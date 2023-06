Verkehrswacht: Tempo 130 auf Autobahnen, 80 auf Landstraßen

Ein Tempolimit von 130 Kilometern pro Stunde in Deutschland würde nach Meinung der Verkehrswacht auch viele schwere Unfälle verhindern können. © Jens Büttner/zb/dpa

Viele schwere Unfälle könnten so verhindert werden, sind sich die Experten einig. Die Deutsche Verkehrswacht stellt deshalb deutliche Forderungen nach Tempolimits auf Landstraßen und Autobahnen.

Rostock-Warnemünde - Die Deutsche Verkehrswacht hat sich für ein Tempolimit von 130 Stundenkilometern auf Autobahnen und eine Regelgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern auf Landstraßen ausgesprochen. Entsprechende Beschlüsse fassten die rund 200 Teilnehmer der Jahreshauptversammlung der Verkehrswacht (DVW) am Samstag in Rostock-Warnemünde. In einem weiteren Beschluss fordern sie zudem den Gesetzgeber auf, Kommunen die Möglichkeit zu geben, Tempo 30 vor Ort selbstständig und bedarfsgerecht auszuweisen.

„Wenn wir das Tempo im Straßenverkehr rausnehmen, können wir viele schwere Unfälle wirksam verhindern. Mit unseren Beschlüssen zu Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Autobahnen, Landstraßen und innerorts haben wir heute ein deutliches Signal für mehr Verkehrssicherheit gesendet“, sagte der DVW-Präsident und ehemalige Bundesverkehrsminister Kurt Bodewig.

Auf Landstraßen sollen nur auf entsprechend ausgebauten Strecken weiterhin höhere Geschwindigkeiten als 80 Stundenkilometer (km/h) erlaubt sein. Auch Lastwagen sollen künftig 80 km/h fahren dürfen, um die Differenzgeschwindigkeit auszugleichen und den Überholdruck zu verringern. Für Lastwagen mit mehr als 7,5 Tonnen gilt bislang auf Landstraßen einen Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h. dpa