Stichwahl in Georgia: Gewählt wird der letzte Sitz im Senat

Georgia-Stichwahl hat begonnen: „Bereiten uns darauf vor, dass es ein knappes Rennen wird“

Von: Katja Thorwarth

Die Kontrolle im Senat haben die Demokraten sicher – und doch geht es um viel, wenn in Georgia über den letzten freien Senatsposten abgestimmt wird. Der Ticker.

Midterms: In Georgia kommt es zu einer Stichwahl zwischen Demokraten und Republikanern. Es geht um den letzten Sitz im Senat.

In Georgia kommt es zu einer Stichwahl zwischen Demokraten und Republikanern. Es geht um den letzten Sitz im Senat. Duell: Der demokratische Senator Raphael Warnock tritt gegen den Republikaner Herschel Walker an.

Der demokratische Senator Raphael Warnock tritt gegen den Republikaner Herschel Walker an. Lesen Sie alles zur Stichwahl in unserem News-Ticker.

+++ 18.21 Uhr: Die Wahllokale im Bundesstaat Georgia in den USA öffneten um 7 Uhr morgens (13 Uhr MEZ) und werden um 19 Uhr (Ortszeit) ihre Türen schließen. Die letzten Stimmen können also noch bis 1 Uhr nachts am Mittwoch der Zentraleuropäischen Zeitzone abgegeben werden. Zu den Ergebnissen wird es zu diesem Zeitpunkt möglicherweise noch keine belastbare Auskunft geben.

„Wir bereiten uns darauf vor, dass es ein sehr knappes Rennen wird“, sagte Gabriel Sterling, Chief Operating Officer des Staatssekretariats von Georgia, gegenüber CNN. US-Behörden könnten erst am Mittwoch Erkenntnisse zum Wahlausgang vorlegen: „Ich gehe davon aus, dass wir es am Dienstagabend nicht wissen werden“, so Sterling weiter. Es hänge ganz von den Wählern ab, „und die kommen in Scharen“.

Kandidiert in Georgia für den US-Senat: Demokrat Raphael Warnock. © Brynn Anderson/dpa

USA: Stichwahl um umkämpften Senatssitz im Bundesstaat Georgia beginnt

Erstmeldung vom 6. Dezember: Washington/Atlanta – Vier Wochen nach den Midterms hat im US-Bundesstaat Georgia die Stichwahl um den letzten Sitz im Senat begonnen. Die Wahllokale öffneten am Dienstagmorgen (Ortszeit). Bei der Wahl treten der demokratische Senator Raphael Warnock und sein republikanischer Herausforderer Herschel Walker erneut gegeneinander an. Keiner der beiden war im ersten Anlauf bei der Kongresswahl auf mehr als 50 Prozent der Stimmen gekommen – nach dem Wahlrecht in Georgia wurde daher eine Stichwahl nötig.

Die Demokraten hatten sich bei der Wahl Anfang November bereits eine hauchdünne Mehrheit im Senat gesichert. Sie haben nun die Chance, diese möglicherweise um einen Sitz auszubauen. Die Wahllokale schließen nach deutscher Zeit am Mittwoch.



Stichwahl in Georgia: Gewählt wird der letzte Sitz im Senat

Nach jetzigem Stand kommen die Demokraten auf 50 von 100 Sitzen im Senat, was ihnen einen hauchdünnen Vorsprung bietet. Der Grund ist, dass die demokratische US-Vizepräsidentin Kamala Harris, die gleichzeitig Präsidentin des Senats ist, in einer Pattsituation mit abstimmen darf.

Das heißt, selbst wenn die Republikaner in Georgia gewinnen sollten, gäbe es im Senat ein Kräfteverhältnis von 50 zu 50 Stimmen wie schon in den vergangenen zwei Jahren – und durch Harris hätten die Demokraten damit weiterhin eine knappe Mehrheit. Sollten die Demokraten in Georgia gewinnen, kämen sie auf 51 Sitze im Senat und wären nicht mehr auf Harris als Zünglein an der Waage angewiesen. (ktho/na/dpa)