Nach Spionage-Ballon: Wieder Flugobjekt über USA abgeschossen – Biden feiert Einsatz als „Erfolg“

Von: Bettina Menzel, Mark Stoffers

US-Präsident Joe Biden während eines Treffens mit US-Gouverneuren im Weißen Haus am Freitag (10. Februar 2023). © IMAGO/Andrew Harrer / Pool via CNP /MediaPunch

Kurz nach der Affäre um die Spionageballons aus China kommt es über Alaska zu einem weiteren Vorfall. Das US-Militär lässt ein Flugobjekt in großer Höhe abschießen.

Update vom 11. Februar, 8.40 Uhr: Nach dem Abschuss eines nicht identifizierten Objekts über Alaska durch das amerikanische Militär äußerte sich US-Präsident Joe Biden mit einem kurzen „Es war ein Erfolg“ gegenüber dem US-Sender CNN. Er hatte den Abschuss persönlich befohlen. Ein anonymer US-Beamter gab an, nach der Entdeckung des Flugobjekts habe man zunächst F-35-Kampfjets zur Ermittlung geschickt. Später habe schließlich ein F-22-Kampfjet mit einer AIM-9X-Rakete das Objekt abgeschossen, teilte Pentagon-Pressesprecher Pat Ryder mit.

Erstmeldung vom 10. Februar: Washington, D.C. – Das US-Militär ließ am Freitag auf Befehl von US-Präsident Joe Biden ein nicht näher identifiziertes Objekt über dem Bundesstaat Alaska abschießen, wie US-Beamte mitteilten. Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, bestätigte den Abschuss auf einer Pressekonferenz in Washington.

Nach Chinas Spionage-Ballon: Auf Befehl Bidens – Abschuss eines nicht identifizierten Objekts über Alaska „aus reiner Vorsicht“

Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, teilte am Freitag den Abschuss eines „nicht identifizierten Objekts“ über Alaska mit. © IMAGO/Shawn Thew - Pool via CNP / Zuma Wire

Biden ordnete den Abschuss des nicht identifizierten Objekts „aus reiner Vorsicht“ an, erklärte Kirby weiter. Er sagte, es sei nicht bestätigt, ob es sich bei dem Objekt um einen Ballon handelte, aber es bewegte sich in einer Höhe, die es zu einer potenziellen Gefahr für zivile Flugzeuge mache. Zur Herkunft des Flugobjekts könne er noch nichts sagen, betonte der Kommunikationsdirektor weiter. Offenbar war das Objekt in rund 12.000 Metern Höhe unterwegs und in etwa so groß wie ein Auto.

Das Objekt hatte das Land in Alaska überflogen, bevor die Kampfjets es über dem Nordpolarmeer nahe der nordöstlichen Grenze zwischen Alaska und Kanada zum Absturz brachten, wie die New York Times berichtete. Die Piloten hätten zuvor bestätigt, dass das Objekt unbemannt war, hieß es weiter.

Nach Ballon-Affäre mit China: Unbekanntes Flugobjekt als Gefahr für die Luftfahrt

Am vergangenen Samstag hatte das US-Militär einen mutmaßlichen Spionageballon Chinas über amerikanischem Territorium vor der Küste des Bundesstaates South Carolina über dem Atlantik abgeschossen. Die US-Regierung wirft China vor, es habe Militäreinrichtungen ausspionieren wollen. Peking sprach dagegen von einem zivilen Forschungsballon, der vom Kurs abgekommen sei, und von einer „Überreaktion“ der USA.

Im Hinblick auf den aktuellen Vorfall vom Freitag sagte Michael P. Mulroy, ein ehemaliger Pentagon-Beamter, der US-Zeitung New York Times: „Wenn es ein weiterer chinesischer Spionageballon war, deutet das darauf hin, dass China entweder inkompetent [...] ist oder die USA möglicherweise absichtlich provoziert“, so Mulroy und ergänzte: „Es ist auch wichtig, dass die USA und China in Zeiten wie diesen eine direkte Kommunikation pflegen. Vor allem zwischen den Streitkräften.“