Vermittlungsausschuss verhandelt wohl am Mittwoch zum Bürgergeld 2023

Von: Alexander Eser-Ruperti

Im Bundesrat gab es keine Einigung zum Bürgergeld 2023, nun soll es der Vermittlungsausschuss richten. Für dessen Zusammenkunft gibt es jetzt ein Datum.

Berlin – Die CDU hat das Bürgergeld 2023 im Bundesrat blockiert, womit die Debatte in den Vermittlungsausschuss geht. Der Zeitplan der Ampel für die Reform ist eng und gerät durch die zähen Verhandlungen ins Wanken. Für die Zusammenkunft des Vermittlungsausschusses gibt es jetzt ein Datum – in der kommenden Woche soll es so weit sein. Seit Wochen streitet sich die Ampel unter Kanzler Olaf Scholz (SPD) mit den Unionsparteien um die Bürgergeldreform. Die FDP um Parteichef Christian Lindner will der CDU entgegenkommen – und agiert dabei wohl kaum uneigennützig.

Bürgergeld gestoppt: Vermittlungsausschuss soll am 25. November tagen

Im Bundesrat haben CDU und CSU das Bürgergeld gestoppt. Fortschritte in den Verhandlungen soll nun der Vermittlungsausschuss bringen. Wie Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) der dpa erklärte, soll der Ausschuss aus Bundestag und Bundesrat bereits in der kommenden Woche zusammentreten. Zu möglichen inhaltlichen Kompromissen mit der Union äußerte sich Heil in diesem Rahmen nicht. Geplant soll sein, dass der Vermittlungsausschuss am 23. November zusammenkommt. Die Ampel hofft, dass die Länderkammer am 25. November ihre Zustimmung erteilen kann, um das Bürgergeld 2023 doch noch rechtzeitig zum 01. Januar umzusetzen.

Laut Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) soll der Vermittlungsausschuss wegen des Bürgergeldes in am Mittwoch den 23. November tagen. (Symbolbild) © Bernd von Jutrczenka/dpa

CDU blockiert Bürgergeld im Bundesrat: Treffen des Vermittlungsausschusses Ergebnis der Uneinigkeit

Zuvor hatte die CDU das Bürgergeld im Bundesrat blockiert. Die Ampelparteien werfen der Union parteipolitische Profilierung vor, vermissen Interesse an einer Lösung. Bei den Grünen sieht man im Vorgehen der Unionsparteien einen „Wettbewerb der Schäbigkeit“. Kritik war auch von Sozialverbänden und dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) gekommen. DIW-Präsident Marcel Fratzscher hatte der Rheinischen Post gegenüber kürzlich erklärt „Die Ablehnung von CDU und CSU ist ein fatales Signal an die Solidarität in der Gesellschaft in schon schwierigen Zeiten“. Er sieht in der Blockade einen Machtkampf auf dem Rücken der verletzlichsten Menschen.

Was ist der Vermittlungsausschuss? Auf der Seite des Bundestags heißt es dazu: „Der Vermittlungsausschuss besteht aus 16 Mitgliedern des Bundesrates und ebenso vielen des Bundestages, die entsprechend den Fraktionsstärken benannt sind. Seine Aufgabe liegt darin, einen Konsens zwischen Bundestag und Bundesrat zu finden, wenn vom Bundestag beschlossene Gesetze im Bundesrat keine Mehrheit finden.“ Auch im Rahmen der aktuellen Debatte um das Bürgergeld 2023 kommt das Gremium zusammen, um einen Kompromiss zu finden. Der Vermittlungsausschuss tagt nicht öffentlich. Seit der ersten Tagung im Mai 1950 sind etwa 90 Prozent der im Ausschuss diskutierten Gesetze letztendlich realisiert worden.

CDU und CSU stören sich beim Bürgergeld an mehreren Punkten, darunter die geplante Höhe des Schonvermögens und die Lockerung von Sanktionen. Innerhalb eines Jahres sollen etwa wegen verpassten Terminen weniger Kürzungen vorgenommen werden. Kritiker sehen in Sanktionen seit langem eine menschenunwürdige Praxis. Die Ampel plant ein Schonvermögen in Höhe von 60.000 Euro – die Union drängt auf 10.000. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) erklärte zu den Plänen der Ampel, man wolle den Respekt vor Lebensleistungen wahren, CDU/CSU sehen das anders.

Bürgergeld 2023: FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai fordert „verbale Abrüstung“

Aus der FDP kamen zuletzt Vermittlungsangebote, was den Bereich der Sanktionen angeht, doch das verwundert kaum: Auch die Partei von Parteichef Christian Lindner gilt gemeinhin eigentlich als Verfechterin von Sanktionen. Nun hat sich auch FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai kurz vor dem Treffen des Vermittlungsausschusses zum Bürgergeld 2023 zu Wort gemeldet.

Er erklärte gegenüber der dpa: „Ich fordere sowohl die Bundesregierung als auch die Union auf, den Vermittlungsausschuss als eine Chance zu sehen. Jetzt müssen sich alle bewegen“. Djir-Sarai weiter: „Jetzt sind alle aufgerufen, verbal abzurüsten und sich auf die Sacharbeit zu konzentrieren“. Wie schnell die Politik in Deutschland zu einer Einigung findet und ob doch noch in der nächsten Woche weißer Rauch aufsteigt, bleibt abzuwarten. Fest stehen bisher nur die Leidtragenden des Streits.