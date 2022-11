Verwirrung um Krankenhaus-Aufenthalt Lawrows bei G20-Gipfel

Russlands Außenminister Sergej Lawrow nimmt am G20-Gipfel in Bali teil. © Maxim Shipenkov/Pool EPA/dpa

Der russische Außenminister Sergej Lawrow nimmt am G20-Gipfel auf Bali teil. Medien berichten, dass er kurz nach seiner Ankunft in ein Krankenhaus gebracht wurde. Moskau dementiert.

Nusa Dua - Das russische Außenministerium hat Berichte über einen angeblichen Krankenhaus-Aufenthalt des Chefdiplomaten Sergej Lawrow zurückgewiesen.

„Wir sind hier mit Sergej Wiktorowitsch in Indonesien und lesen den Ticker und trauen unseren Augen nicht“, teilte Ministeriumssprecherin Maria Sacharowa in Nusa Dua auf der Insel Bali am Montag mit, wo Lawrow am G20-Gipfel teilnehmen soll. Das sei nun schon die höchste Form der Fakes, meinte sie.

Zuvor hatten Medien unter Berufung auf indonesische Angaben berichtet, dass der 72-jährige Lawrow ins Krankenhaus gebracht worden sei. Der Außenminister will an diesem Dienstag eine Rede auf dem G20-Gipfel der großen Industrienationen halten. dpa