Blutdruck senken und Gefäße bei bestimmten Herzerkrankungen erweitern sollte. Doch in ersten Studien berichteten Probanden vor allem über ein Phänomen: ihre wiederentdeckte Möglichkeit, eine Erektion zu bekommen.

Ein glücklicher Zufall, vor allem auch in finanzieller Hinsicht, weswegen man die Tabletten auch „blaue Diamanten“ nennt. „Das war sicherlich ein Blockbuster, der die Firma Pfizer groß gemacht hat“, sagt Axel S. Merseburger, Direktor der Urologieklinik in Lübeck, der Kreiszeitung. Seitdem schluckten weltweit Millionen Männer Viagra. Zu Spitzenzeiten brachte das Präparat einen Jahresumsatz von mehr als zwei Milliarden Dollar ein. Der Preis pro Tablette variiert je nach Dosierungsstärke und Packungsgröße zwischen 12 und 18 Euro.

Absatz von Viagra sinkt in Deutschland

Heute wird Viagra seltener verkauft, zumindest in Deutschland. Laut Daten des Marktforschungsinstituts IQVia sank die Zahl der Packungen von mehr als 1,9 Millionen Stück im Jahr 2017 auf unter 1,6 Millionen im vergangenen Jahr. 2013 lief der Patentschutz in Europa aus, bald darauf auch in Asien und den Vereinigten Staaten. Längst sind deutlich billigere Medikamente erhältlich, sogenannte Generika. Sie sind teilweise anders zusammengesetzt, haben aber eine ähnliche Wirkung. Laut IQvia gibt es 70 Produkte mit dem Wirkstoff Sildenafil.

Experten machen sich mit Blick auf nicht zugelassene Präparate Sorgen. Denn das Geschäft mit illegaler Ware boomt – Viagra gehört zu den weltweit am meisten illegal kopierten und verkauften Arzneimitteln. Bis zu zwei Drittel aller Tabletten mit dem entsprechenden Wirkstoff stammen aus dubiosen Quellen, heißt es. Ein Hauptmotiv, um mit einer Legalisierung den Schwarzmarkt auszutrocknen? Immerhin stellt der Zoll immer wieder gepanschte Tabletten sicher.

Urologen warnen vor Viagra ohne Rezept

Fachverbände halten das für keine gute Idee. Dabei geht es um Nebenwirkungen – Kopf- und Muskelschmerzen, Hautrötungen, Schwindelgefühle und verändertes Farbsehen –, die eine entsprechende ärztliche Begleitung unbedingt erfordern würden. In Kombination mit anderen Medikamenten kann es zu bedrohlichem Blutdruckabfall kommen.

Außerdem sei Viagra nicht die einzige Option, um Erektionsprobleme in den Griff zu bekommen, sagt Urologe Merseburger. „Es gibt andere PDE-5 Inhibitoren (Hemmstoffe), die ähnlich wirken.“ Dazu würden auch Therapien oder, Ultima Ratio, eine Penisprothese in Betracht kommen.

Viagra frei verkäuflich? Gremien-Entscheidung nicht bindend

Doch das größte Problem mit einem möglichen Ende der Rezeptpflicht liegt für Merseburger woanders. Erektionsstörungen können Vorboten eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls sein. Nicht umsonst sagen viele Urologen: Der Penis ist die Antenne des Herzens. Liegt dort ein Problem vor, kann die Ursache schwerwiegend sein. Kritiker bemängeln, dass Männer künftig ein wichtiger Kontrolltermin entzogen wird, wenn sie Viagra nun direkt kaufen können. „Die Verschreibungspflicht ist für die Sicherheit der Patienten unerlässlich“, sagt Merseburger.

Rechtlich bindend ist die Entscheidung des BfArM nicht. Sollten sich die Experten am Dienstag dafür aussprechen, Sildenafil in der Dosierung 25 Milligramm verschreibungsfrei verkäuflich zu machen, ginge dies als Empfehlung ans Bundesgesundheitsministerium. Dieses ist nicht an die Empfehlung gebunden, die Einschätzung des Sachverständigen-Ausschusses hat aber Gewicht und wird oft übernommen.