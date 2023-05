Verhandlungen im Ukraine-Krieg? Kreml: Kurzfristiges Gespräch von Erdogan mit Putin „möglich“

Von: Daniel Dillmann

Eine Delegation aus Russland befindet sich in Istanbul, um mit der Türkei über eine Neuauflage des Getreideabkommens zu verhandeln. Der News-Ticker.

Moskau / Ankara - Die Türkei und Russland haben nach eigenen Angaben die Verhandlungen über ein Abkommen wieder aufgenommen, das die Auslieferung von Getreide über das Schwarze Meer auch während des Ukraine-Kriegs sicherstellen soll. Wie der Kreml verlauten ließ, sei es durchaus „möglich“, dass die Gespräche auf höchster Ebene verlagert werden würden.

„Präsident Erdogan und Präsident Putin führen häufig Telefongespräche, wenn sich eine solche Notwendigkeit ergibt. Das Getreidegeschäft ist sehr wichtig, sodass sie die Ergebnisse besprechen könnten“, sagte ein namentlich nicht genannter Regierungsmitarbeiter aus Russland der staatlichen Nachrichtenagentur TASS.

Russland und Türkei setzen Verhandlungen im Ukraine-Krieg fort

Die Verhandlungen zwischen Russland und der Türkei in Istanbul gehen am Donnerstag (11. Mai) in den zweiten Tag. Über den Stand oder mögliche Ergebnisse ist bislang nichts bekannt. An den Verhandlungen nimmt neben Vertretern Moskaus und Ankaras auch eine Delegation der Vereinten Nationen teil. Zentrales Thema ist nach Angaben von TASS und der Nachrichtenagentur Reuters die Umsetzung eines allgemeinen Getreideabkommens, das die Ausfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Düngemittel über das Schwarze Meer und durch die Bosporus-Straße ermöglichen soll. Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu hatte sich zu Beginn der Verhandlungen optimistisch gezeigt, das bisher geltende Abkommen mindestens zwei Monate zu verlängern.

Ein Tanker transportiert ukrainisches Getreide durch die Bosporus-Straße. Die Türkei und Russland verhandeln über ein neues Getreideabkommen. © OZAN KOSE/AFP

Der durch den laufenden Ukraine-Krieg bedingte Stopp von Getreideexporten aus der Ukraine hatte vergangenen Sommer eine globale Nahrungsmittelkrise ausgelöst. Am 22. Juli 2022 unterschrieben die Türkei und Russland ein Abkommen, das die Auslieferung von Nahrungsmitteln für mindestens 120 Tage gewährleisten sollte. Das Abkommen wurde im November 2022 und im März 2023 verlängert.

Putin und Erdogan: Verhandlungspartner mit Eigeninteressen

Dem russischen Präsidenten Wladimir Putin wurde wiederholt vorgeworfen, den weltweiten Hunger bewusst zu schüren, um Verhandlungsmasse im Ukraine-Krieg zu erlangen. Für Recep Tayyip Erdogan bieten die aktuellen Gespräche die Möglichkeit, sich kurz vor der Türkei-Wahl am Sonntag (14. Mai) als internationaler Vermittler zu inszenieren.