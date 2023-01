Verluste in der Ukraine: Norwegischer Generalstab schätzt Gesamtzahl der Todesopfer auf rund 300.000 Personen

Von: Sandra Kathe, Teresa Toth, Karolin Schäfer, Daniel Dillmann, Lucas Maier

Russland erleidet große Verluste an Soldaten und Ausrüstung. Eine geplante Erhöhung der Truppenstärke dürfte schwierig werden. Der Newsticker.

US-General über Verluste auf beiden Seiten im Ukraine-Krieg Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt in unserem Newsticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Update vom Montag, 23. Januar, 6.45 Uhr: In einem Interview mit dem Sender TV2, äußerte sich Norwegens Generalstabschef Eirik Kristoffersen zur bisherigen Anzahl der Todesopfer im Ukraine-Krieg. Nach norwegischen Schätzungen seien bisher fast 180.000 russische Soldaten in der Ukraine getötet oder verletzt worden. Auf ukrainischer Seite seien rund 100.000 Soldaten getötet oder verwundet worden. Hinzu kommen rund 30.000 ukrainische Zivilist:innen, was die Gesamtzahl über 300.000 Personen steigen ließen würde. Wie die Zahlen zustande kommen, erläutert Kristoffersen in der Sendung nicht.

Luftwaffe und Artillerie der ukrainischen Streitkräfte berichten am Sonntag über mehrere Angriffe auf russische Stützpunkte. (Symbolfoto) © Madeleine Kelly/imago-images.de

Russlands Verluste in der Ukraine: Verletzte Soldaten werden in Lkws in besetztes Krankenhaus bei Cherson gebracht

+++ 21.20 Uhr: Bei Angriffen durch die ukrainische Luftwaffe sind am Sonntag drei Stützpunkte mit russischem Militärpersonal getroffen worden. Zudem trafen Raketentruppen und Artillerie zwei weitere Truppenstützpunkte und zwei Munitionsdepots. Das meldete der ukrainische Generalstab in seinem abendlichen Lagebericht über die Social-Media-Plattform Facebook. Weiter berichtete der Generalstab über Verletztentransporte ins städtische Krankenhaus von Nowaja Kachowka in der Region Cherson. Hier kämen täglich Autos und Lkws mit verletzten russischen Soldaten an.

Russlands Verluste in der Ukraine: Angriff auf Militärkrankenhaus in Luhansk

+++ 17.55 Uhr: Bei einem Angriff auf ein Militärkrankenhaus in Kadijiwka in der von Russland besetzten ukrainischen Region Luhansk hat das Militär der Ukraine am Samstag (21. Januar) womöglich weitere russische Soldaten verletzt oder getötet. Das teilte nach einem Bericht des Kyiv Independent die Kommunikationsbehörde der ukrainischen Streitkräfte am Sonntag mit. Angaben zu Opferzahlen gab es zunächst keine.

Wie die Behörde mitteilte, sollen sich auf dem ehemaligen Krankenhaus auf dem Gelände einer Maschinenbaufirma zahlreiche russische Soldaten befunden haben. Viele von ihnen seien den Truppen des Tschetschenenführers Ramzan Kadyrow untergeordnet. Auch das russische Militär hat in einer Meldung über die Kurznachrichtenplattform Telegram einen ukrainischen Angriff auf das Gebiet Kadijiwka, mittels des US-Mehrfachraketenwerfers „Himars“, bestätigt. Dabei sei ein Teil des Krankenhauskomplexes zerstört worden.

Russland verliert tausende Soldaten im Ukraine-Krieg

+++ 15.38 Uhr: Dmitri Medwedew, stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates, beklagt, dass Russland unter dem Ramstein-Treffen und der geplanten Aufrüstung des ukrainischen Militärs leiden werde. „Die Zuteilung schwerer Waffen an Kiew lassen keinen Zweifel daran, dass unsere Feinde versuchen werden, uns auf unbestimmte Zeit uns zu vernichten“, so Medwedew auf Telegram. Es werde daher nicht leicht für das russische Militär: „Russland wird zu kämpfen haben. Wir sollten uns keine Illusionen machen“, so Medwedew.

+++13.19 Uhr: Britischen Experten zufolge wird Russland die angekündigte deutliche Aufstockung seines Militärs nur schwer umsetzen können. „Russland wird höchstwahrscheinlich Schwierigkeiten haben, Personal und Ausrüstung für die geplante Erweiterung aufzutreiben“, teilte das Verteidigungsministerium in London am Sonntag (22. Januar) in seinem täglichen Geheimdienst-Briefing mit.

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu hatte unter anderem angekündigt, die Truppenstärke von 1,15 auf 1,5 Millionen Soldaten erhöhen zu wollen. „Schoigus Pläne signalisieren, dass die russische Führung höchstwahrscheinlich davon ausgeht, dass eine verstärkte konventionelle militärische Bedrohung noch viele Jahre über den aktuellen Ukraine-Krieg hinaus bestehen wird“, so die Briten.

Kiew: Russland verliert mehr als 20.000 Soldaten in einem Monat

+++ 12.10 Uhr: Der Ukraine ist es offenbar trotz intensiver Angriffe Russlands gelungen, mehrere Siedlungen im Osten der Ukraine zu verteidigen. Laut Angaben der ukrainischen Streitkräfte habe Russland 27 Luftangriffe durchgeführt. Die Offensiven auf die Städte Awdijiwka und Lyman seien aber „erfolglos“ geblieben.

+++ 08.30 Uhr: Das ukrainische Verteidigungsministerium hat neue Zahlen zu den russischen Verlusten im Ukraine-Krieg veröffentlicht. In den vergangenen 24 Stunden seien 600 russische Soldaten getötet worden. Außerdem habe man fünf Panzer und zahlreiche weitere Fahrzeuge und Artilleriesysteme vernichtet.

Russlands Verluste im Ukraine-Krieg in der Übersicht:

Soldaten: 120.760 (+600)

120.760 (+600) Panzer: 3145 (+5)

3145 (+5) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 6268 (+12)

6268 (+12) Fahrzeuge und Treibstofftanks: 4932 (+14)

4932 (+14) Artilleriesysteme: 2144 (+9)

2144 (+9) Mehrfachraketenwerfer: 445 (+2)

445 (+2) Luftabwehrsysteme: 220 (+0)

220 (+0) Flugzeuge: 287 (+0)

287 (+0) Hubschrauber: 277 (+0)

277 (+0) Drohnen: 1892 (+1)

1892 (+1) Boote: 17 (+0)

17 (+0) (Quelle: Bericht des ukrainischen Generalstabs vom 21. Januar)

Update, Sonntag, 22. Januar, 6.45 Uhr: Laut den ukrainischen Streitkräften sollen allein im letzten Monat mehr als 20.000 Soldaten Russlands im Krieg mit der Ukraine gefallen seien. Zwar können diese Zahlen nicht unabhängig überprüft, doch mit großer Wahrscheinlichkeit steigt die Zahl der Todesopfer immer schneller an. In den Vormonaten hatten das ukrainische Verteidigungsministerium durchschnittlich von 10.000 gefallenen russischen Soldaten berichtet. Nun verdoppelte sich die Angabe in den letzten 30 Tagen.

Verluste im Ukraine-Krieg: Ukraine greift mehrere russische Truppenstützpunkte an

+++ 19.15 Uhr: Bei Angriffen durch die Luftwaffe der Ukraine sollen am Samstag (21. Januar) mehrere Stützpunkte des russischen Militärs getroffen worden sein. Das berichtete der Generalstab der Ukraine in seinem täglichen Lagebericht über die Social-Media-Plattform Facebook. Insgesamt habe es 13 Angriffe auf feindliche Truppenstützpunkte gegeben und zwei auf die Positionen russischer Luftabwehrsysteme. Auch die ukrainische Artillerie soll einen Stützpunkt für russisches Militärpersonal angegriffen haben, heißt es in dem Lagebericht.

+++ 13.18 Uhr: Russischen Medienberichten zufolge ist in einem Öllager in Russland ein Feuer ausgebrochen. Wie Zvezda News berichtet, seien mehrere Tankwagen in Brand geraten. Das Lager befindet sich in der abgelegenen russischen Stadt Angarsk in Sibirien. Die Fläche des Brandes soll 400 Quadratmeter betragen.

„Super-Rekord“ russischer Verluste im Ukraine-Krieg

+++ 09.28 Uhr: Die Ukraine geht von weitaus höheren Verlusten Russlands im Ukraine Krieg aus. Laut aktuellen Angaben des Verteidigungsministeriums hat die Zahl der gefallenen russischen Soldaten die Marke von 120.000 überschritten. Allein in den vergangenen 24 Stunden seien 860 russische Soldaten getötet worden. Außerdem sei ein Panzer der Angreifer und zahlreiche gepanzerte Fahrzeuge zerstört worden. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update von Samstag, 06.15 Uhr: Laut einer unabhängigen Studie hat Russland im Ukraine-Krieg zwar weniger Soldaten verloren als die ukrainischen Behörden vermelden. Die Zahl der gefallenen Soldaten steigt aber seit dem Jahreswechsel rapide an. Seit dem 1. Januar 2023 sollen fast tausend Soldaten in den Kämpfen mit der Ukraine gefallen sein. Das ergibt eine unabhängige Studie, aus der die Website Mediazona berichtet. „Das ist ein Super-Rekord“, sagte Dmitry Treshchanin, Journalist bei Mediazona. Bei der Zahl handelt es sich laut der Studie um die gefallenen Soldaten, die mit Sicherheit verifiziert werden können. Die tatsächliche Zahl der Opfer des Ukraine-Kriegs dürfte weitaus höher liegen. Als Grund für die hohen Verluste Russlands in 2023 gilt vor allem die heftige Schlacht um Bachmut.

Verluste: Ukraine-Krieg wird für Russland zur „absoluten Katastrophe“

+++ 19.40 Uhr: Im Ukraine-Krieg gibt es „erhebliche Verluste“ – und das „auf beiden Seiten“, sagte US-Generalstabschef Mark Milley bei der Ramstein-Konferenz. Diese genau zu beziffern, sei aber schwierig. Milley rechnet mit „deutlich mehr als 100.000“ toten Soldaten auf russischer Seite – also Mitglieder des Militärs sowie Söldner. „Die Russen haben eine enorme Anzahl von Opfern in ihrem Militär zu beklagen“, so Milley. Für Russland entwickle sich der Ukraine-Krieg zu einer „absoluten Katastrophe“.

Aber auch beim ukrainischen Militär gebe es hohe Verluste. Genaue Zahlen nannte Milley allerdings nicht. Hinzu kämen die vielen Zivilistinnen und Zivilisten in der Ukraine, die getötet worden seien.

Schwere Verluste für Russland im Ukraine-Krieg: Kämpfe um Bachmut und Soledar fordern viele Opfer

+++ 12.10 Uhr: Für die Eroberung von Bachmut und Soledar hat Russland offenbar einen hohen Blutzoll gezahlt: So sollen seit Jahresbeginn in dem Ukraine-Krieg fast 1000 russische Soldaten getötet worden sein. Das berichtet die Moscow Times unter Berufung auf eine Analyse der Datenplattform Mediazona. „Das ist ein Superrekord“, sagte demnach Studienautor Dmitry Treshchanin in einem YouTube-Video. Er führte die hohe Sterblichkeit auf die heftigen Kämpfe in der Ostukraine zurück. Die Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

Schwere Verluste für Russland im Ukraine-Krieg: 770 Soldaten sterben an einem Tag

+++ 10.00 Uhr: Das ukrainische Verteidigungsministerium hat die Zerstörung von drei Panzern Russlands innerhalb der vergangenen 24 Stunden vermeldet. Außerdem seien 760 russische Soldaten getötet worden. Ein Überblick:

Russland erleidet Verluste im Ukraine-Krieg: Lawrow empört mit Aussage

Update vom Freitag, 20. Januar, 6.45 Uhr: Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat für Fassungslosigkeit gesorgt. Er verglich die modernen Russen mit den von den Nazis während des Holocausts ermordeten Juden. Am Mittwoch sagte er in Moskau vor Journalisten: „So wie Hitler eine ‚Endlösung‘ der Judenfrage wollte, so sagen westliche Politiker heute ganz klar, dass Russland eine strategische Niederlage erleiden muss.“ Die Ukraine verurteilte diese Äußerung nun scharf. Der Sprecher des ukrainischen Außenministeriums Oleh Nikolenko sagte: „Dies befleckt die Erinnerung an Millionen von Holocaust-Opfern.“

Ukraine meldet weiter Angriffe auf russische Stellungen

+++ 21.00 Uhr: In seiner abendlichen Zusammenfassung gibt der Generalstab der Ukraine an, dass Russland „weiterhin erhebliche Verluste“ habe. Zuletzt seien in der besetzten Region Luhansk 200 der erst kürzlich zwangsmobilisierten Bewohner verletzt worden.

+++ 18.00 Uhr: Die Stadt Bachmut ist seit Monaten schwer umkämpft. An einer der Fronten nahe der Stadt in der Region Donezk wehrte die Ukraine nun einen weiteren russischen Angriff. Das teilte der Grenzschutz der Ukraine am Donnerstag (19. Januar) mit.

Den Informationen zufolge attackierten russische Soldaten am Mittwoch (18. Januar) den Posten der Grenzschützer. Die ukrainischen Truppen „schlugen den Angriff in einem Schusswechsel zurück“, wie es in der Mitteilung heißt. Dabei kamen elf russische Soldaten ums Leben, zehn weitere wurden verwundet. Bei der Abwehraktion sollen auch russische Kampfflugzeuge abgeschossen worden sein.

Russland erleidet Verluste im Ukraine-Krieg - Selenskyj zweifelt: „Ist Putin noch am Leben?“

Erstmeldung, 19. Januar: Kiew - In einer Videoansprache auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj neue Hilfen für sein Land im Kampf gegen Russland gefordert. Möglichen Friedensverhandlungen mit Moskau erteilte Selenskyj eine Absage: „Ich weiß nicht genau, mit wem ich reden soll und worüber.“

Selenskyj äußerte sich in seiner Ansprache in Davos auch zu seinem Amtskollegen in Moskau, Wladimir Putin. „Ich bin mir nicht sicher, ob der russische Präsident, der manchmal vor einem grünen Bildschirm erscheint, tatsächlich der [richtige] ist. Ich verstehe nicht ganz, ob er am Leben ist oder ob er die Entscheidungen trifft, oder wer auch immer sonst dort Entscheidungen trifft“, so Selenskyj. Es gebe Zeugen, dass er am Leben ist. Das könne man von Putin nicht behaupten.

Russland intensiviert Angriffe trotz hoher Verluste

Währenddessen hat Russland seine Angriffe auf die Ukraine trotz hoher Verluste in den eigenen Reihen fortgesetzt. Aus vielen Teilen des Landes wurden Luftangriffe der russischen Armee gemeldet. Die Kampfjets sollen dabei vor allem von Militärbasen in Belarus gestartet sein. Russland bewege auch Teile seiner schweren Artillerie weiter in Grenznähe.

Weiterhin meldete das ukrainische Verteidigungsministerium die Zerstörung von sechs Panzern Russlands innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Auch ein Kampfhubschrauber soll abgeschossen worden sein. Außerdem seien 760 russische Soldaten getötet worden sein.

Insgesamt sollen laut dem ukrainischen Verteidigungsministerium bereits mehr als 475.000 russische Soldaten verletzt oder getötet worden sein. Rund 1000 Soldaten aus Russland sollen sich in Kriegsgefangenschaft befinden. Die Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums lassen sich nicht unabhängig überprüfen. (red mit Agenturen)