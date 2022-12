USA wollen Patriot-Flugabwehrsystem in die Ukraine schicken

Von: Bona Hyun

© Schöning/imago

Die USA wollen das Patriot-Flugabwehrsystem in die Ukraine schicken. Noch diese Woche könnten die Pläne offiziell gemacht werden.

USA – Die US-Regierung will wohl das Patriot-Flugabwehrsystem in die Ukraine schicken. Das Vorhaben müsse laut Aussagen nicht namentlich genannter Regierungsquellen noch von Verteidigungsminister Lloyd Austin genehmigt werden, bevor es dem US-Präsidenten Joe Biden vorgelegt wird. Sobald das Vorhaben final genehmigt wird, sollen Ukrainer die Patriots so schnell wie möglich nutzen können. Unklar sei allerdings laut CNN, wie viele Patriot-Systeme in die Ukraine geliefert werden sollen.

USA wollen Berichten zufolge Patriot-Flugabwehrsystem in die Ukraine schicken

Die Ukraine hatte immer wieder auf eine bessere Flugabwehr gepocht. Das Patriot-System (Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target) zählt laut CNN zu den effektivsten Systemen im Einsatz gegen feindliche ballistische Flugobjekte, Marschflugkörper und Luftfahrzeugen. Die Patriot-Raketenabwehr US-amerikanischer Bauart wird von mehreren Nato-Staaten genutzt und könnte laut CNN besonders wirksam für die Luftverteidigung der osteuropäischen Nato-Staaten sein.

Zuletzt hatte US-Außenminister Anthony Blinken betont, dass die Vereinigten Staaten „sehr fokussiert“ seien, die Ukraine mit einem Luftverteidigungssystem auszustatten. Die USA hatten bereits Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars oder das Flugabwehrsystem Nasams und ein bodengestütztes Luftverteidigungssystem in die Ukraine geliefert.

Wie funktioniert das Patriot-Flugabwehrsystem?

Das Patriot-Flugabwehrsystem ist ein bodengestütztes Kurzstrecken-Flugabwehrraketen-System und dient zur Abwehr von Flugzeugen, Marschflugkörpern und taktischen ballistischen Mittelstreckenraketen. Das Patriot-System setzt sich laut dem businessinsider aus mehreren Komponenten zusammen: Feuerleitstand, Multifunktionsradargerät, Stromerzeugeraggregat, Startgerät und einem Richtfunktrupp mit Stromerzeuge- und Antennenmastanlagen. Der Leitstand verfügt über einen Schutz gegen atomare, biologische und chemische Kampfmittel.

Das Radarsystem des Patriot-Flugabwehrsystems erkennt automatisch Flugzeuge, Marschflugkörper und ballistische Raketen. Stellt das System eine Bedrohung fest, wird die Information an die Feuereinheit weitergeleitet. Dort werden die Lenkflugkörper programmiert und aus mobilen Startstationen abgefeuert. In der neuesten Weiterentwicklung wurden die Startgeräte so umgerüstet, dass sie feindliche Raketen durch einen direkten Treffer bekämpfen können. Insgesamt kann das System gleichzeitig fünf Ziele verfolgen. Die Reichweite beträgt laut Angaben der Bundeswehr 68 Kilometer.

Deutschland bietet Polen Flugabwehr-Batterien vom Typ Patriot an

Nach dem Raketeneinschlag in Polen hatte Deutschland ein Patriot-Abwehrsystem angeboten. Nach Angaben des Verteidigungsministers Mariusz Blaszczak hat Polen das Angebot inzwischen angenommen und sich mit dem deutschen Bundesverteidigungsministerium darauf geeinigt, das Patriot-Flugabwehrsystem auf polnischem Gebiet zu stationieren. Deutschland hat allerdings bislang davon abgesehen, das Patriot-System der Ukraine zur Verfügung zu stellen.

Bisher werden diese Raketen vom US-Hersteller Raytheon ausschließlich in den Vereinigten Staaten hergestellt. Laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) kooperieren der US-Konzern und der bayerische Raketenhersteller MBDA, um die Patriot-Luftabwehrraketen künftig in Deutschland produzieren zu können.