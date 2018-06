“Unfaire Wirtschaftspraktiken“ - USA und China steuern auf einen Handelskrieg zu

Gefahr für die US-Wirtschaft?

+ © AFP / BRENDAN SMIALOWSKI US-Präsident Donald Trump. © AFP / BRENDAN SMIALOWSKI

Die USA und China befinden sich auf dem Weg in den Handelskrieg. US-Präsident Donald Trump will ab 6. Juli Zölle von 25 Prozent auf chinesische Importe erheben, wie seine Regierung am Freitag mitteilte.