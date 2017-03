Verdächtiges Paket im Finanzministerium war angeblich mit Sprengstoff gefüllt

Im Bundesfinanzministerium in Berlin wurde ein verdächtiges Paket entdeckt.

Berlin - Ein verdächtiges Paket hat einen Polizeieinsatz im Finanzministerium ausgelöst. Berichten zufolge war es an Wolfgang Schäuble adressiert - und mit Sprengstoff gefüllt.

+++ Update 17.00 Uhr: Nach Informationen der Bild-Zeitung war das im Bundesfinanzministerium eingegangene verdächtige Paket mit Sprengstoff gefüllt. Adressiert gewesen sei es an Finanzminister Wolfgang Schäuble.

Im Bundesfinanzministerium hat ein verdächtiges Paket einen Polizeieinsatz verursacht. Mitarbeiter der Poststelle des Hauses nahe dem Potsdamer Platz entdeckten es am Mittwoch gegen 10 Uhr, wie die Polizei mitteilte. Kriminaltechniker seien alarmiert worden. Die unmittelbare Umgebung der Poststelle wurde geräumt. Größere Beeinträchtigungen soll es nach Angaben der Polizei zunächst nicht gegeben haben.

Spezialisten des Kriminaltechnischen Instituts hatten nach erster Inaugenscheinnahme eine Gefahr nicht ausschließen können. Das Paket wurde geröntgt. Da auch damit noch nicht eindeutig geklärt werden konnte, was sich in ihm befindet, wurde es zu weiteren Untersuchungen auf einen Sprengplatz im Grunewald gebracht, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte.

dpa/fn