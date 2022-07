Omikron BA.2.75: Lauterbach mit „guter Nachricht“ zur neuen Corona-Variante

Von: Alexander Eser-Ruperti

Der neue Subtyp Omikron BA.2.75 wächst – laut einem Experten jedoch langsamer als gedacht. Karl Lauterbach zeigt sich zuversichtlich, wenn auch vorsichtig.

Berlin – Der Anteil der neuen Omikron-Variante Omikron BA.2.75 wächst Expertenangaben offenbar langsamer als befürchtet. Diese Erkenntnis lässt noch keine finalen Schlüsse für die Zukunft zu, denn noch immer könnte sich die Dynamik ändern. Einmal mehr seit Beginn der Corona-Pandemie gibt es mit Blick auf das Virus viele Fragezeichen. Trotzdem stimmen die aktuellen Erkenntnisse Politik und Wissenschaft leise positiv: Auch Karl Lauterbach äußerte sich jetzt zu den neuen Erkenntnissen – vorsichtig zuversichtlich.

Omikron BA.2.75: Lauterbach mit „guter Nachricht“ zu Ausbreitung der Corona-Variante

Bei der neuen Corona-Variante Omikron BA.2.75 gibt es laut einem Experten und Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), der eine Ende der Corona-Pandemie sieht, eine unerwartete Entwicklung, was die Ausbreitung angeht. Dem derzeitigen Kenntnisstand zufolge breitet sich der Omikron-Subtyp, von dem viele sich fragen, wie gefährlich er wirklich ist, langsamer aus, als erwartet. Dabei müsse jedoch spezifisch zwischen Indien und anderen Ländern unterschieden werden, so Richard Neher vom Biozentrum der Universität Basel am Mittwoch gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Das hat auch mit Omikron BA.5 zu tun. Neher ist Leiter einer Forschungsgruppe zu Evolution von Viren und Bakterien.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zeigt sich mit Blick auf die Verbreitung von Omikron BA.2.75 vorsichtig zuversichtlich. (Archivbild) © dpa/Michael Kappeler

In Indien nehme BA.2.75 weiter zu und besäße dort auch einen Übertragungsvorteil, so Neher. Jedoch habe Indien bisher keine ausgeprägte Welle mit Omikron BA.5, das neue Symptome mit sich bringt, erlebt, was die Voraussetzungen deutlich verändert. Die Situation in anderen Ländern sei daher mit der in Indien nicht unbedingt zu vergleichen.

Der Experten betonte, dass eine globale Verbreitung von Omikron BA.2.75 nach wie vor möglich sei. Mit Gewissheit lässt sich die weitere Entwicklung nicht voraussagen. Dennoch erklärte der Experte: „Daten der vergangenen zwei Wochen haben gezeigt, dass die Variante nicht ganz so schnell wächst wie anfangs vermutet.“ Karl Lauterbach bezeichnete die aktuellen Meldungen als „gute Nachricht“.

Omikron BA.2.75: Karl Lauterbach äußert sich zu neuen Erkenntnissen rund um die neue Corona-Variante

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) äußerte sich ebenfalls zu den neuen, vorläufigen Erkenntnissen rund um Omikron BA.2.75. Auch der Gesundheitsminister zeigte sich auf Twitter mit Blick auf den Omikron-Subtypen vorsichtig zuversichtlich. Lauterbach schrieb bezüglich der neuen Corona-Variante: „Es sieht in den Daten bisher nicht danach aus, als ob die Variante BA.2.75. sich durchsetzen könnte.“ Der SPD-Mann betonte, dies sei zwar eine gute Nachricht, jedoch nur vorläufig. Derweil arbeitet die Forschung mit Hochdruck an einer Nasenspray-Impfung, auf die auch Lauterbach zuletzt Bezug nahm.

Wenngleich es keine Entwarnung gibt, werden die Entwicklungen von Experten und Politik wohlwollend zur Kenntnis genommen. Noch immer wird die Virus-Variante beobachtet, doch die neuen Erkenntnisse machen Mut. Zuletzt hatten verschiedene Erbgutveränderungen bei BA.2.75 innerhalb der Forschung für Aufmerksamkeit gesorgt. Sie hatten erneut die Frage nach der Gefährlichkeit von „Centaurus“, wie Omikron BA.2.75 auch genannt wird, aufgeworfen.

Omikron BA.2.75: In Deutschland sorgt Omikron BA.5 derzeit für hohe Infektionszahlen

In Deutschland sorgt derweil vor allem die Corona-Subvariante Omikron BA.5 für hohe Infektionszahlen in der Corona-Sommerwelle, während Omikron BA.2.75 offenbar noch eine untergeordnete Rolle spielt. Der Erfahrungsbericht einer Redakteurin der Kreiszeitung zeigt eindrucksvoll, dass Verläufe bei einer Omikron-Infektion auch für Geimpfte massiv ausfallen können. Die Omikron-Variante BA.5 gilt als sehr ansteckend – das spiegelt sich auch in der bereits im Sommer hohen bundesweiten Inzidenz wider.

Generell gilt, auch für Genesene gibt es keine Entwarnung: Eine Infektion mit BA.1 und BA.2 schützt beispielsweise nicht vor der Omikron-Variante BA.5. Hinzu kommt, dass das Risiko Long Covid zu entwickeln laut einer aktuellen Studie mit einer Reinfektion steigt – und zwar deutlich. In Zeiten steigender Inzidenzen kann es Sinn ergeben, auch Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, die über den gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen hinausgehen – zum Schutz anderer ebenso wie der eigenen Person.