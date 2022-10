„Das ist ein Fehler“: China-Deal im Hamburger Hafen alarmiert die Kritiker

Von: Jens Kiffmeier

Der Deal ist durch, der Unmut bleibt: Der Ausverkauf im Hamburger Hafen wirft ein Schlaglicht auf die Abhängigkeit zu China – weshalb die Kritiker nicht verstummen.

Berlin – Grünes Licht für Cosco: Das Staatsunternehmen aus China darf in den Hamburger Hafen einsteigen. Die Bundesregierung stimmte am Mittwoch (26. Oktober 2022) im Kabinett dem Deal zu – und löste damit erneut eine Empörungswelle aus. Die Beteiligung an dem Terminal Tollerort „ist und bleibt ein Fehler“, wetterte die Grünen-Fraktionschefin im Bundestag, Katharina Dröge, und warnte vor einer zu großen Einflussnahme durch die chinesische Wirtschaftsmacht. „Diejenigen, die diese Investition zu einem reinen Wirtschaftsprojekt verklären, haben nichts aus der Russlandpolitik der vergangenen Jahrzehnte gelernt.“ Ähnlich äußerte sich die CDU.

Hamburger Hafen: China darf sich einkaufen – Bundeskabinett billigt Einstieg von Cosco

Zuvor hatte die Bundesregierung den Weg freigemacht für den Einstieg des chinesischen Staatsunternehmens Cosco am Hamburger Hafen. Vor allem Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte den Deal gegen den Widerstand von sechs Fachministerien durchgeboxt. Nachdem vor allem Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sich gegen das Vorhaben gestemmt hatte, einigte sich die Ampel-Koalition jetzt auf einen Kompromiss.

Plädiert für den Einstieg von Cosco im Hamburger Hafen: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

Verkauf vom Hamburger Hafen: China-Deal ermöglicht Cosco den Einstieg am Terminal Tollerort

Der China-Deal sieht vor, dass Cosco sich zu maximal 24,9 Prozent am Terminal Tollerort einkaufen darf. Cosco wollte ursprünglich einen Anteil von 35 Prozent erwerben. Doch ein Erwerb oberhalb der 25-Prozent-Schwelle wird nun untersagt. Damit soll eine strategische Beteiligung am Terminal verhindert und der Erwerb auf eine reine Finanzbeteiligung reduziert werden. Das chinesische Staatsunternehmen erhält dadurch keine vertraglich zugesicherten Vetorechte für strategische Geschäfts- und Personalentscheidungen. Ob das Unternehmen auf den Deal unter diesen Bedingungen eingeht, ist noch offen.

Der weltgrößte Exporteur China ist mit etwa einem Drittel der abgefertigten Container mit Abstand wichtigster Handelspartner des größten deutschen Seehafens. In Hamburg hatte im Vorfeld große Sorge geherrscht, dass Cosco bei einem Scheitern des Deals Geschäfte beispielsweise zu den größeren Konkurrenzhäfen Rotterdam oder Antwerpen verlagern könnte.

Zu große Abhängigkeit: Kritiker warnen vor Ausverkauf am Hamburger Hafen an China

Außerhalb von Hamburg gibt es dennoch viele sorgenvolle Mienen. Mit Blick auf den Ukraine-Krieg, der den Deutschen beim Gasimport schonungslos die Schattenseite von einer zu großen Abhängigkeit von einem Land wie Russland aufgezeigt hat, warnen die Kritiker nun vor einer zu großen Einflussnahme durch China. So zeigte sich sogar Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besorgt.

„Für die Zukunft heißt es, wir müssen Lehren ziehen. Und die Lehre zu ziehen heißt, wir müssen einseitige Abhängigkeiten verringern, wo immer das geht, das gilt gerade auch gegenüber China“, sagte das Staatsoberhaupt in der ARD. Zugleich warb er dafür, die Wirtschaftsbeziehungen im südostasiatischen Raum nicht nur auf China zu konzentrieren, sondern das Verhältnis zu sämtlichen Ländern in der Region neu auszubalancieren.

Autoindustrie und Solaranlagen: Hamburger Hafen ist wichtige Drehscheibe zwischen China und Deutschland

Tatsächlich ist die Bundesregierung trotz des jüngsten China-Deals am Terminal Tollerort für das Thema sensibilisiert. Im Außenhandel ist China der Partner Nummer eins für die deutsche Wirtschaft. Nicht nur in der Chemie- oder Autoindustrie ist die Abhängigkeit groß – auch bei der Fertigung von Solaranlagen oder Batterien für E-Autos führt kaum noch ein Weg an China vorbei. Doch dadurch steckt die Bundesregierung in einer Zwickmühle. Denn Deutschland will sich unbedingt in den kommenden Jahren von der fossilen Energie aus Russland lossagen.

Helfen soll dabei der Ausbau der Erneuerbaren Energien, was aber ohne pünktliche Lieferung aus China schwierig wird.„Ohne China wird es nicht gehen“, stellte Grünen-Chef Omid Nouripour bei einem Besuch im Hamburger Hafen klar. Es gehe deshalb nicht darum, die deutsche Wirtschaft komplett zu entkoppeln, sagte er damals zu kreiszeitung.de und fügte hinzu: „Aber wir sollten uns in der Produktion gerade in Schlüsselbranchen unbedingt unabhängiger machen.“

China kauft sich im Hamburger Hafen ein: Bundesregierung feilt an neuer Strategie

Im Auswärtigen Amt feilt man bereits an einer neuen China-Strategie. Es wäre die erste überhaupt in der Geschichte der Bundesrepublik. Bereits im Koalitionsvertrag hatten SPD, Grüne und FDP eine härtere Politik gegenüber China angekündigt. Denkbar wäre „eine Weiterentwicklung des Außenwirtschaftsgesetzes und eine Verständigung in der EU auf eine gemeinsame Infrastruktur-Strategie“, kündigte Grünen-Fraktionschefin Dröge an. Die Idee dahinter: Über verschärfte Regelungen soll China gezwungen werden, den chinesischen Markt stärker als bislang als Gegenleistung für deutsche Unternehmen zu öffnen.



In der Opposition ist man offen für diese Strategie. So warnte CDU-Parteichef Friedrich Merz mit Blick auf den Cosco-Deal ebenfalls vor der Abhängigkeit zu China. „Wir wollen mit China Handel treiben“, twitterte er. Die Frage sei nur, ob man Investitionen von Staatsunternehmen zulasse? „Hier kann es nur eine Antwort geben: Gegenseitigkeit“, führte Merz weiter aus. „Was chinesische Unternehmen in Europa dürfen, muss auch europäischen Unternehmen in China erlaubt sein.“