Verkehrsverbund: Nachfolger vom 9-Euro-Ticket ab September ist „nicht zu realisieren“

Von: Anika Zuschke

Wird es eine Verlängerung vom 9-Euro-Ticket geben? Ein alternatives Nachfolgemodell ist laut dem größten Verkehrsverbund Deutschlands ab September wohl nicht möglich. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Wird es einen Nachfolger vom 9-Euro-Ticket geben? Eine Verlängerung ab September wäre technisch wohl möglich – ein Alternativmodell jedoch nicht.

Berlin – Die heiße Debatte um einen Nachfolger des 9-Euro-Tickets geht in die nächste Runde. Nachdem sich in den vergangenen Tagen einige Stimmen aus der Politik zu Finanzierungsmöglichkeiten eines nächsten Billigtickets geäußert haben – teils optimistisch, teils skeptisch – fällt nun auch der größte Verkehrsverbund in Deutschland sein Urteil. Dieses schenkt jedoch wenig Hoffnung für Alternativvorschläge zum 9-Euro-Ticket ab September.

9-Euro-Ticket Nachfolger: Wie lange gibt es das Billigticket noch – und was kommt danach?

Das beliebte 9-Euro-Ticket gilt als Teil des Entlastungspakets noch bis Ende August. Ab September wird der Nahverkehr in Deutschland also nach jetzigem Stand wieder gewohnt teuer. Doch da die Deutschen derzeit aufgrund des Ukraine-Kriegs schon mit explodieren Energiepreisen zurechtkommen müssen, wird die Forderung nach einer Verlängerung – oder einem anderweitigen Nachfolger – des Billigtickets immer lauter.

Die Grünen haben beispielsweise erst kürzlich zwei Nachfolger für das 9-Euro-Ticket vorgeschlagen: das Regionalticket für 29 Euro sowie das bundesweit gültige Ticket für 49 Euro im Monat. Doch ab wann könnten Alternativvorschläge dieser Art umgesetzt werden? Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) sieht das in naher Zukunft nicht kommen.

Alternativer Nachfolger von 9-Euro-Ticket ist im September „nicht zu realisieren“ – Verlängerung wäre möglich

Demnach erklärte der VRR-Vorstand Jose Luis Castrillo der Rheinischen Post, dass im September lediglich eine Fortsetzung des bisherigen Angebots „rein technisch grundsätzlich möglich“ wäre. Ein „verändertes Angebot“ hingegen sei kurzfristig „nicht zu realisieren“. Wie schnell ein alternativer Nachfolger zum 9-Euro-Ticket im Gebiet des VRR umgesetzt werden könne, hänge dabei auch von „der jeweiligen Ausgestaltung und den Rahmenbedingungen“ ab, so Castrillo. Normalerweise benötigten sie für eine Tarifumstellung zwischen drei und sechs Monate.

Ob eine reine Fortsetzung des 9-Euro-Tickets sinnvoll wäre, sei dahingestellt. Denn wie erste Auswertungen ergeben haben, ließen nur etwa drei Prozent der Befragten ihr Auto zugunsten des ÖPNV stehen, berichtet die Tagesschau. Zugleich deutet die erste Phase des Tickets aber auf einen Rückgang der Staus in großen Städten hin.

Verkauf von 9-Euro-Ticket geht wohl zurück: „Gewisse Sättigung“

VRR-Vorstand Castrillo zufolge hätten zuletzt jedoch weniger Menschen das 9-Euro-Ticket genutzt, demnach sei die Anzahl der verkauften Tickets im Juli um rund 15 Prozent zurückgegangen. „Es gab wohl eine gewisse Sättigung, und auch die NRW-Schulferien könnten dabei eine Rolle spielen“, sagte Castrillo der Rheinischen Post.

Lindner sieht Nachfolger von 9-Euro-Ticket kritisch – wegen fehlender finanzieller Mittel

Ebenfalls kritisch sieht Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) ein Nachfolgemodell des 9-Euro-Tickets – aber weniger aus zeitlich-technischen, sondern vielmehr aus finanziellen Gründen. Ihm zufolge stünden dafür in der Finanzplanung keinerlei Mittel zur Verfügung, sagte er der Augsburger Allgemeinen. Von einer „Gratismentalität à la bedingungsloses Grundeinkommen“ sei er auch im öffentlichen Nahverkehr nicht überzeugt.

Ganz anders sieht das derweil die SPD: Parteichef Lars Klingbeil möchte einen Nachfolger für das 9-Euro-Ticket mit einer Sondersteuer auf hohe Zusatzgewinne von Energieunternehmen finanzieren. „Deswegen fordere ich, dass wir eine Übergewinnsteuer auch in Deutschland einführen“, erklärte er in einem Gespräch mit dem NDR. Mit dem Geld könne die „dringend notwendige“ Nachfolge für das 9-Euro-Ticket bezahlt werden. „Das Geld ist da, wir müssen es nur haben wollen“, schloss Klingbeil.

Kommt es zur Verlängerung ab September oder einem Nachfolger des 9-Euro-Tickets? Diese Alternativen wurden vorgeschlagen

Einen vergleichbaren Einsatz zeigten bereits mehrere Verbände und Parteien, die sich für ein Nachfolgemodell des 9-Euro-Tickets aussprachen und bereits unterschiedliche Vorschläge in den Raum stellten: So forderte die Linke mit der Einführung eines 365-Euro-Tickets eine Anschlusslösung für das 9-Euro-Ticket. Die Ampel hingegen sieht das sogenannte Klimaticket als mögliche Ersatzlösung für das Billigticket. In der Region Hannover könnte derweil das sogenannte 0-Euro-Ticket für Arbeitnehmer günstigen Nahverkehr möglich machen.